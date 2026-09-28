DLSS 5 împinge RTX 5090 spre 650 W și încălzește puternic conectorul de alimentare

RTX 5090 consumă mult mai mult cu DLSS 5 activat

În cazul modelului GeForce RTX 5090 Founders Edition, QuasarZone a măsurat prin software un consum mediu de 509,2 W cu DLSS 5 dezactivat. După activarea tehnologiei, valoarea a urcat la 575,1 W, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 13%.

Măsurătorile realizate direct pe placă au indicat valori și mai mari. Consumul maxim a ajuns la 658 W cu DLSS 5 activat, față de 582,5 W fără această tehnologie. Media a crescut de la 527,3 W la 593,9 W.

Un test concentrat asupra conectorului de alimentare a indicat 582,7 W fără DLSS 5 și 646,7 W cu DLSS 5 activat. Creșterea este de aproximativ 11%.

RTX 5080 a avut o creștere procentuală mai mare a consumului mediu, de la 298,2 W la 350,3 W, respectiv aproximativ 17%. Valorile rămân însă considerabil mai mici decât cele înregistrate în cazul RTX 5090.

Conectorul de alimentare ajunge mai fierbinte decât cipul grafic

Cea mai interesantă parte a testului este legată de temperaturi. La RTX 5090 Founders Edition, fără DLSS 5, partea cu mecanismul de blocare a conectorului cu 16 pini a ajuns la 77,1 grade Celsius, iar partea opusă la 80,9 grade.

Activarea DLSS 5 a dus valorile la 83,4, respectiv 91,7 grade Celsius. În același timp, temperatura medie a nucleului grafic a crescut de la 79,4 la 83 de grade Celsius, iar temperatura maximă a GPU-ului a urcat de la 82,3 la 86,3 grade.

Asta înseamnă că, în testul QuasarZone, conectorul de alimentare a devenit cea mai fierbinte zonă a plăcii video.