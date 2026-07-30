După Facebook, și HBO se transformă în TikTok. Cum alegi mai repede ce să vezi

Platformele de streaming împrumută tot mai mult din rețeta TikTok

Nu este prima companie care merge în această direcție. Rețelele sociale și serviciile de streaming încearcă din ce în ce mai mult să reducă timpul pe care utilizatorii îl petrec căutând conținut și să îl înlocuiască cu recomandări rapide, prezentate direct pe ecran.

Am scris recent și despre schimbările prin care Facebook încearcă să semene tot mai mult cu TikTok, iar HBO Max pare să urmeze aceeași direcție, doar că în loc de videoclipuri virale afișează secvențe din filme și seriale.

Pentru utilizatori, ideea poate avea și avantaje. În loc să citești descrieri lungi sau să răsfoiești minute în șir categoriile platformei, poți vedea imediat câteva secunde dintr-un titlu și îți faci rapid o idee dacă merită sau nu timpul tău.

Nu doar clipuri verticale, ci și recomandări cu AI

Schimbările nu se opresc aici. HBO Max testează și o funcție de căutare bazată pe inteligență artificială, prin care utilizatorii pot cere recomandări în limbaj natural.

În loc să cauți după titlul unui film sau numele unui actor, vei putea scrie lucruri precum „vreau o comedie ușoară pentru seară” sau „un serial polițist pe care să-l termin într-un weekend”, iar platforma va încerca să găsească cele mai potrivite recomandări.

Este încă un semn că platformele de streaming nu mai concurează doar prin numărul de filme și seriale disponibile, ci și prin modul în care îi ajută pe utilizatori să descopere conținut nou.

Am explicat într-un alt material și cum inteligența artificială începe să schimbe felul în care platformele de streaming recomandă filme și seriale, iar HBO Max pare să accelereze această transformare.