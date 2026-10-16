Orange aduce un nou serviciu de streaming pentru abonați. Cât costă FILMBOX+ Stream
Orange Romania adaugă FILMBOX+ Stream în oferta sa de divertisment, începând cu 15 octombrie 2026. Serviciul de streaming este disponibil ca extraopțiune pentru toți abonații operatorului și include filme, seriale internaționale, producții turcești, canale live și conținut pentru televizoarele inteligente. Lansarea are loc în parteneriat cu CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe.
Prețul standard al serviciului este de 2,99 euro pe lună, cu TVA inclus. Orange anunță și o promoție prin care clienții beneficiază de o reducere de 50% până la 31 ianuarie 2027, atât timp cât păstrează extraopțiunea activă.
Cât costă FILMBOX+ Stream pentru abonații Orange
FILMBOX+ Stream poate fi activat ca extraopțiune de către orice abonat Orange Romania. Tariful standard este de 2,99 euro pe lună, TVA inclus, însă oferta de lansare reduce prețul cu 50% până la 31 ianuarie 2027.
Reducerea se aplică pe perioada promoției, cu condiția ca serviciul să rămână activ. Comunicatul Orange nu precizează un preț diferit în funcție de tipul abonamentului, astfel că oferta este prezentată ca fiind disponibilă tuturor abonaților operatorului.
Prin această lansare, Orange completează serviciile de televiziune și divertisment pe care le oferă deja clienților. FILMBOX+ Stream combină accesul la conținut la cerere cu programe difuzate pe canale live, oferind o alternativă pentru cei care vor să aleagă ce urmăresc, dar preferă și formatul televiziunii clasice.
Serviciul este disponibil pe mai multe dispozitive conectate, astfel încât abonații pot urmări conținutul în funcție de preferințe și de locul în care se află.
Filme, seriale internaționale și producții turcești în același serviciu
Catalogul FILMBOX+ Stream include filme și seriale internaționale selectate pentru gusturi și preferințe diferite. Oferta cuprinde și producții turcești, un segment de conținut pe care Orange îl menționează explicit în prezentarea serviciului.
Platforma pune la dispoziție colecții organizate pentru a facilita descoperirea filmelor și serialelor, astfel încât abonații să poată găsi mai ușor programe potrivite preferințelor lor. Pe lângă conținutul disponibil la cerere, serviciul include canale live și SMART TV.
Orange nu a prezentat în comunicatul de lansare o listă completă a titlurilor disponibile în catalog. Prin urmare, oferta concretă de filme și seriale nu poate fi evaluată doar pe baza informațiilor anunțate.
Disponibilitatea pe mai multe dispozitive conectate permite accesul la serviciu în afara unui singur ecran, iar includerea canalelor live completează experiența de streaming cu programe difuzate în format liniar.
FILMBOX+ Stream completează oferta de televiziune Orange
Lansarea extinde colaborarea dintre Orange Romania și CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe. Orange avea deja în ofertă canale din familia FILMBOX+, iar noul serviciu adaugă accesul la o platformă de streaming.
Portofoliul de canale disponibil clienților Orange include FILMBOX+ One, FILMBOX+ Love&Crime, FILMBOX+ Hits, FILMBOX+ Comedy, FILMBOX+ Emotion și FILMBOX+ Festival. Acestea rămân parte a ofertei existente, în timp ce FILMBOX+ Stream aduce un format diferit de acces la conținut.
Antoine Drevon, Consumer Director la Orange Romania, a declarat că lansarea urmărește diversificarea programelor și serviciilor de divertisment și completarea televiziunii cu opțiuni moderne de conținut.
La rândul său, Erwan Luherne, Managing Director la CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe, a descris parteneriatele cu operatorii de telecomunicații drept o prioritate pentru extinderea FILMBOX+ Stream în regiune și a subliniat importanța colaborării cu Orange pe piața din România.
Ce alte canale CANAL+ sunt disponibile la Orange
Oferta CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe pentru clienții Orange include și trei posturi tematice: DIZI, dedicat în special serialelor turcești, FightBox, axat pe sporturi de contact, și DocuBox, orientat către programe documentare și educative.
Aceste canale completează oferta de divertisment pentru publicul interesat de seriale, competiții sportive și conținut informativ. Ele sunt disponibile în oferta Orange, separat de noutatea reprezentată de serviciul FILMBOX+ Stream.