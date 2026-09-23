Bucureștiul devine o uriașă scenă culturală timp de cinci zile. Concerte, teatru, filme și expoziții gratuite în centrul Capitalei

Concerte în aer liber, teatru și filme cu Marcel Iureș. Ce poți vedea la festival

Esplanada din jurul statuii Regelui Carol I va găzdui unele dintre cele mai interesante momente muzicale ale festivalului. Vineri, 25 septembrie, între orele 19:00 și 22:00, artistul UFe va aduce în centrul Bucureștiului un amestec de afro-latin, dub, funk, blues, hip-hop și rock’n’roll, într-un concert care transformă spațiul din fața bibliotecii într-o scenă în aer liber.

Sâmbătă, 26 septembrie, între orele 18:00 și 20:00, publicul va putea urmări proiectul „Marfă cu diamante”, un spectacol multimedia care combină poezia, bluesul și artele vizuale. Grupul poetic MARFĂ, format din Dan Mircea Cipariu, Florin Dumitrescu, Sorin Gherghuț, Dan Pleșa și Bogdan O. Popescu, va urca pe scenă alături de Mike Godoroja & Blue Spirit. Invitat special este poetul Florin Iaru, iar seara va continua cu atelierul „Roata de foc”, susținut de Vlad Codescu și Roxana Iancu.

Pentru iubitorii de teatru, Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” va găzdui joi, 24 septembrie, de la ora 19:00, spectacolul „Bună ziua, Diana! Bună ziua, Cella!”, semnat de Aida Economu, cu Natalia Cebanu. Producția propune o întâlnire imaginară între două personaje, într-o poveste despre literatură și legăturile care se construiesc peste timp.

Un alt moment al festivalului este programat sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 21:00, când Marcel Iureș va prezenta două episoade din seria documentară „Enigmele României”: „Misterul Yachtului Ostara” și „Minunea de la Maglavit”. Proiecțiile vor fi urmate de documentarul „Jockey Club Român – Tradiția continuă”, realizat de Chainsaw Film.

Festivalul completează oferta culturală a Capitalei într-o lună în care Bucureștiul găzduiește numeroase concerte, spectacole și evenimente culturale , multe dintre acestea fiind accesibile gratuit.

De la inteligență artificială și știri false la lansări de carte și expoziții

Ediția din acest an aduce în prim-plan și provocările societății digitale. Festivalul debutează miercuri, 23 septembrie, de la ora 11:00, cu dezbaterea „Cum recunoști o știre falsă?”, dedicată elevilor de liceu. Întâlnirea va fi moderată de Mireille Rădoi, directorul general al BCU „Carol I”, și de scriitorul și jurnalistul Flaviu Predescu.