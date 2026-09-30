Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat din România

A absolvit Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, după care și-a continuat pregătirea cu un master în Diplomație și Negociere la SNSPA.

Ulterior, a urmat mai multe cursuri la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, precum și un curs necesar pregătirii pentru profesia de mediator autorizat. În 2020, Tănase s-a înscris și la Facultatea de Drept a Universității Spiru Haret.

Primele sale experiențe profesionale importante au fost însă legate de administrația publică. În 2013, pe când era încă studentă, a fost implicată în organizarea unui congres PSD, iar în luna octombrie a aceluiași an a fost angajată la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, instituție condusă atunci de Liviu Dragnea. Ulterior, a devenit asistenta acestuia.

A lucrat ca mediator în București

După perioada petrecută în administrație, Irina Tănase s-a îndreptat și către un alt domeniu profesional. Din 2019 a activat ca mediator autorizat și a avut, împreună cu o prietenă, un cabinet în centrul Bucureștiului.

Această etapă s-a încheiat însă câțiva ani mai târziu. În 2023, Tănase a solicitat suspendarea din Consiliul de Mediere și a închis cabinetul.

Schimbarea a venit după o perioadă în care prezența sa publică s-a redus considerabil. Relația cu Liviu Dragnea se încheiase, iar Irina Tănase s-a retras pentru aproximativ un an inclusiv de pe rețelele de socializare.

Cu ce se ocupă acum Irina Tănase

Tot în 2023 ar fi avut loc și plecarea sa din România. Potrivit informațiilor pe care le-a prezentat pe profilul profesional de LinkedIn, Irina Tănase locuiește în Dubai și lucrează ca specialist în marketing în cadrul unei agenții imobiliare de lux.