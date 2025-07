DIGI se îmbogățește cu posturi noi, o parte și pe aplicația dedicată. Ce poți urmări de acum

DIGI TV, una dintre aplicațiile oficiale de vizionare a televiziunii digitale din portofoliul DIGI România, a primit la începutul lunii iulie un val consistent de actualizări, odată cu introducerea a 27 de canale noi.

Această completare vine la doar câteva zile după ce o parte din aceste posturi fuseseră deja adăugate în platforma soră, Digi Online, începând cu 30 iunie 2025.

Noile posturi includ o selecție variată de canale naționale, tematice și internaționale, acoperind domenii precum știri, educație, religie, muzică, modă, divertisment pentru copii și emisiuni teleshopping.

Actualizarea a fost realizată în perioada 2–4 iulie și este relevantă mai ales în contextul în care unii utilizatori susțin că aceste canale ar fi fost disponibile deja de mai mult timp în platformă. În realitate, acestea au fost recent adăugate în formatul de transmisie clasic, liniar, prin aplicația DIGI TV.

O listă diversificată de canale, pentru toate gusturile

Printre cele mai notabile noutăți se numără canale precum BBC First și BBC News, care aduc conținut britanic de calitate, respectiv informații de actualitate din întreaga lume.

De asemenea, au fost adăugate și canale de nișă, cum ar fi Tralala și Tralala Desene Animate, dedicate celor mici, precum și Credo TV sau Alfa Omega, cu profil religios.

Oferta de muzică a fost și ea extinsă prin includerea posturilor Party Mix, Disco Mix HD, Atomic Academy și Boom TV HD, în timp ce pasionații de modă au acum acces la Fashion TV.

Alte posturi, precum Canal 33, Metropola TV sau Inedit TV, completează grila cu programe de actualitate și cultură generală.

Lista completă a noilor canale disponibile în aplicația DIGI TV este următoarea: Info TV România, Tele Moldova Plus, Credo TV, Alfa Omega, Fashion TV, Exploris TV, Canal 33, BBC First, Duck TV, Tralala, Tralala Desene Animate, Tradițional TV, Bollywood Stars, BBC News, Moldova TV, Inedit TV, Metropola TV, Party Mix, Disco Mix HD, Boom TV HD, Emi TV, Orizont TV, Zoom TV, Angelus TV, Atomic Academy, 24 Mix Teleshop TV și TV AS.

Acces ușor pentru abonații DIGI pe multiple dispozitive

Aplicația DIGI TV este disponibilă gratuit tuturor abonaților DIGI România, oferind acces la posturi live și conținut video on demand.

Platforma poate fi utilizată pe telefoane și tablete cu Android, pe televizoare cu Android TV, precum și pe alte dispozitive compatibile.

Integrarea celor 27 de noi canale vine în sprijinul utilizatorilor care își doresc o experiență TV mai completă și mai adaptată intereselor personale.