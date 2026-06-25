Două drumuri noi pentru București intră în linie dreaptă. Ce zone vor fi conectate direct cu Autostrada A0
Planurile privind extinderea rețelei de drumuri care vor conecta Bucureștiul cu Autostrada A0 fac un nou pas înainte. Două dintre viitoarele artere rutiere prevăzute în cadrul proiectului drumurilor radiale au intrat într-o etapă importantă, după semnarea documentelor necesare elaborării planurilor urbanistice zonale. Proiectele vizează realizarea unor conexiuni directe între sudul Capitalei și noua autostradă de centură, cu scopul de a facilita circulația și de a crea noi legături între infrastructura existentă și viitoarele trasee rutiere.
Contractele pentru PUZ-urile Drumurilor Radiale 9 și 10 au fost semnate
Primăria București a anunțat că primarul general Ciprian Ciucu a semnat contractele pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale necesare Drumului Radial 9 – Sud Expres și Drumului Radial 10 – Măgurele Expres.
Potrivit reprezentanților instituției, documentațiile urbanistice ar urma să fie finalizate la începutul anului viitor.
„Contractele pentru elaborarea PUZ-urilor necesare Drumurilor Radiale 9 și 10, semnate astăzi de primarul general Ciprian Ciucu! Odată construite, acestea vor scoate traficul din oraș și vor conecta direct sudul Capitalei de Autostrada A0. Ne vom asigura, în acest fel, că noile artere se vor conecta corespunzător la străzile deja existente”, au transmis reprezentanții Primăriei București.
Autoritățile au precizat că, dacă situația o va impune, vor fi proiectate și noi căi de acces pentru integrarea viitoarelor drumuri în infrastructura existentă.
Cum vor arăta traseele noilor drumuri
Drumul Radial 9, denumit Sud Expres, va avea rolul de a conecta zona Vidra cu Autostrada A0, DNCB și Bulevardul Metalurgiei, respectiv Gara Progresul.
Conform proiectului, PUZ-ul aferent acestei artere va asigura racordarea cu Șoseaua Berceni, Bulevardul Metalurgiei și cu drumurile de legătură necesare în apropierea traseului principal.
În paralel, Drumul Radial 10 – Măgurele Expres va porni de la Autostrada A0 și va continua prin orașul Măgurele, Parcul Industrial Măgurele și DNCB, urmând să ajungă până la Prelungirea Ferentari.
Documentația urbanistică pentru această arteră va include și realizarea conexiunilor cu Șoseaua Giurgiului, Șoseaua Sălaj și Șoseaua București-Măgurele.
Prin aceste lucrări, autoritățile urmăresc integrarea noilor drumuri în rețeaua rutieră existentă și crearea unor legături directe între Capitală și infrastructura rutieră de mare viteză.
Șantierele sunt programate pentru anul 2028
După finalizarea PUZ-urilor și parcurgerea etapelor administrative necesare, următorul pas va fi deschiderea șantierelor.
Potrivit informațiilor transmise de Primăria București, lucrările propriu-zise sunt programate să înceapă în anul 2028.
„Cele două PUZ-uri vor fi gata la începutul anului viitor, iar șantierul este programat să fie deschis în 2028. Colegii de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București (ADIZMB) se vor ocupa de construcția drumurilor radiale, împreună cu cei de la Ministerul Transporturilor”, au mai transmis reprezentanții instituției.
Autoritățile au precizat că studiile de fezabilitate pentru aceste proiecte există deja și urmează să fie avizate de CNAIR.
În ceea ce privește finanțarea, aceasta este inclusă în Programul de Transport 2021-2027.
Rețeaua completă va include zece drumuri radiale
Drumurile Radiale 9 și 10 fac parte dintr-un proiect amplu care urmărește realizarea unei rețele de zece artere ce vor conecta principalele bulevarde ale Capitalei și actuala centură cu Autostrada A0.
Conform planurilor anunțate de Primăria Municipiului București, rețeaua va fi formată din DR1 Vest Expres, DR2 – Autostrada A1, DR3 – Giulești Expres, DR4 – Nord Expres, DR5 – Pipera Expres, DR6 – Afumați Expres, DR7 – Est Expres, DR8 – Splai Expres, DR9 – Sud Expres și DR10 – Măgurele Expres.
Unul dintre proiectele aflate deja într-un stadiu mai avansat este DR1. La finalul anului trecut a fost anunțată finalizarea studiului de fezabilitate pentru această arteră, care va porni din Bulevardul Timișoara, din Sectorul 6, și va ajunge până la Autostrada A0.