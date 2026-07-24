EA SPORTS FC 27 are dată oficială de lansare. Mbappé și Bellingham apar pe copertă, iar jocul aduce schimbări importante
EA SPORTS a prezentat oficial EA SPORTS FC 27, noua ediție a celei mai populare serii de simulare a fotbalului, iar lansarea globală este programată pentru 25 septembrie 2026. Noul titlu promite mai mult decât un simplu update anual și vine cu moduri de joc noi, modificări importante de gameplay și o experiență care pune accent pe comunitate și personalizare.
În același timp, compania a confirmat că Kylian Mbappé și Jude Bellingham, colegi la Real Madrid, sunt imaginea ediției speciale Ultimate Plus. Cei doi fotbaliști devin astfel simbolurile unui joc care încearcă să aducă mai aproape atât fanii competițiilor oficiale, cât și pe cei care preferă experiențele online și modul Ultimate Team.
The Grounds și FUT Gallery sunt cele mai importante noutăți din EA SPORTS FC 27
Cea mai mare surpriză din această ediție este introducerea The Grounds, un spațiu social complet nou în universul EA SPORTS FC. Aici, jucătorii vor putea explora cartiere inspirate din cultura fotbalului, vor participa la meciuri și competiții și își vor dezvolta propriul fotbalist într-un mod diferit față de ceea ce oferea până acum seria.
Pe măsură ce progresezi, îți poți personaliza personajul și îi poți dezvolta stilul de joc, fiind ghidat de nume cunoscute din lumea fotbalului, precum Kylian Mbappé, Chloe Kelly sau Paulo Dybala. În plus, își face apariția și Alex Hunter, personajul devenit celebru în vechile moduri narative FIFA.
O altă noutate este FUT Gallery, o funcție dedicată colecționarilor din Football Ultimate Team. Sistemul permite strângerea și organizarea cardurilor din diferite campanii, cluburi, ligi și naționale. Pe măsură ce galeria se completează, nivelul acesteia crește și sunt deblocate diverse recompense, oferind un motiv suplimentar pentru a continua construirea echipei ideale.
Modul Career primește una dintre cele mai mari actualizări din ultimii ani
EA a modificat semnificativ și modul Career, în special partea dedicată transferurilor. Noua piață de transferuri promite negocieri mai apropiate de realitate, cu prețuri influențate de situația financiară a cluburilor, valoarea și forma fotbaliștilor sau interesul altor echipe.
Transferurile nu se vor mai rezuma doar la acceptarea unei oferte. Vor exista licitații între cluburi, negocieri mai complexe și o piață mult mai dinamică, ceea ce ar trebui să transforme fiecare sezon într-o experiență diferită.
De asemenea, inteligența artificială va gestiona mai bine strategiile cluburilor adverse, care vor încerca să-și construiască loturile într-un mod mai realist.
Gameplay-ul a fost modificat după feedback-ul comunității
EA spune că numeroase schimbări au fost implementate pornind de la sugestiile venite din partea comunității. Printre acestea se numără un control mai precis asupra jucătorilor, o circulație mai fluidă a mingii și o poziționare ofensivă îmbunătățită.
Au fost revizuite și fazele fixe, cornerele devenind mai dinamice, iar apărarea controlată de inteligența artificială a fost recalibrată pentru a oferi meciuri mai echilibrate. Scopul este ca fiecare partidă să permită un stil de joc mai personalizat, indiferent dacă preferi posesia, contraatacul sau presingul agresiv.
Când apare EA SPORTS FC 27 și ce conține ediția Ultimate Plus
EA SPORTS FC 27 va fi disponibil pe PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch și Nintendo Switch 2, iar lansarea oficială este stabilită pentru 25 septembrie 2026.
Cei care aleg edițiile Ultimate sau Ultimate Plus vor putea începe să joace încă din 18 septembrie, beneficiind de acces anticipat.
Varianta Ultimate Plus include o serie de bonusuri pentru Football Ultimate Team și Career, printre care FC Points distribuite lunar, Premium Pass pentru primele cinci sezoane, carduri speciale, obiecte cosmetice pentru The Grounds și alte avantaje dedicate celor care aleg să precomande jocul.
Abonații EA Play vor avea acces la o versiune de test de 10 ore înainte de lansare și vor beneficia de reduceri la cumpărarea jocului și a conținutului digital.
La capitolul licențe, EA SPORTS FC 27 continuă să mizeze pe autenticitate. Jocul include peste 21.000 de fotbaliști, mai mult de 800 de cluburi și echipe naționale, peste 130 de stadioane și 35 de competiții, inclusiv UEFA Champions League, Premier League, Bundesliga, LALIGA și cele mai importante competiții de fotbal feminin. Astfel, noua ediție își propune să ofere una dintre cele mai complete experiențe fotbalistice disponibile în 2026.