Orange aduce un nou serviciu de streaming pentru abonați. Cât costă FILMBOX+ Stream

Cât costă FILMBOX+ Stream pentru abonații Orange

FILMBOX+ Stream poate fi activat ca extraopțiune de către orice abonat Orange Romania. Tariful standard este de 2,99 euro pe lună, TVA inclus, însă oferta de lansare reduce prețul cu 50% până la 31 ianuarie 2027.

Reducerea se aplică pe perioada promoției, cu condiția ca serviciul să rămână activ. Comunicatul Orange nu precizează un preț diferit în funcție de tipul abonamentului, astfel că oferta este prezentată ca fiind disponibilă tuturor abonaților operatorului.

Prin această lansare, Orange completează serviciile de televiziune și divertisment pe care le oferă deja clienților. FILMBOX+ Stream combină accesul la conținut la cerere cu programe difuzate pe canale live, oferind o alternativă pentru cei care vor să aleagă ce urmăresc, dar preferă și formatul televiziunii clasice.

Serviciul este disponibil pe mai multe dispozitive conectate, astfel încât abonații pot urmări conținutul în funcție de preferințe și de locul în care se află.

Filme, seriale internaționale și producții turcești în același serviciu

Catalogul FILMBOX+ Stream include filme și seriale internaționale selectate pentru gusturi și preferințe diferite. Oferta cuprinde și producții turcești, un segment de conținut pe care Orange îl menționează explicit în prezentarea serviciului.

Platforma pune la dispoziție colecții organizate pentru a facilita descoperirea filmelor și serialelor, astfel încât abonații să poată găsi mai ușor programe potrivite preferințelor lor. Pe lângă conținutul disponibil la cerere, serviciul include canale live și SMART TV.

Orange nu a prezentat în comunicatul de lansare o listă completă a titlurilor disponibile în catalog. Prin urmare, oferta concretă de filme și seriale nu poate fi evaluată doar pe baza informațiilor anunțate.