Autostrada A0 Nord Lot 1, noutăţi octombrie. Stadiul actual al lucrărilor

Stadiul lucrărilor pe Lotul 1 Dragomirești – Corbeanca al Autostrăzii A0 Nord este monitorizat constant, iar pe 12 octombrie 2025 a fost publicat un videoclip de aproape 13 minute pe canalul de YouTube Infrastructura România, prezentând progresul fizic și financiar al construcției și punctele-cheie de pe traseu.

Ce lucrări sunt în desfășurare pe Lotul 1 Nord

Lotul 1 Nord, cu o lungime de 17,5 km, se întinde între A1 și DN1, pe teritoriul județului Ilfov (Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Corbeanca) și pe raza localităților Joița și Săbăreni din județul Giurgiu.

Contractul a fost semnat în septembrie 2023 cu asocierea Pizzarotti – Retter, după mai bine de patru ani de la lansarea licitației, timp în care au existat multiple contestații și amânări.

Lucrările au început în martie 2025, iar stadiul fizic înregistrat la începutul lunii octombrie este de 11,00%, iar cel financiar de 11,42%, conform datelor Cestrin.

Românii de la Retter lucrează pe secțiunea Corbeanca – Mogoșoaia, iar italienii de la Pizzarotti se concentrează pe segmentul spre A1. Structurile mari, precum pasajele peste DN7 și calea ferată, sunt realizate tot de Retter, fiind considerate puncte critice ale autostrăzii.

Când se va deschide circulația pe acest tronson

Deschiderea circulației pe tronsonul Corbeanca–Mogoșoaia al Autostrăzii A0 Nord este planificată pentru primăvara anului 2026, în funcție de condițiile meteo și de ritmul lucrărilor.

Pentru a respecta acest termen, constructorii au nevoie de aproximativ nouă luni cu vreme favorabilă, forță de muncă constantă și un flux financiar stabil.

Majoritatea problemelor birocratice, în special relocarea rețelelor de utilități, au fost rezolvate, iar abordarea etapizată a inaugurării tronsonului indică un obiectiv realist și clar, crescând șansele ca termenul să fie respectat.

”Pe A0 Nord Corbeanca-Mogoșoaia în mai 2026, sperăm. În scenariul optimist, la finalul primăverii viitoare se va circula pe Autostrada A0 Nord între nodurile cu DN1A (Mogoșoaia-Buftea) și DN1 (Corbeanca). Acest sector este pus în teren de românii de la Retter care își asumă ținta de a-l da în trafic în mai, înainte de termenul contractual din noiembrie 2026”, a precizat Asociația Pro Infrastructură la finele lunii august.

Cum se integrează Lotul 1 în Autostrada A0 București

Autostrada A0 formează un inel de aproximativ 100 km în jurul Capitalei și este împărțită în patru loturi pe segmentul Nord. Lotul 1, DJ601 – DN1 (Corbeanca), are 17,5 km și este contractat pentru proiectare și execuție pe 34 de luni.

Conform platformei 130km.ro, stadiul actual al A0 este: în exploatare 72%, în execuție 28%, iar planificată 0%. Autostrada A0 va lega toate principalele drumuri naționale din jurul Bucureștiului, oferind un trafic neîntrerupt pe întregul inel și facilitând deplasarea rapidă între nodurile A1, A2, DN1, DN2 și DN3.

Monitorizarea constantă și publicarea imaginilor din teren permit urmărirea progresului și transparența în ceea ce privește realizarea acestui obiectiv strategic pentru infrastructura capitalei.