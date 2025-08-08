Liviu Dragnea a mers la mormântul lui Ion Iliescu. De ce a lipsit de la înmormântare: „Asa cum am promis”

Pe 7 august, România și-a luat rămas-bun de la Ion Iliescu, primul președinte ales democratic după 1989. Ceremoniile au avut loc la Palatul Cotroceni, în prezența unor oficiali de rang înalt. Liviu Dragnea a lipsit de la înmormântare, dar a fost prezent, a doua zi, la locul de veci al fostului lider al țării.

Liviu Dragnea, la mormântul lui Ion Iliescu

În timp ce lideri politici, miniștri, premierul României Ilie Bolojan și foști șefi de stat au participat joi la ceremoniile de înmormântare de la Palatul Cotroceni, fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a ales să își arate respectul în alt mod. El nu a fost prezent la funeralii, dar vineri, 8 august, a mers la mormântul lui Ion Iliescu.

Fostul lider social-democrat a postat un videoclip pe rețelele sociale, în care poate fi văzut depunând o coroană de flori și aranjând-o cu grijă, într-un gest solemn. Liviu Dragnea a ținut să transmită un mesaj clar, însoțind imaginile cu o declarație în care și-a justificat absența.

”Aşa cum am spus încă de ieri că voi face, am mers la mormântul Preşedintelui Ion Iliescu pentru a depune o coroană de flori şi a-i aduce un ultim omagiu. Ion Iliescu a fost un om important în politica românească şi un om care a influențat soarta României în momentele grele ale existenţei sale.”, a scris acesta în mediul online.

Absențe notabile la ceremonia oficială

Deși înmormântarea lui Ion Iliescu a fost un eveniment de amploare, desfășurat cu onoruri la Palatul Cotroceni, nu toți foștii sau actualii lideri politici au fost prezenți. Pe lângă Liviu Dragnea, a lipsit și președintele României, Nicușor Dan, o absență care a fost intens comentată în mediul politic și în presă.

Un alt nume notabil care nu a participat la funeralii este cel al soției fostului președinte. Nina Iliescu, deși nu a fost prezentă fizic, a transmis un mesaj emoționant, care a fost publicat pe blogul oficial al fostului șef de stat.

”Ați răspuns cu demnitate la demnitate”

Nina Iliescu a ținut să mulțumească tuturor celor implicați în organizarea funeraliilor și celor care și-au exprimat recunoștința față de soțul ei. Într-un mesaj publicat online, ea a transmis primele gânduri de la moartea lui Ion Iliescu:

”Ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România.”, a scris fosta Primă Doamnă.

Gesturile discrete, dar semnificative, vin să completeze un moment de răscruce în istoria politică recentă a României, în care dispariția unei figuri controversate precum Ion Iliescu a generat atât emoție, cât și rețineri.