Documentele pe care unii pensionari trebuie să le actualizeze. Anunțul făcut de Casa de Pensii
Schimbarea numelui după pensionare nu influențează dreptul la pensie și nici suma încasată lunar, însă implică o obligație administrativă importantă. Pensionarii care își modifică numele în urma căsătoriei, divorțului sau printr-o hotărâre judecătorească ori pe cale administrativă trebuie să actualizeze datele din evidențele Casei Naționale de Pensii Publice. În caz contrar, pot apărea neconcordanțe între actele oficiale, ceea ce poate îngreuna soluționarea unor cereri sau emiterea unor documente.
Actualizarea datelor personale este necesară după schimbarea numelui
Persoanele care își schimbă numele după ieșirea la pensie trebuie să informeze Casa Teritorială de Pensii cu privire la această modificare, astfel încât datele din dosarul de pensie să fie actualizate.
Potrivit informațiilor transmise de Casa Națională de Pensii Publice, această procedură este necesară pentru ca toate documentele emise ulterior de instituție să conțină noul nume al beneficiarului și să corespundă cu datele din actul de identitate.
Specialiștii recomandă ca actualizarea să fie făcută imediat după obținerea noii cărți de identitate, evitând astfel situațiile în care aceeași persoană apare în evidențele statului cu două nume diferite.
Schimbarea numelui este întâlnită, în principal, în cazul persoanelor care se căsătoresc, divorțează sau obțin modificarea numelui prin hotărâre judecătorească ori pe cale administrativă.
Dreptul la pensie nu este afectat de această modificare
Legislația în vigoare stabilește că pensia reprezintă un drept dobândit în funcție de contribuțiile achitate și de stagiul de cotizare. Din acest motiv, modificarea numelui nu influențează nici acordarea pensiei și nici cuantumul acesteia.
Actualizarea datelor are exclusiv rol administrativ și urmărește ca informațiile existente în dosarul de pensie să fie identice cu cele înscrise în actele de identitate ale beneficiarului.
În acest fel, toate documentele emise ulterior de Casa Teritorială de Pensii vor reflecta noul nume al pensionarului.
Ce documente trebuie depuse la Casa Teritorială de Pensii
Pentru modificarea datelor personale, casele teritoriale de pensii pun la dispoziția beneficiarilor formulare speciale.
În general, dosarul trebuie să conțină:
- cererea pentru modificarea numelui din evidențele Casei de Pensii;
- copia actului de identitate valabil;
- copia certificatului de căsătorie, dacă schimbarea numelui a avut loc în urma căsătoriei;
- copia certificatului de divorț sau a hotărârii judecătorești definitive, după caz;
- orice alt document oficial care justifică schimbarea numelui.
Documentele pot fi depuse personal la Casa Teritorială de Pensii în evidența căreia se află pensionarul, prin mandatar sau, în funcție de procedurile aplicate de fiecare instituție, prin mijloace electronice ori prin poștă.
Ce probleme pot apărea dacă modificarea nu este comunicată
Neactualizarea datelor nu conduce, în cele mai multe situații, la suspendarea plății pensiei. Cu toate acestea, diferențele dintre numele din actul de identitate și cel existent în dosarul de pensie pot crea dificultăți în relația cu instituțiile.
Astfel de situații pot apărea la eliberarea unor adeverințe de pensionar, la solicitarea unui duplicat după decizia de pensionare, la transferul dosarului către o altă casă teritorială de pensii, la schimbarea contului bancar în care este virată pensia sau în procesul de verificare a identității în relația cu alte instituții publice.
În aceste cazuri, pot fi necesare verificări suplimentare și prezentarea unor documente justificative pentru clarificarea identității beneficiarului.
Datele sunt actualizate după înregistrarea documentelor
După depunerea actelor necesare, Casa Teritorială de Pensii actualizează informațiile din evidențele sale.
În urma acestei proceduri, toate documentele emise ulterior vor conține noul nume al pensionarului. Actualizarea este importantă și pentru corespondența transmisă de instituție, inclusiv în cazul deciziilor privind recalcularea pensiei, indexărilor, comunicărilor oficiale sau altor acte administrative.
Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziția beneficiarilor formularele necesare pentru modificarea datelor personale. Acestea pot fi obținute direct de la ghișeele caselor teritoriale de pensii sau descărcate de pe site-ul instituției.
Reprezentanții instituției recomandă ca orice schimbare privind datele de identificare ale pensionarilor să fie comunicată cât mai rapid, astfel încât evidențele oficiale să fie actualizate și să fie evitate eventualele neconcordanțe în relația cu autoritățile.