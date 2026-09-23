Bucureștiul devine o uriașă scenă culturală timp de cinci zile. Concerte, teatru, filme și expoziții gratuite în centrul Capitalei
Centrul Bucureștiului se transformă, începând de miercuri, 23 septembrie, într-un spațiu în care literatura, muzica, teatrul și cinematografia ies din sălile obișnuite și se întâlnesc cu publicul în mijlocul orașului. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” găzduiește cea de-a XV-a ediție a festivalului Strada de C’Arte , un eveniment care aduce aproape 30 de manifestări culturale în cinci zile, cu intrare gratuită. Printre invitați se numără Marcel Iureș, Mike Godoroja, Horia Gârbea și numeroși scriitori, artiști și oameni de cultură.
Festivalul se desfășoară între 23 și 27 septembrie 2026, atât în interiorul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, cât și în spațiile din jurul statuii Regelui Carol I. Programul include concerte în aer liber, spectacole de teatru, proiecții de film, dezbateri despre inteligența artificială și dezinformare, lansări de carte, expoziții, ateliere pentru copii și tururi ghidate. Ediția aniversară marchează 15 ani de existență a festivalului și propune o incursiune în istoria evenimentului, prin fotografii și materiale video.
Concerte în aer liber, teatru și filme cu Marcel Iureș. Ce poți vedea la festival
Esplanada din jurul statuii Regelui Carol I va găzdui unele dintre cele mai interesante momente muzicale ale festivalului. Vineri, 25 septembrie, între orele 19:00 și 22:00, artistul UFe va aduce în centrul Bucureștiului un amestec de afro-latin, dub, funk, blues, hip-hop și rock’n’roll, într-un concert care transformă spațiul din fața bibliotecii într-o scenă în aer liber.
Sâmbătă, 26 septembrie, între orele 18:00 și 20:00, publicul va putea urmări proiectul „Marfă cu diamante”, un spectacol multimedia care combină poezia, bluesul și artele vizuale. Grupul poetic MARFĂ, format din Dan Mircea Cipariu, Florin Dumitrescu, Sorin Gherghuț, Dan Pleșa și Bogdan O. Popescu, va urca pe scenă alături de Mike Godoroja & Blue Spirit. Invitat special este poetul Florin Iaru, iar seara va continua cu atelierul „Roata de foc”, susținut de Vlad Codescu și Roxana Iancu.
Pentru iubitorii de teatru, Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” va găzdui joi, 24 septembrie, de la ora 19:00, spectacolul „Bună ziua, Diana! Bună ziua, Cella!”, semnat de Aida Economu, cu Natalia Cebanu. Producția propune o întâlnire imaginară între două personaje, într-o poveste despre literatură și legăturile care se construiesc peste timp.
Un alt moment al festivalului este programat sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 21:00, când Marcel Iureș va prezenta două episoade din seria documentară „Enigmele României”: „Misterul Yachtului Ostara” și „Minunea de la Maglavit”. Proiecțiile vor fi urmate de documentarul „Jockey Club Român – Tradiția continuă”, realizat de Chainsaw Film.
Festivalul completează oferta culturală a Capitalei într-o lună în care Bucureștiul găzduiește numeroase concerte, spectacole și evenimente culturale , multe dintre acestea fiind accesibile gratuit.
De la inteligență artificială și știri false la lansări de carte și expoziții
Ediția din acest an aduce în prim-plan și provocările societății digitale. Festivalul debutează miercuri, 23 septembrie, de la ora 11:00, cu dezbaterea „Cum recunoști o știre falsă?”, dedicată elevilor de liceu. Întâlnirea va fi moderată de Mireille Rădoi, directorul general al BCU „Carol I”, și de scriitorul și jurnalistul Flaviu Predescu.
La discuție vor participa Alina Bârgăoanu, Carmen Ion, fondatoarea Festivalului Boovie, și Cristina Tatu, director general adjunct AGERPRES. Elevii vor prezenta exemple de conținut media înșelător, care vor fi analizate în timp real. Tema este relevantă în contextul în care inteligența artificială poate fi utilizată pentru producerea și răspândirea dezinformării , inclusiv prin imagini și materiale video generate artificial.
Vineri, 25 septembrie, de la ora 11:00, în Salonul Carol I, va avea loc lansarea volumului „Human-Led, AI-Enabled: A Practical Guide to Thriving in the AI Era”, semnat de Mohammed Benzakour. Evenimentul va include o dezbatere despre impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă , leadershipului și modului în care oamenii se adaptează schimbărilor tehnologice.
Literatura va avea un loc important în programul celor cinci zile. Printre evenimente se numără lansarea volumului „Gagici miștoace, scorpii celebre & Tipi Fabuloși”, de Excelsa Exarhu, întâlnirea cu poetul Horia Gârbea și prezentarea cărții „Hoteluri bucureștene în cărți poștale de epocă”, semnată de Nicolae Lupu. Aceasta din urmă propune o incursiune în istoria Capitalei prin intermediul imaginilor și poveștilor despre hotelurile de altădată.
La Galateca, publicul va putea vizita expoziția aniversară „SdC 15 Flashback”, care reunește fotografii și materiale video din cele 14 ediții anterioare ale festivalului. Vernisajul va avea loc miercuri, 23 septembrie, de la ora 18:00, și va fi urmat de un concert de jazz susținut de Cătălina Beța.
Totodată, biblioteca va găzdui expoziția „Contribuțiile Familiei Regale la fondarea și extinderea Fundațiunii Universitare: 1891–1948”, organizată împreună cu Arhivele Naționale ale României, precum și o expoziție dedicată vechilor tipărituri bizantine.
Când și unde are loc Strada de C’Arte 2026. Intrarea este gratuită
Festivalul Strada de C’Arte XV se desfășoară între 23 și 27 septembrie 2026, în opt spații culturale din centrul Bucureștiului: Aula, Salonul Carol I, Boema, Sala de Consiliu, Rampa de creație, Galateca, Foaierul de lectură și esplanada din jurul statuii Regelui Carol I.
Publicul va putea participa și la tururi ghidate ale Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, prin care va descoperi istoria instituției și patrimoniul său arhitectural. Festivalul se va încheia duminică, 27 septembrie, cu un atelier de artă ecvestră coordonat de Filimon Iordache și Marilena Hristache, alături de caii Sheik și Ecuador. Evenimentul va avea loc între orele 15:00 și 17:00, în zona statuii Regelui Carol I.
Ediția aniversară este organizată de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, în parteneriat cu Fundația Universitară „Carol I”. Instituția dispune în prezent de peste 2,37 milioane de volume tipărite și 1.564 de locuri pentru utilizatori, iar prin festival își deschide spațiile către un public mai larg decât cel care îi frecventează în mod obișnuit sălile de lectură.
„Strada de C’Arte arată că biblioteca poate fi, în același timp, spațiu al memoriei și al inovației, al cărții și al celorlalte arte, al patrimoniului și al reinventării”, a declarat Mireille Rădoi, directorul general al BCU „Carol I”, potrivit comunicatului transmis de organizatori.
Intrarea la toate evenimentele este gratuită, în limita locurilor disponibile. Dacă vrei să participi, poți consulta programul complet al festivalului Strada de C’Arte 2026 , unde sunt publicate orele de desfășurare, spațiile în care au loc manifestările și informațiile despre invitați.
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