Câți ani trebuie să lucrezi pentru o pensie militară completă. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească militarii în 2026

În plus, beneficiarul trebuie să îndeplinească și condiția privind vârsta standard de pensionare stabilită de lege.

Ce înseamnă o pensie militară completă

În sistemul pensiilor militare, pragul de 25 de ani este considerat reperul pentru acordarea unei pensii integrale. Legea prevede că militarii care au acumulat cel puțin 25 de ani de vechime beneficiază de pensia de serviciu calculată la nivelul prevăzut de actul normativ.

Pentru persoanele care nu ating această vechime, pensia poate fi diminuată în funcție de numărul anilor care lipsesc până la pragul de 25 de ani.

Există însă și situații speciale pentru anumite categorii de personal care au desfășurat activități în condiții deosebite, speciale sau în structuri operative. În astfel de cazuri, legislația prevede posibilitatea reducerii vârstei de pensionare sau alte facilități specifice.

Care este vârsta de pensionare pentru militari

În prezent, sistemul pensiilor militare se află într-un proces de modificare treptată. Conform legislației actuale, vârsta standard de pensionare urmează să crească gradual până la 65 de ani în următorii ani, potrivit calendarului de eșalonare prevăzut de lege.

În anul 2026, vârsta efectivă de pensionare diferă în funcție de anul nașterii și de situația fiecărui militar, însă condiția referitoare la vechimea minimă de 25 de ani rămâne una dintre cele mai importante pentru obținerea unei pensii complete.

Specialiștii atrag atenția că nu orice militar se pensionează imediat ce îndeplinește condițiile minime. Mulți aleg să rămână în activitate pentru a acumula vechime suplimentară și pentru a beneficia de un cuantum mai avantajos al pensiei.