Octombrie 2026 vine cu temperaturi neobișnuite în România. Ce arată prognoza ANM
Octombrie 2026 începe cu o schimbare importantă a vremii în România. După episodul rece de la finalul lunii septembrie, temperaturile vor crește din nou, iar în mai multe regiuni vor ajunge peste valorile considerate normale pentru această perioadă a anului. Spre jumătatea lunii, semnalul de vreme mai caldă se va extinde la nivelul întregii țări.
Cea mai recentă prognoză pentru patru săptămâni a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), actualizată pe 22 septembrie, acoperă perioada până pe 19 octombrie. Estimările indică o trecere de la temperaturi sub normal la final de septembrie la valori normale și apoi ușor peste mediile climatologice în octombrie.
Primele zile din octombrie aduc temperaturi peste normal în vest
Schimbarea începe chiar la trecerea dintre septembrie și octombrie. Pentru săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie, ANM estimează temperaturi medii mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul și sud-vestul României. În celelalte regiuni, valorile termice se vor situa, în general, în jurul mediilor climatologice.
În același interval, ploile ar putea fi mai puține decât în mod obișnuit. Cantitățile de precipitații vor avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării. Așadar, debutul lunii octombrie ar putea aduce în unele zone o combinație de temperaturi mai ridicate și precipitații mai reduse decât cele caracteristice perioadei.
Schimbarea este cu atât mai evidentă cu cât ultima săptămână din septembrie vine cu temperaturi sub cele normale la nivelul întregii țări. Trecerea spre octombrie va aduce, prin urmare, o încălzire sesizabilă, mai ales în regiunile vestice.
Vremea se menține mai caldă între 5 și 12 octombrie
Tendința de încălzire nu se oprește după primele zile ale lunii. În săptămâna 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în majoritatea regiunilor țării, potrivit prognozei ANM.
În privința precipitațiilor, situația va fi diferită față de începutul lunii. Cantitățile de ploaie sunt estimate să se situeze în jurul celor normale pentru perioada respectivă în cea mai mare parte a României.
Asta nu înseamnă că fiecare zi va fi neobișnuit de caldă sau că nu vor exista perioade reci. Prognoza pe patru săptămâni se referă la media temperaturilor dintr-un interval, comparată cu media climatologică, și nu oferă de la această distanță valori exacte pentru fiecare zi sau localitate.
Temperaturi peste normal în toată România la jumătatea lunii
Cel mai clar semnal de vreme mai caldă apare pentru intervalul 12-19 octombrie. ANM estimează că mediile valorilor termice vor fi ușor peste cele specifice perioadei în toată țara.
În același timp, precipitațiile ar urma să fie apropiate de normal în toate regiunile. Actuala estimare nu indică, așadar, un episod neobișnuit de ploios sau secetos pentru această săptămână, ci mai ales temperaturi ceva mai ridicate decât cele caracteristice mijlocului lunii octombrie.
Pentru ultima parte a lunii octombrie este nevoie de actualizările următoare ale meteorologilor. Prognoza ANM disponibilă în prezent ajunge până pe 19 octombrie, astfel că nu se poate spune încă în ce condiții meteorologice se va încheia luna.
Ce înseamnă „temperaturi neobișnuite”
Valorile anunțate nu trebuie interpretate automat ca un episod de căldură extremă. ANM precizează că estimările pentru patru săptămâni sunt realizate pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).
Prognozele de acest tip nu pot anticipa cu precizie fenomenele de scurtă durată și nici temperatura exactă dintr-o anumită zi. Pot apărea, așadar, răciri temporare, dimineți reci sau episoade de ploaie chiar într-o săptămână în care media temperaturilor este estimată peste normal.
Imaginea de ansamblu pentru prima jumătate a lunii octombrie este însă una de încălzire. După finalul rece al lunii septembrie, începutul lui octombrie aduce temperaturi peste normal mai întâi în vest și sud-vest, iar ulterior valorile ușor mai ridicate decât mediile perioadei se extind în majoritatea regiunilor și, spre 12-19 octombrie, la nivelul întregii țări.