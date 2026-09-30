Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat din România
Irina Tănase a devenit cunoscută publicului în special prin relația de aproximativ opt ani cu Liviu Dragnea, însă în ultimii ani a ales să se retragă aproape complet din atenția presei. La 34 de ani, fosta parteneră a liderului PSD pare să își fi construit o viață profesională în afara României. Potrivit informațiilor disponibile pe profilul său de LinkedIn, aceasta locuiește în Dubai și lucrează în domeniul marketingului pentru o agenție imobiliară de lux.
Ce studii are Irina Tănase
Dincolo de notorietatea dobândită în perioada relației cu Liviu Dragnea, Irina Tănase are un parcurs educațional orientat inițial spre relații internaționale, diplomație și domeniul juridic.
A absolvit Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, după care și-a continuat pregătirea cu un master în Diplomație și Negociere la SNSPA.
Ulterior, a urmat mai multe cursuri la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, precum și un curs necesar pregătirii pentru profesia de mediator autorizat. În 2020, Tănase s-a înscris și la Facultatea de Drept a Universității Spiru Haret.
Primele sale experiențe profesionale importante au fost însă legate de administrația publică. În 2013, pe când era încă studentă, a fost implicată în organizarea unui congres PSD, iar în luna octombrie a aceluiași an a fost angajată la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, instituție condusă atunci de Liviu Dragnea. Ulterior, a devenit asistenta acestuia.
A lucrat ca mediator în București
După perioada petrecută în administrație, Irina Tănase s-a îndreptat și către un alt domeniu profesional. Din 2019 a activat ca mediator autorizat și a avut, împreună cu o prietenă, un cabinet în centrul Bucureștiului.
Această etapă s-a încheiat însă câțiva ani mai târziu. În 2023, Tănase a solicitat suspendarea din Consiliul de Mediere și a închis cabinetul.
Schimbarea a venit după o perioadă în care prezența sa publică s-a redus considerabil. Relația cu Liviu Dragnea se încheiase, iar Irina Tănase s-a retras pentru aproximativ un an inclusiv de pe rețelele de socializare.
Cu ce se ocupă acum Irina Tănase
Tot în 2023 ar fi avut loc și plecarea sa din România. Potrivit informațiilor pe care le-a prezentat pe profilul profesional de LinkedIn, Irina Tănase locuiește în Dubai și lucrează ca specialist în marketing în cadrul unei agenții imobiliare de lux.
Este o schimbare importantă față de traseul său anterior, care a trecut prin administrație publică și mediere. Informațiile publice despre activitatea sa actuală sunt însă limitate, Tănase alegând în ultimii ani să își expună mult mai puțin viața personală și profesională.
Călătoriile și arta, tot mai prezente în aparițiile sale publice
Puținele postări publice oferă în schimb indicii despre preocupările sale actuale. Recent, cu ocazia zilei sale de naștere, Irina Tănase a călătorit la Veneția și a vizitat inclusiv Bienala de Artă.
Interesul pentru muzee și artă apare și în alte imagini publicate de aceasta. Anterior, a distribuit fotografii realizate în muzee importante și a folosit drept fotografie de profil o imagine făcută la Louvre Abu Dhabi.
Călătoriile nu reprezintă o preocupare nouă. Inclusiv în perioada relației cu Liviu Dragnea, Tănase călătorea frecvent în străinătate, Brazilia fiind una dintre destinațiile vizitate în mod repetat.
Relația cu Liviu Dragnea a durat aproximativ opt ani
Irina Tănase și Liviu Dragnea au început relația în jurul anului 2013. Cei doi au rămas împreună inclusiv în perioada în care fostul lider PSD a fost încarcerat, în urma condamnării definitive la trei ani și șase luni de închisoare.
La 15 iulie 2021, când Dragnea a fost eliberat, Tănase s-a aflat printre persoanele care l-au așteptat la ieșirea din penitenciar. Relația s-a încheiat ulterior, iar acuzațiile apărute în presă privind o presupusă infidelitate au fost negate de Irina Tănase.
După despărțire, aceasta și-a redus considerabil expunerea publică. Informațiile disponibile în prezent indică un traseu diferit de cel prin care a devenit cunoscută: departe de politica românească, cu o activitate profesională în marketing și cu o prezență online concentrată mai degrabă asupra călătoriilor, artei și experiențelor personale.