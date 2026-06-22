Câți ani trebuie să lucrezi pentru o pensie militară completă. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească militarii în 2026
Pensiile militare continuă să fie un subiect intens dezbătut în România, mai ales în contextul discuțiilor despre reforma sistemului și creșterea vârstei de pensionare. Mulți români se întreabă câți ani trebuie să lucreze un militar pentru a beneficia de o pensie militară completă și care sunt condițiile prevăzute de lege.
Potrivit legislației privind pensiile militare de stat, pentru acordarea pensiei de serviciu pentru limită de vârstă este necesară o vechime efectivă de cel puțin 25 de ani, dintre care minimum 15 ani trebuie să reprezinte vechime în serviciu.
În plus, beneficiarul trebuie să îndeplinească și condiția privind vârsta standard de pensionare stabilită de lege.
Ce înseamnă o pensie militară completă
În sistemul pensiilor militare, pragul de 25 de ani este considerat reperul pentru acordarea unei pensii integrale. Legea prevede că militarii care au acumulat cel puțin 25 de ani de vechime beneficiază de pensia de serviciu calculată la nivelul prevăzut de actul normativ.
Pentru persoanele care nu ating această vechime, pensia poate fi diminuată în funcție de numărul anilor care lipsesc până la pragul de 25 de ani.
Există însă și situații speciale pentru anumite categorii de personal care au desfășurat activități în condiții deosebite, speciale sau în structuri operative. În astfel de cazuri, legislația prevede posibilitatea reducerii vârstei de pensionare sau alte facilități specifice.
Care este vârsta de pensionare pentru militari
În prezent, sistemul pensiilor militare se află într-un proces de modificare treptată. Conform legislației actuale, vârsta standard de pensionare urmează să crească gradual până la 65 de ani în următorii ani, potrivit calendarului de eșalonare prevăzut de lege.
În anul 2026, vârsta efectivă de pensionare diferă în funcție de anul nașterii și de situația fiecărui militar, însă condiția referitoare la vechimea minimă de 25 de ani rămâne una dintre cele mai importante pentru obținerea unei pensii complete.
Specialiștii atrag atenția că nu orice militar se pensionează imediat ce îndeplinește condițiile minime. Mulți aleg să rămână în activitate pentru a acumula vechime suplimentară și pentru a beneficia de un cuantum mai avantajos al pensiei.
Ce se poate schimba în perioada următoare
Reforma pensiilor militare este inclusă printre angajamentele asumate de România în relația cu instituțiile europene, iar autoritățile au anunțat că analizează noi modificări privind vârsta de pensionare și condițiile de acordare a pensiilor de serviciu.
Printre variantele discutate se numără continuarea creșterii graduale a vârstei de pensionare și apropierea acesteia de cea din sistemul public. Deocamdată, regulile aflate în vigoare prevăd că pentru o pensie militară completă este necesară o vechime efectivă de minimum 25 de ani, din care cel puțin 15 ani trebuie să fie realizați în serviciul militar, de poliție sau în alte structuri cu statut special.
Datele oficiale arată că pensia medie din sistemul Ministerului Apărării Naționale este de aproximativ 5.000 de lei, iar dezbaterile privind viitorul pensiilor militare rămân în centrul atenției și în 2026.