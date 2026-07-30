După Facebook, și HBO se transformă în TikTok. Cum alegi mai repede ce să vezi
Dacă până acum scroll-ul infinit era asociat mai ales cu TikTok, Instagram sau Facebook, același concept începe să fie adoptat și de platformele de streaming. HBO Max testează o funcție nouă care transformă descoperirea filmelor și serialelor într-o experiență bazată pe clipuri verticale, astfel încât utilizatorii să decidă mai rapid ce vor să urmărească.
Potrivit publicației de tehnologie Android Authority, noua funcție se numește HBO Max Shorts și afișează trailere, scene reprezentative și materiale bonus într-un format vertical, asemănător celui popularizat de TikTok. Ideea este simplă: derulezi prin clipuri, iar dacă unul îți atrage atenția poți porni imediat filmul sau serialul ori îl poți salva pentru mai târziu.
Platformele de streaming împrumută tot mai mult din rețeta TikTok
Nu este prima companie care merge în această direcție. Rețelele sociale și serviciile de streaming încearcă din ce în ce mai mult să reducă timpul pe care utilizatorii îl petrec căutând conținut și să îl înlocuiască cu recomandări rapide, prezentate direct pe ecran.
Am scris recent și despre schimbările prin care Facebook încearcă să semene tot mai mult cu TikTok, iar HBO Max pare să urmeze aceeași direcție, doar că în loc de videoclipuri virale afișează secvențe din filme și seriale.
Pentru utilizatori, ideea poate avea și avantaje. În loc să citești descrieri lungi sau să răsfoiești minute în șir categoriile platformei, poți vedea imediat câteva secunde dintr-un titlu și îți faci rapid o idee dacă merită sau nu timpul tău.
Nu doar clipuri verticale, ci și recomandări cu AI
Schimbările nu se opresc aici. HBO Max testează și o funcție de căutare bazată pe inteligență artificială, prin care utilizatorii pot cere recomandări în limbaj natural.
În loc să cauți după titlul unui film sau numele unui actor, vei putea scrie lucruri precum „vreau o comedie ușoară pentru seară” sau „un serial polițist pe care să-l termin într-un weekend”, iar platforma va încerca să găsească cele mai potrivite recomandări.
Este încă un semn că platformele de streaming nu mai concurează doar prin numărul de filme și seriale disponibile, ci și prin modul în care îi ajută pe utilizatori să descopere conținut nou.
Am explicat într-un alt material și cum inteligența artificială începe să schimbe felul în care platformele de streaming recomandă filme și seriale, iar HBO Max pare să accelereze această transformare.
Rămâne însă întrebarea dacă utilizatorii își doresc ca fiecare aplicație să semene cu TikTok. Pentru unii, descoperirea rapidă a conținutului va fi un avantaj. Pentru alții, încă un feed vertical înseamnă doar încă un motiv să petreacă mai mult timp făcând scroll.