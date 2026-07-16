Disney+ taie prețurile în plină vară: abonamente de la 23,99 lei și un val de premiere mari

Cât costă abonamentele și cine poate beneficia de ofertă

În mod obișnuit, abonamentul Standard costă 34,99 lei pe lună, ceea ce înseamnă că promoția aduce o economie de 11 lei în fiecare dintre primele trei luni. Planul include o calitate video de până la Full HD 1080p și permite vizionarea simultană pe două dispozitive.

Pentru abonamentul Premium, prețul promoțional este de 39,99 lei pe lună, față de tariful obișnuit de 59,99 lei. Acest plan oferă acces la conținut în format 4K UHD și HDR, acolo unde producțiile și dispozitivele sunt compatibile, precum și posibilitatea de a viziona simultan pe maximum patru ecrane. Premium include și suport pentru Dolby Atmos în cazul anumitor titluri.

Trebuie menționat că reducerea nu se aplică tuturor abonaților existenți. Oferta este destinată utilizatorilor noi și celor care se întorc pe platformă fără să aibă un abonament activ. După încheierea perioadei promoționale de trei luni, abonamentul se reînnoiește automat la tariful lunar valabil în acel moment, dacă nu îl anulezi înainte.

Filmele și serialele care intră în maratonul verii

Oferta vine odată cu lansarea mai multor producții importante. Printre filmele promovate se află animația Pixar „Hopperi” – „Hoppers” în versiunea originală –, dar și „Avatar: Foc și Cenușă”, cea mai nouă aventură cinematografică semnată de James Cameron. Filmul readuce în prim-plan familia Sully și conflictele de pe Pandora, într-un nou capitol al francizei SF.

„Avatar: Foc și Cenușă” se numără deja printre cele mai urmărite producții de pe platformă în România. Filmul se alătură unor animații precum „Zootropolis 2”, dar și unui catalog consistent de producții Disney, Pixar, Marvel și 20th Century Studios. Mai multe detalii despre performanța filmului pot fi găsite și în articolul Playtech despre Avatar: Foc și Cenușă.

În zona serialelor, una dintre cele mai așteptate reveniri este sezonul al cincilea din „Ursul”, producția FX care urmărește presiunea, rivalitățile și ambițiile echipei conduse de Carmen „Carmy” Berzatto. Serialul a devenit una dintre producțiile emblematice ale platformei datorită ritmului intens și interpretărilor apreciate.

Lista continuă cu sezonul al doilea din „Rivalii”, comedia „Alice și Steve”, serialul „Nepotrivit pentru serviciu” – „Not Suitable for Work” –, dar și sezonul al doilea din „X-Men ’97”, producția Marvel Animation inspirată de celebrul serial animat al anilor ’90.