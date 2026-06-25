„Diavolul se îmbracă de la Prada 2” intră pe Disney+. De când o poți vedea pe streaming pe Miranda Priestly, care se întoarce în lumea modei

O revenire care mizează pe nostalgia fanilor, dar și pe schimbarea industriei

Primul „Diavolul se îmbracă de la Prada” a devenit, în timp, mai mult decât o comedie despre modă. Filmul a rămas memorabil datorită relației complicate dintre Andy Sachs, tânăra jurnalistă care ajunge într-un mediu străin ei, și Miranda Priestly, șefa de temut a publicației Runway. Dincolo de hainele spectaculoase și de lumea luxoasă în care se desfășura acțiunea, producția vorbea despre ambiție, compromisuri și prețul succesului.

Aproape două decenii mai târziu, continuarea profită de atașamentul publicului față de aceste personaje, însă nu repetă pur și simplu formula de atunci. Runway se confruntă cu declinul presei tipărite, cu un public care consumă informația diferit și cu o industrie a modei care se mișcă mult mai repede decât în 2006. În acest context, Miranda Priestly trebuie să își apere imperiul într-o epocă în care autoritatea unei reviste nu mai este garantată doar de copertă, exclusivitate și influență.

Succesul filmului în cinematografe arată că interesul pentru poveste nu a dispărut. „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a depășit 676 de milioane de dolari la box office-ul global, iar întreaga franciză a trecut pragul de un miliard de dolari încasări. Este o performanță care confirmă că publicul nu a uitat nici de Miranda, nici de Andy, nici de Emily Charlton și Nigel Kipling.

Andy se întoarce la Runway, iar Miranda are o nouă problemă

În noul film, Andy Sachs revine la New York și în birourile revistei Runway, însă nu mai este asistenta timidă care încerca să țină pasul cu cerințele imposibile ale Mirandei. Ea este acum editor de secțiune, cu experiență, cu un alt statut și cu o altă perspectivă asupra industriei în care a intrat aproape accidental în primul film.

Reîntâlnirea cu Miranda Priestly promite să fie una dintre marile mize ale sequelului. Personajul interpretat de Meryl Streep trebuie să facă față unei piețe în care revistele tradiționale își pierd influența, iar luxul, publicitatea și tendințele sunt dictate tot mai mult de internet, influenceri și platforme digitale. Miranda rămâne o forță, dar filmul explorează ce se întâmplă atunci când chiar și cele mai temute figuri dintr-o industrie trebuie să se adapteze.

Emily Blunt revine în rolul lui Emily Charlton, iar Stanley Tucci îl interpretează din nou pe Nigel, directorul artistic care a devenit unul dintre personajele preferate ale publicului. Distribuția este completată de nume precum Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak și Conrad Ricamora. Tracie Thoms și Tibor Feldman revin, la rândul lor, ca Lily și Irv.

Aceeași echipă creativă, o lume a modei cu reguli noi

Continuarea este regizată tot de David Frankel, cineastul care a semnat primul film, iar scenariul este scris de Aline Brosh McKenna. Wendy Finerman revine în rolul de producător, în timp ce Michael Bederman, Karen Rosenfelt și Aline Brosh McKenna sunt producători executivi. Păstrarea echipei creative originale este una dintre garanțiile că noul film va înțelege tonul care a făcut prima producție atât de populară.