Documentele pe care unii pensionari trebuie să le actualizeze. Anunțul făcut de Casa de Pensii

Potrivit informațiilor transmise de Casa Națională de Pensii Publice, această procedură este necesară pentru ca toate documentele emise ulterior de instituție să conțină noul nume al beneficiarului și să corespundă cu datele din actul de identitate.

Specialiștii recomandă ca actualizarea să fie făcută imediat după obținerea noii cărți de identitate, evitând astfel situațiile în care aceeași persoană apare în evidențele statului cu două nume diferite.

Schimbarea numelui este întâlnită, în principal, în cazul persoanelor care se căsătoresc, divorțează sau obțin modificarea numelui prin hotărâre judecătorească ori pe cale administrativă.

Dreptul la pensie nu este afectat de această modificare

Legislația în vigoare stabilește că pensia reprezintă un drept dobândit în funcție de contribuțiile achitate și de stagiul de cotizare. Din acest motiv, modificarea numelui nu influențează nici acordarea pensiei și nici cuantumul acesteia.

Actualizarea datelor are exclusiv rol administrativ și urmărește ca informațiile existente în dosarul de pensie să fie identice cu cele înscrise în actele de identitate ale beneficiarului.

În acest fel, toate documentele emise ulterior de Casa Teritorială de Pensii vor reflecta noul nume al pensionarului.

Ce documente trebuie depuse la Casa Teritorială de Pensii

Pentru modificarea datelor personale, casele teritoriale de pensii pun la dispoziția beneficiarilor formulare speciale.