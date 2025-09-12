Disney+ aduce toamna plină de premiere spectaculoase în România: Serialele și filmele vedetă ale sezonului

Platforma de streaming Disney+ își întâmpină abonații cu o ofertă bogată de filme, seriale și evenimente sportive în această toamnă. De la producții originale europene, drame juridice semnate de creatori celebri și animații pentru toată familia, până la fotbal live din UEFA Women’s Champions League, grila de toamnă promite divertisment pentru toate gusturile și toate vârstele.

Noua selecție completează lansările recente precum serialul SF „Alien: Earth”, sezonul cinci al comediei „Crime în imobil”, succesul de box office „Lilo & Stitch” și filmul de acțiune Marvel „Thunderbolts”. Iată câteva dintre cele mai așteptate titluri care vor putea fi urmărite exclusiv pe Disney+ în următoarele luni.

Unul dintre cele mai discutate proiecte este drama juridică „Totul e corect”, creată de Ryan Murphy, cu o distribuție impresionantă: Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close și alții. Serialul urmărește o echipă de avocate de divorț implicate în cazuri tensionate, pline de secrete și alianțe schimbătoare. Tot în zona serialelor de succes revine „Percy Jackson și Olimpienii” cu un nou sezon, în care eroii pornesc spre Marea Monștrilor pentru a găsi Lâna de Aur, singura salvare a Taberei Semizeilor.

Producții originale europene și documentare captivante

Din oferta internațională se remarcă și „Detectiv fără antecedente” (High Potential), care revine cu sezonul al doilea, reality-show-ul „Viețile secrete ale soțiilor mormone” ajuns la sezonul trei, dar și comedia „Chad Powers”, în care Glen Powell interpretează un fost quarterback hotărât să își urmeze visul într-un mod neobișnuit. Fanii animațiilor vor avea ocazia să urmărească filmul „Elio” de la Disney și Pixar, o aventură cosmică plină de umor și emoție, precum și noul film de la 20th Century Studios, „Incompatibilă” (Swiped), inspirat de povestea reală a fondatoarei Bumble, Whitney Wolfe.

Disney+ mizează în această toamnă și pe producții locale și europene originale. Serialul polonez „Breslau”, disponibil din 12 septembrie, spune povestea unui comisar de poliție din 1936 implicat într-o anchetă controversată. Franța aduce „Fetele din gară” (Lost Station Girls), o dramă întinsă pe mai bine de două decenii, în timp ce Suedia propune „În căutarea ursului” (To Cook A Bear), un thriller vizual impresionant, cu Gustaf Skarsgård.

Printre docuseriile așteptate se numără „Războiul Tenișilor: Adidas vs Puma” (Sneaker Wars), care dezvăluie rivalitatea istorică dintre cei doi giganți ai echipamentelor sportive, și „Caroline Flack: Căutarea adevărului”, o incursiune emoționantă în viața celebrei prezentatoare britanice. De asemenea, „Suna-mi agentul: Berlin”, adaptarea germană a serialului francez „Call My Agent”, debutează pe 12 septembrie, iar thrillerul coreean „Furtuna politică” (Tempest) promite suspans și o distribuție internațională de excepție.

Pentru fanii universului Star Wars, toamna aduce și animația „LEGO Războiul Stelelor: Reconstrucția Galaxiei – Bucăți din trecut”, care continuă aventurile eroilor Jedi și Sith într-o călătorie spectaculoasă prin cele mai îndepărtate colțuri ale galaxiei.

Fotbal feminin live și oferte speciale pentru abonați

Pe lângă filme și seriale, Disney+ oferă și sport în direct. Fanii fotbalului pot urmări meciurile din UEFA Women’s Champions League pentru sezonul 2025–2026, începând cu 7 octombrie. Toate partidele vor fi transmise live, aducând emoția competiției europene de elită direct pe ecranele abonaților.

Pentru a atrage noi utilizatori, platforma oferă până pe 27 septembrie un abonament special de 9,99 lei pe lună pentru primele trei luni, disponibil atât pentru clienții noi, cât și pentru cei existenți eligibili. În plus, funcțiile de control parental și profilurile protejate prin PIN asigură o experiență de vizionare sigură pentru toată familia, de la cei mai mici până la adulți.

Cu o selecție impresionantă care îmbină producțiile originale Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic, dar și seriale și filme internaționale, Disney+ confirmă și în această toamnă că rămâne una dintre cele mai atractive platforme de streaming din România. Indiferent dacă ești pasionat de drame juridice, animații spectaculoase, documentare sau fotbal live, grila de toamnă are ceva de oferit pentru fiecare.