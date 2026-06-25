Două drumuri noi pentru București intră în linie dreaptă. Ce zone vor fi conectate direct cu Autostrada A0

Potrivit reprezentanților instituției, documentațiile urbanistice ar urma să fie finalizate la începutul anului viitor.

„Contractele pentru elaborarea PUZ-urilor necesare Drumurilor Radiale 9 și 10, semnate astăzi de primarul general Ciprian Ciucu! Odată construite, acestea vor scoate traficul din oraș și vor conecta direct sudul Capitalei de Autostrada A0. Ne vom asigura, în acest fel, că noile artere se vor conecta corespunzător la străzile deja existente”, au transmis reprezentanții Primăriei București.

Autoritățile au precizat că, dacă situația o va impune, vor fi proiectate și noi căi de acces pentru integrarea viitoarelor drumuri în infrastructura existentă.

Cum vor arăta traseele noilor drumuri

Drumul Radial 9, denumit Sud Expres, va avea rolul de a conecta zona Vidra cu Autostrada A0, DNCB și Bulevardul Metalurgiei, respectiv Gara Progresul.

Conform proiectului, PUZ-ul aferent acestei artere va asigura racordarea cu Șoseaua Berceni, Bulevardul Metalurgiei și cu drumurile de legătură necesare în apropierea traseului principal.

În paralel, Drumul Radial 10 – Măgurele Expres va porni de la Autostrada A0 și va continua prin orașul Măgurele, Parcul Industrial Măgurele și DNCB, urmând să ajungă până la Prelungirea Ferentari.

Documentația urbanistică pentru această arteră va include și realizarea conexiunilor cu Șoseaua Giurgiului, Șoseaua Sălaj și Șoseaua București-Măgurele.

Prin aceste lucrări, autoritățile urmăresc integrarea noilor drumuri în rețeaua rutieră existentă și crearea unor legături directe între Capitală și infrastructura rutieră de mare viteză.