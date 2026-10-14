Din ce bani trăiește Liviu Dragnea acum. Averea pe care o avea fostul lider PSD înainte de a fi închis
Liviu Dragnea a ieșit de câțiva ani din prim-planul vieții politice, însă numele fostului lider PSD nu a fost uitat. Omul care conducea cel mai mare partid din România și ocupa funcția de președinte al Camerei Deputaților spune acum că situația sa financiară este cu totul diferită de cea din perioada în care se afla la vârful puterii.
Liviu Dragnea spune că locuiește cu chirie
În ultimii ani, Liviu Dragnea a vorbit despre viața sa după închisoare și a respins în mod repetat speculațiile potrivit cărora ar deține o avere ascunsă. Fostul lider PSD a declarat că locuiește cu chirie în județul Ilfov și că încercările sale de a reveni în lumea afacerilor nu au produs rezultatele dorite.
Întrebat despre situația sa materială, Dragnea a răspuns: „Mă mai am pe mine. Atât”, negând că ar avea sumele foarte mari despre care s-a vorbit de-a lungul anilor.
„După aceea, am înțeles, au apărut legende că-i am îngropați undeva. Păi, să-mi spună și mie. Și, sincer, îmi opresc doar 10 la sută și le dau celor care îmi spun și mie unde sunt îngropați”, a afirmat fostul lider PSD.
Este important de precizat că, în prezent, nu există o declarație de avere recentă care să ofere o imagine exactă asupra patrimoniului și veniturilor lui Liviu Dragnea, așa cum exista în perioada în care ocupa funcții publice și avea obligația de a depune astfel de documente. În aceste condiții, nu se poate stabili cu certitudine care sunt sursele sale actuale de venit sau dacă fostul lider PSD își acoperă cheltuielile din economiile acumulate de-a lungul timpului, cu atât mai mult cu cât nu a ajuns încă la vârsta standard de pensionare.
Ce avere declara înainte să intre în închisoare
Ultima declarație de avere depusă de Liviu Dragnea în 2019 oferă un reper concret pentru situația sa financiară din perioada în care era președintele Camerei Deputaților.
Dragnea declara un teren intravilan de 2.913 metri pătrați în Turnu Măgurele, un apartament de aproximativ 80 de metri pătrați și un spațiu comercial/de producție de 1.527 de metri pătrați.
În document apăreau și două autoturisme: o Skoda Superb din 2006 și un BMW X5 din 2009, acesta din urmă fiind primit prin donație.
În conturi avea 76,16 dolari și 184.988,75 lei. Mai figurau creanțe, adică bani pe care îi avea de recuperat, legate de Hotel Turris din Turnu Măgurele, în valoare de 80.710 euro și 460.110 lei, potrivit datelor prezentate atunci. Venitul anual declarat din activitatea parlamentară era de 153.384 de lei, echivalentul unei medii de aproximativ 12.782 de lei pe lună.
A încercat să revină în afaceri
După ieșirea din penitenciar, Liviu Dragnea a încercat și proiecte de business. El a vorbit despre înființarea unei societăți care urma să activeze în domeniul energiei, dar susține că proiectul nu a ajuns să producă rezultate.
„Am făcut o firmă cu care n-am reușit să facem nimic”, a declarat fostul lider PSD, adăugând că, în opinia sa, „e foarte greu să faci afaceri în România”.
Prin urmare, nu există în prezent date publice suficiente pentru a spune cu precizie care este venitul lunar al lui Liviu Dragnea sau din ce sursă provine fiecare sumă cu care acesta își acoperă cheltuielile. Cert este că el susține că nu mai dispune de averea care i-a fost atribuită în spațiul public și că locuiește în chirie.
De la conducerea PSD, la condamnarea din 2019
Diferența față de perioada de dinainte de 2019 este majoră. Liviu Dragnea a fost președinte al PSD și președinte al Camerei Deputaților, fiind unul dintre cei mai influenți oameni politici ai perioadei.
Pe 27 mai 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.
A executat aproximativ doi ani și două luni din pedeapsă, iar pe 15 iulie 2021 Tribunalul Giurgiu a decis definitiv eliberarea sa condiționată.
A rămas în afara prim-planului politic
După eliberare, Liviu Dragnea nu a mai revenit la nivelul de influență politică pe care îl avea înainte de condamnare. A continuat să facă declarații despre politică și despre foștii săi colegi, dar nu a mai ocupat o funcție publică importantă.
Paradoxal, tocmai distanța față de perioada în care controla PSD menține interesul în jurul numelui său. Pentru românii care își amintesc anii în care Dragnea se afla aproape zilnic în centrul dezbaterilor politice, întrebarea despre viața și averea sa actuală apare periodic.
Datele certe se opresc însă acolo unde se termină documentele publice. În 2019 existau o declarație de avere și valori concrete. Astăzi, imaginea situației sale financiare se bazează în principal pe propriile declarații ale fostului lider PSD, care susține că averile despre care s-a vorbit nu există și că viața sa este mult diferită de cea din perioada în care se afla la vârful politicii românești.