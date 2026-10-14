Din ce bani trăiește Liviu Dragnea acum. Averea pe care o avea fostul lider PSD înainte de a fi închis

Întrebat despre situația sa materială, Dragnea a răspuns: „Mă mai am pe mine. Atât”, negând că ar avea sumele foarte mari despre care s-a vorbit de-a lungul anilor.

„După aceea, am înțeles, au apărut legende că-i am îngropați undeva. Păi, să-mi spună și mie. Și, sincer, îmi opresc doar 10 la sută și le dau celor care îmi spun și mie unde sunt îngropați”, a afirmat fostul lider PSD.

Este important de precizat că, în prezent, nu există o declarație de avere recentă care să ofere o imagine exactă asupra patrimoniului și veniturilor lui Liviu Dragnea, așa cum exista în perioada în care ocupa funcții publice și avea obligația de a depune astfel de documente. În aceste condiții, nu se poate stabili cu certitudine care sunt sursele sale actuale de venit sau dacă fostul lider PSD își acoperă cheltuielile din economiile acumulate de-a lungul timpului, cu atât mai mult cu cât nu a ajuns încă la vârsta standard de pensionare.

Ce avere declara înainte să intre în închisoare

Ultima declarație de avere depusă de Liviu Dragnea în 2019 oferă un reper concret pentru situația sa financiară din perioada în care era președintele Camerei Deputaților.

Dragnea declara un teren intravilan de 2.913 metri pătrați în Turnu Măgurele, un apartament de aproximativ 80 de metri pătrați și un spațiu comercial/de producție de 1.527 de metri pătrați.

În document apăreau și două autoturisme: o Skoda Superb din 2006 și un BMW X5 din 2009, acesta din urmă fiind primit prin donație.

În conturi avea 76,16 dolari și 184.988,75 lei. Mai figurau creanțe, adică bani pe care îi avea de recuperat, legate de Hotel Turris din Turnu Măgurele, în valoare de 80.710 euro și 460.110 lei, potrivit datelor prezentate atunci. Venitul anual declarat din activitatea parlamentară era de 153.384 de lei, echivalentul unei medii de aproximativ 12.782 de lei pe lună.

A încercat să revină în afaceri

După ieșirea din penitenciar, Liviu Dragnea a încercat și proiecte de business. El a vorbit despre înființarea unei societăți care urma să activeze în domeniul energiei, dar susține că proiectul nu a ajuns să producă rezultate.