Octombrie 2026 vine cu temperaturi neobișnuite în România. Ce arată prognoza ANM

Primele zile din octombrie aduc temperaturi peste normal în vest

Schimbarea începe chiar la trecerea dintre septembrie și octombrie. Pentru săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie, ANM estimează temperaturi medii mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul și sud-vestul României. În celelalte regiuni, valorile termice se vor situa, în general, în jurul mediilor climatologice.

În același interval, ploile ar putea fi mai puține decât în mod obișnuit. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării. Așadar, debutul lunii octombrie ar putea aduce în unele zone o combinație de temperaturi mai ridicate și precipitații mai reduse decât cele caracteristice perioadei.

Schimbarea este cu atât mai evidentă cu cât ultima săptămână din septembrie vine cu temperaturi sub cele normale la nivelul întregii țări. Trecerea spre octombrie va aduce, prin urmare, o încălzire sesizabilă, mai ales în regiunile vestice.

Vremea se menține mai caldă între 5 și 12 octombrie

Tendința de încălzire nu se oprește după primele zile ale lunii. În săptămâna 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în majoritatea regiunilor țării, potrivit prognozei ANM.

În privința precipitațiilor, situația va fi diferită față de începutul lunii. Cantitățile de ploaie sunt estimate să se situeze în jurul celor normale pentru perioada respectivă în cea mai mare parte a României.

Asta nu înseamnă că fiecare zi va fi neobișnuit de caldă sau că nu vor exista perioade reci. Prognoza pe patru săptămâni se referă la media temperaturilor dintr-un interval, comparată cu media climatologică, și nu oferă de la această distanță valori exacte pentru fiecare zi sau localitate.

Temperaturi peste normal în toată România la jumătatea lunii

Cel mai clar semnal de vreme mai caldă apare pentru intervalul 12-19 octombrie. ANM estimează că mediile valorilor termice vor fi ușor peste cele specifice perioadei în toată țara.