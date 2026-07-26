Facebook nu mai vrea să fie Facebook și se transformă într-o copie de TikTok

Facebook se apropie tot mai mult de TikTok

Schimbarea arată cât de mult s-a mutat social media de la postări cu texte, poze și comentarii la clipuri scurte, recomandate automat. Facebook a fost mult timp aplicația prietenilor, grupurilor și paginilor urmărite, dar generațiile mai tinere petrec tot mai mult timp pe platforme video.

Meta a făcut deja aceeași mutare pe Instagram, unde Reels a devenit o parte centrală a aplicației. Acum, compania pare să ducă aceeași logică și pe Facebook: mai mult video, mai mult conținut recomandat și mai puțin feed clasic cu actualizări de la prieteni.

Pentru utilizatori, asta poate însemna o experiență mai rapidă și mai vizuală, dar și mai mult scroll fără oprire. Pe Playetch am scris deja despre cum Instagram și YouTube au pierdut un proces despre dependența tinerilor de social media, iar discuția despre feeduri create pentru a ține oamenii conectați rămâne foarte actuală.

Ce înseamnă pentru utilizatorii obișnuiți

Meta nu a arătat încă exact cum va arăta noul Facebook, dar direcția este clară. Compania vrea ca video-ul să fie primul lucru pe care îl vezi, nu doar o secțiune separată în aplicație. Asta poate ajuta Facebook să concureze mai direct cu TikTok și YouTube Shorts.

Totuși, nu toți utilizatorii vor fi încântați. Mulți oameni încă folosesc Facebook pentru grupuri locale, Marketplace, evenimente, pagini de știri sau postări de la familie. Dacă aplicația devine prea asemănătoare cu TikTok, există riscul ca utilizatorii mai vechi să simtă că platforma pe care o știau se schimbă prea mult.

Meta testează și alte modificări, inclusiv o verificare gratuită cu selfie pentru a arăta că un profil aparține unei persoane reale. Asta ar putea ajuta în lupta cu profilurile false și conturile create cu AI, dar schimbarea cea mare rămâne direcția video.

Facebook nu dispare, dar se transformă. Iar dacă testele prind, aplicația pe care mulți o folosesc de ani întregi ar putea ajunge să arate mult mai mult ca TikTok decât ca vechiul Facebook.