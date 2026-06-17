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de Iulia Kelt
Inteligență Artificială

Disney schimbă modul în care sunt create atracțiile din parcuri. Inteligența artificială va transforma schițele în modele 3D

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Disney schimbă modul în care sunt create atracțiile din parcuri. Inteligența artificială va transforma schițele în modele 3D
Parc de distrații de la Disney / Foto: Profimedia

Disney face un nou pas în direcția utilizării inteligenței artificiale în procesele creative. Compania a anunțat un parteneriat cu Adobe prin care echipele responsabile de dezvoltarea atracțiilor din parcurile tematice vor avea acces la versiuni personalizate ale tehnologiei Firefly AI.

Scopul colaborării este accelerarea procesului de proiectare pentru noile atracții, vehicule și experiențe din universul Disney. Potrivit celor două companii, sistemul va permite transformarea rapidă a schițelor realizate de artiști în concepte vizuale complexe și chiar în prototipuri tridimensionale.

Noua tehnologie va fi folosită de echipele de la Walt Disney Imagineering, divizia responsabilă pentru proiectarea și dezvoltarea atracțiilor din parcurile Disney, a experiențelor de pe vasele de croazieră și a altor proiecte de divertisment ale companiei, scrie CNET.

Cum va folosi Disney inteligența artificială pentru a crea atracții noi

Platforma Adobe Firefly Foundry este o versiune dedicată companiilor și poate fi antrenată folosind materiale și elemente grafice proprii fiecărui brand. În cazul Disney, sistemul va avea acces la personaje, universuri și resurse vizuale din portofoliul companiei.

Astfel, designerii vor putea genera imagini conforme cu aspectul oficial al unor personaje celebre precum Mickey Mouse, Moana, Elsa sau Lightning McQueen.

Procesul va începe cu o schiță realizată de un artist. Inteligența artificială va transforma desenul într-o ilustrație digitală detaliată, iar ulterior va putea genera modele tridimensionale care să fie utilizate în etapele preliminare de dezvoltare ale unei atracții.

Reprezentanții Disney susțin că tehnologia nu este menită să înlocuiască procesul creativ uman, ci să elimine o parte dintre sarcinile repetitive și să reducă timpul necesar pentru transformarea unei idei într-un concept concret.

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Disney investește tot mai mult în instrumente bazate pe AI

Anunțul vine după alte inițiative recente prin care compania a început să integreze inteligența artificială în fluxurile sale de producție. În ultimii ani, Disney a experimentat sisteme capabile să ajute animatorii în crearea mișcărilor personajelor, reducând timpul necesar realizării unor secvențe complexe.

Oficialii Walt Disney Imagineering afirmă că tehnologia trebuie folosită într-un mod responsabil și că rolul creatorilor rămâne esențial în dezvoltarea experiențelor oferite vizitatorilor.

Deocamdată, compania nu a precizat dacă implementarea noilor instrumente AI va avea vreun impact asupra numărului de locuri de muncă din cadrul echipelor de design și dezvoltare. Subiectul rămâne unul sensibil în întreaga industrie creativă, unde utilizarea inteligenței artificiale ridică frecvent întrebări legate de viitorul profesiilor artistice.

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