Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 16:17
de Badea Violeta

Liviu Dragnea a mers la mormântul lui Ion Iliescu. De ce a lipsit de la înmormântare: „Asa cum am promis”

Actualitate
Liviu Dragnea a mers la mormântul lui Ion Iliescu. De ce a lipsit de la înmormântare: „Asa cum am promis”
Liviu Dragnea, vizita la mormantul lui Ion Iliescu

Pe 7 august, România și-a luat rămas-bun de la Ion Iliescu, primul președinte ales democratic după 1989. Ceremoniile au avut loc la Palatul Cotroceni, în prezența unor oficiali de rang înalt. Liviu Dragnea a lipsit de la înmormântare, dar a fost prezent, a doua zi, la locul de veci al fostului lider al țării.

Liviu Dragnea, la mormântul lui Ion Iliescu

În timp ce lideri politici, miniștri, premierul României Ilie Bolojan și foști șefi de stat au participat joi la ceremoniile de înmormântare de la Palatul Cotroceni, fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a ales să își arate respectul în alt mod. El nu a fost prezent la funeralii, dar vineri, 8 august, a mers la mormântul lui Ion Iliescu.

Fostul lider social-democrat a postat un videoclip pe rețelele sociale, în care poate fi văzut depunând o coroană de flori și aranjând-o cu grijă, într-un gest solemn. Liviu Dragnea a ținut să transmită un mesaj clar, însoțind imaginile cu o declarație în care și-a justificat absența.

Vezi și:
Cât au costat funeraliile lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de organizare. Suma cheltuită pentru eveniment este neașteptată
Ce alimente s-au împărțit la înmormântarea lui Ion Iliescu. Au fost 20 de pachete, oferite doar oficialităților

”Aşa cum am spus încă de ieri că voi face, am mers la mormântul Preşedintelui Ion Iliescu pentru a depune o coroană de flori şi a-i aduce un ultim omagiu. Ion Iliescu a fost un om important în politica românească şi un om care a influențat soarta României în momentele grele ale existenţei sale.”, a scris acesta în mediul online.

Absențe notabile la ceremonia oficială

Deși înmormântarea lui Ion Iliescu a fost un eveniment de amploare, desfășurat cu onoruri la Palatul Cotroceni, nu toți foștii sau actualii lideri politici au fost prezenți. Pe lângă Liviu Dragnea, a lipsit și președintele României, Nicușor Dan, o absență care a fost intens comentată în mediul politic și în presă.

Un alt nume notabil care nu a participat la funeralii este cel al soției fostului președinte. Nina Iliescu, deși nu a fost prezentă fizic, a transmis un mesaj emoționant, care a fost publicat pe blogul oficial al fostului șef de stat.

”Ați răspuns cu demnitate la demnitate”

Nina Iliescu a ținut să mulțumească tuturor celor implicați în organizarea funeraliilor și celor care și-au exprimat recunoștința față de soțul ei. Într-un mesaj publicat online, ea a transmis primele gânduri de la moartea lui Ion Iliescu:

”Ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România.”, a scris fosta Primă Doamnă.

Gesturile discrete, dar semnificative, vin să completeze un moment de răscruce în istoria politică recentă a României, în care dispariția unei figuri controversate precum Ion Iliescu a generat atât emoție, cât și rețineri.

România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
Recomandări
Spitalele, obligate prin lege să publice pe site recenziile primite de la pacienți. Noile reguli impuse de Ministerul Sănătății
Spitalele, obligate prin lege să publice pe site recenziile primite de la pacienți. Noile reguli impuse de Ministerul Sănătății
Încep filmările pentru The Batman: Part II. Când este programată lansarea filmului cu Robert Pattinson în rol principal
Încep filmările pentru The Batman: Part II. Când este programată lansarea filmului cu Robert Pattinson în rol principal
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
Cât va încasa lunar un român din Pilonul II și ce opțiuni are: rate pe 10 ani sau pensie viageră
Cât va încasa lunar un român din Pilonul II și ce opțiuni are: rate pe 10 ani sau pensie viageră
Nu doar în România e criză de turiști. ”Bate vântul” și pe plajele din Italia, de ce sunt goale
Nu doar în România e criză de turiști. ”Bate vântul” și pe plajele din Italia, de ce sunt goale
Warner Bros. promite un nou început în franciza Stăpânul Inelelor: scenariul pentru filmul „The Hunt for Gollum” este finalizat
Warner Bros. promite un nou început în franciza Stăpânul Inelelor: scenariul pentru filmul „The Hunt for Gollum” este finalizat
Generația nouă, la psiholog. Cu ce probleme se prezintă tinerii în fața specialistului: „Mama și tata m-au traumatizat ” EXCLUSIV
EXCLUSIV
Generația nouă, la psiholog. Cu ce probleme se prezintă tinerii în fața specialistului: „Mama și tata m-au traumatizat ” EXCLUSIV
Ce acte îți trebuie pentru ITP în 2025. Cât te costă, la ce interval se face
Ce acte îți trebuie pentru ITP în 2025. Cât te costă, la ce interval se face
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei