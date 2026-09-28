DLSS 5 împinge RTX 5090 spre 650 W și încălzește puternic conectorul de alimentare
Noua tehnologie DLSS 5 de la Nvidia promite imagini mai bune și mai multe cadre pe secundă, însă primele teste arată și un efect mai puțin plăcut pentru proprietarii celor mai puternice plăci video GeForce. RTX 5090 poate ajunge la un consum de aproape 650 W atunci când DLSS 5 este activat, iar temperatura conectorului de alimentare cu 16 pini poate trece de 90 de grade Celsius.
Rezultatele provin din teste realizate de publicația sud-coreeană QuasarZone, care a urmărit atât consumul de energie, cât și temperatura conectorului 12VHPWR în timpul rulării jocului Cyberpunk 2077. Testele au fost făcute într-un mediu controlat, la 27,5 grade Celsius, folosind rezoluția 4K, DLSS Quality și setări grafice Ultra, scrie tomshardware.com.
RTX 5090 consumă mult mai mult cu DLSS 5 activat
În cazul modelului GeForce RTX 5090 Founders Edition, QuasarZone a măsurat prin software un consum mediu de 509,2 W cu DLSS 5 dezactivat. După activarea tehnologiei, valoarea a urcat la 575,1 W, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 13%.
Măsurătorile realizate direct pe placă au indicat valori și mai mari. Consumul maxim a ajuns la 658 W cu DLSS 5 activat, față de 582,5 W fără această tehnologie. Media a crescut de la 527,3 W la 593,9 W.
Un test concentrat asupra conectorului de alimentare a indicat 582,7 W fără DLSS 5 și 646,7 W cu DLSS 5 activat. Creșterea este de aproximativ 11%.
RTX 5080 a avut o creștere procentuală mai mare a consumului mediu, de la 298,2 W la 350,3 W, respectiv aproximativ 17%. Valorile rămân însă considerabil mai mici decât cele înregistrate în cazul RTX 5090.
Conectorul de alimentare ajunge mai fierbinte decât cipul grafic
Cea mai interesantă parte a testului este legată de temperaturi. La RTX 5090 Founders Edition, fără DLSS 5, partea cu mecanismul de blocare a conectorului cu 16 pini a ajuns la 77,1 grade Celsius, iar partea opusă la 80,9 grade.
Activarea DLSS 5 a dus valorile la 83,4, respectiv 91,7 grade Celsius. În același timp, temperatura medie a nucleului grafic a crescut de la 79,4 la 83 de grade Celsius, iar temperatura maximă a GPU-ului a urcat de la 82,3 la 86,3 grade.
Asta înseamnă că, în testul QuasarZone, conectorul de alimentare a devenit cea mai fierbinte zonă a plăcii video.
Situația a fost mult mai calmă în cazul RTX 5080 Founders Edition. Conectorul a trecut de la 45,8 și 47,6 grade Celsius fără DLSS 5 la 52,2 și 48,6 grade după activarea tehnologiei.
Problema devine mai serioasă dacă un pin nu face contact corect
Testele au urmărit și curentul care trece prin cei șase pini de alimentare ai conectorului. În cazul unui RTX 5090 Asus ROG Astral, valorile măsurate fără DLSS 5 au fost cuprinse între 6,94 și 7,47 amperi pentru fiecare pin. Cu tehnologia activată, curentul a crescut până la 7,83-8,51 amperi.
Valorile se află încă sub limita de 9,2 amperi per pin indicată de specificația PCI-SIG, însă diferența față de prag devine foarte mică.
QuasarZone a simulat și situația în care unul dintre pinii de alimentare nu funcționează corespunzător. În acest caz, sarcina electrică este distribuită către ceilalți pini. Fără DLSS 5, curentul maxim măsurat pe un singur pin a ajuns la 8,9 amperi. Cu DLSS 5 activat, valoarea a urcat la 10,1 amperi, depășind cu aproximativ 10% limita menționată în specificație.
Conectorii cu 16 pini ai plăcilor video RTX 40 și RTX 50 au fost deja asociați cu cazuri de supraîncălzire și topire atunci când conexiunea nu este realizată corect. Noile teste nu demonstrează că DLSS 5 va provoca astfel de probleme în mod normal, dar arată că tehnologia poate crește semnificativ solicitarea sistemului de alimentare.
DLSS 5 aduce performanță, dar și un consum mai mare
Creșterea consumului nu înseamnă automat că orice RTX 5090 care rulează DLSS 5 va avea probleme cu alimentarea. Rezultatele depind de placa video, sistemul de alimentare și condițiile în care este utilizată.
Totuși, cifrele obținute de QuasarZone arată cât de mult poate crește sarcina electrică atunci când este activată noua tehnologie. În cazul RTX 5090 Founders Edition, măsurătorile directe au trecut de 646 W pe conector, iar temperatura acestuia a depășit 90 de grade Celsius.
Testele sunt relevante mai ales pentru că DLSS 5 este destinat tocmai plăcilor video din generațiile recente, unde consumul foarte ridicat a devenit deja o problemă urmărită atent de pasionații de hardware. În cazul modelelor RTX 5090 cu limite de putere și mai generoase, valorile pot fi chiar mai mari.
Pentru moment, rezultatele indică o creștere importantă a consumului și a temperaturilor, nu o dovadă că DLSS 5 provoacă în mod direct defectarea conectorilor. În schimb, ele arată că noua tehnologie pune o presiune suplimentară pe un sistem de alimentare care trebuie să funcționeze corect până la ultimul pin.