EA SPORTS FC 27 are dată oficială de lansare. Mbappé și Bellingham apar pe copertă, iar jocul aduce schimbări importante

The Grounds și FUT Gallery sunt cele mai importante noutăți din EA SPORTS FC 27

Cea mai mare surpriză din această ediție este introducerea The Grounds, un spațiu social complet nou în universul EA SPORTS FC. Aici, jucătorii vor putea explora cartiere inspirate din cultura fotbalului, vor participa la meciuri și competiții și își vor dezvolta propriul fotbalist într-un mod diferit față de ceea ce oferea până acum seria.

Pe măsură ce progresezi, îți poți personaliza personajul și îi poți dezvolta stilul de joc, fiind ghidat de nume cunoscute din lumea fotbalului, precum Kylian Mbappé, Chloe Kelly sau Paulo Dybala. În plus, își face apariția și Alex Hunter, personajul devenit celebru în vechile moduri narative FIFA.

O altă noutate este FUT Gallery, o funcție dedicată colecționarilor din Football Ultimate Team. Sistemul permite strângerea și organizarea cardurilor din diferite campanii, cluburi, ligi și naționale. Pe măsură ce galeria se completează, nivelul acesteia crește și sunt deblocate diverse recompense, oferind un motiv suplimentar pentru a continua construirea echipei ideale.

Modul Career primește una dintre cele mai mari actualizări din ultimii ani

EA a modificat semnificativ și modul Career, în special partea dedicată transferurilor. Noua piață de transferuri promite negocieri mai apropiate de realitate, cu prețuri influențate de situația financiară a cluburilor, valoarea și forma fotbaliștilor sau interesul altor echipe.

Transferurile nu se vor mai rezuma doar la acceptarea unei oferte. Vor exista licitații între cluburi, negocieri mai complexe și o piață mult mai dinamică, ceea ce ar trebui să transforme fiecare sezon într-o experiență diferită.

De asemenea, inteligența artificială va gestiona mai bine strategiile cluburilor adverse, care vor încerca să-și construiască loturile într-un mod mai realist.

Gameplay-ul a fost modificat după feedback-ul comunității

EA spune că numeroase schimbări au fost implementate pornind de la sugestiile venite din partea comunității. Printre acestea se numără un control mai precis asupra jucătorilor, o circulație mai fluidă a mingii și o poziționare ofensivă îmbunătățită.