Benzina a trecut de 10 lei pe litru. Cât costă acum să faci plinul şi ce se întâmplă cu preţul la motorină

Cât costă acum benzina și motorina

După ultima modificare, un litru de benzină costă 10,11 lei în stațiile Petrom și aproximativ 10,17 lei în stațiile OMV. Prețuri în jurul valorii de 10,11 lei sunt practicate și în stații ale altor mari distribuitori. Motorina rămâne mai scumpă. Aceasta costă 10,91 lei pe litru la Petrom și aproximativ 10,97 lei la OMV.

Diferența dintre cele două tipuri de carburant a ajuns astfel la aproximativ 80 de bani pe litru în stațiile Petrom.

Situația este cu atât mai importantă cu cât motorina beneficiază în prezent de o reducere cu 25% a accizei, ceea ce înseamnă o diminuare a prețului cu aproximativ 85 de bani pe litru.

Cât costă acum un plin de 50 de litri

Pentru șoferi, cel mai simplu mod de a vedea efectul prețurilor este calculul unui plin. La un preț de 10,11 lei pe litru, 50 de litri de benzină costă 505,50 lei. Într-o stație în care litrul ajunge la 10,17 lei, același plin costă 508,50 lei.

Pentru motorină, diferența este și mai evidentă. La 10,91 lei pe litru, un plin de 50 de litri costă 545,50 lei, iar la 10,97 lei ajunge la 548,50 lei. Astfel, un șofer cu mașină diesel plătește astfel cu aproximativ 40 de lei mai mult decât unul care alimentează aceeași cantitate de benzină.

Motorina ar trece bine de 11 lei fără reducerea accizei

Reducerea accizei ține momentan prețul motorinei sub pragul de 11 lei în multe stații. Fără această măsură, litrul de diesel ar costa aproximativ 11,76 lei la Petrom și 11,82 lei la OMV, Rompetrol și MOL.

Într-un asemenea scenariu, un plin de 50 de litri ar ajunge la 588-591 de lei, adică cu peste 40 de lei mai mult decât în prezent.