Ce se întâmplă cu salariile profesorilor și bursele elevilor până la sfârșitul anului. Anunțul ministrului Sorin Ionescu: „Dacă nu facem rost de bani, plecăm acasă”
Ministerul Educației urmărește acoperirea integrală a salariilor, burselor și transportului elevilor până la sfârșitul anului, a declarat ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu. Invitat la emisiunea InfoEdu, de la TVR Info, oficialul a spus că toate variantele prezentate de minister asigură aceste cheltuieli, fără să indice o sumă exactă. Declarațiile vin în contextul rectificării bugetare, a cărei formă finală prevede o reducere netă a fondurilor alocate Ministerului Educației și Cercetării de la bugetul de stat.
Salariile, bursele și transportul elevilor, prioritățile prezentate de ministru
Sorin Ionescu a explicat că solicitările ministerului vizează trei categorii principale de cheltuieli. Este vorba despre drepturile salariale ale personalului, bursele elevilor și decontarea transportului până la încheierea anului.
„Bani pentru salarii până la sfârșitul anului, bani pentru decontarea transportului pentru elevi până la sfârșitul anului, bani pentru burse până la sfârșitul anului”, a enumerat ministrul delegat, la TVR Info, conform declarațiilor redate de Edupedu.
Oficialul a menționat și necesarul de finanțare pentru studenți. Într-o variantă pe care a descris-o drept mai optimistă, rectificarea ar permite și închiderea unor cofinanțări și a unor proiecte europene.
„Eu am convingerea că acești bani vor veni de la Guvern, astfel încât fiecare dintre colegii noștri să își primească toate drepturile salariale, elevii să primească bursele și decontul pentru transport. Evident, discutăm și despre studenți, pentru că și acolo sunt necesare niște sume de bani”, a afirmat Ionescu.
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„Dacă nu facem rost de banii aceștia, plecăm acasă”
Întrebat de jurnalista Diana Dumitrașcu despre valoarea totală a fondurilor necesare, ministrul nu a prezentat o cifră. El a susținut însă că variantele avansate de instituție acoperă integral cheltuielile enumerate.
„Nu știu să vă dau o cifră contabilă, dar, în acest moment, toate cifrele lansate de Ministerul Educației duc la acoperirea integrală a acestor costuri”, a răspuns Sorin Ionescu.
Jurnalista l-a întrebat apoi dacă ministerul poate închide anul în scenariul în care nu obține banii solicitați. Oficialul a legat răspunsul de responsabilitatea conducerii instituției pentru plata drepturilor salariale.
„Dacă nu facem rost de banii aceștia, plecăm acasă. De ce? Este obligația noastră ca miniștri ai educației, ca responsabili în sectorul educațional, să avem acești bani, astfel încât fiecare dintre colegii noștri să își primească drepturile salariale”, a declarat ministrul delegat.
Ce prevede forma finală a rectificării pentru Educație
Forma finală a primei rectificări bugetare din 2026 a fost publicată pe 30 octombrie în Monitorul Oficial, prin OUG nr. 41/2026. Conform analizei documentului realizate de Edupedu, Ministerul Educației și Cercetării înregistrează o diminuare netă de aproximativ 121,49 milioane de lei a creditelor bugetare finanțate de la bugetul de stat.
La capitolul Învățământ, reducerea este de 39,909 milioane de lei. Pentru Cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare, diminuarea este de 77,085 milioane de lei.
Proiectul inițial prevedea o reducere totală de aproximativ 386,5 milioane de lei pentru minister. Înaintea adoptării, Guvernul a micșorat această diminuare cu 265 de milioane de lei, modificarea fiind operată la capitolul Învățământ.
Astfel, reducerea prevăzută inițial pentru acest capitol, de 304,909 milioane de lei, a ajuns la 39,909 milioane de lei. Diminuarea aferentă cercetării a rămas la nivelul din proiect.
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Ce reprezintă cele 812 milioane de lei din venituri proprii
Rectificarea majorează cu 812 milioane de lei veniturile estimate pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii. Aceste sume sunt evidențiate separat de fondurile alocate ministerului de la bugetul de stat.
Majorarea veniturilor proprii nu reprezintă, așadar, o alocare suplimentară de aceeași valoare din bugetul de stat. În forma finală a rectificării, cele două componente au evoluții diferite, reducerea netă de aproximativ 121,5 milioane de lei privind cheltuielile finanțate de la bugetul de stat.