„Diavolul se îmbracă de la Prada 2” intră pe Disney+. De când o poți vedea pe streaming pe Miranda Priestly, care se întoarce în lumea modei
Una dintre cele mai așteptate reveniri ale anului ajunge în curând în streaming. „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” („The Devil Wears Prada 2”), continuarea comediei devenite fenomen în 2006, va fi disponibilă pe Disney+ din 29 iulie. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci se întorc în universul revistei Runway, unde moda, rivalitățile și replicile tăioase rămân la fel de importante ca în primul film.
După ce a avut un parcurs spectaculos în cinematografe, sequelul mută povestea din nou pe străzile elegante ale New York-ului și în birourile unde Miranda Priestly a impus, cu ani în urmă, unul dintre cele mai intimidante standarde profesionale văzute pe marele ecran. De această dată însă, lumea din jurul ei este complet schimbată, iar puterea presei glossy nu mai pare atât de sigură.
O revenire care mizează pe nostalgia fanilor, dar și pe schimbarea industriei
Primul „Diavolul se îmbracă de la Prada” a devenit, în timp, mai mult decât o comedie despre modă. Filmul a rămas memorabil datorită relației complicate dintre Andy Sachs, tânăra jurnalistă care ajunge într-un mediu străin ei, și Miranda Priestly, șefa de temut a publicației Runway. Dincolo de hainele spectaculoase și de lumea luxoasă în care se desfășura acțiunea, producția vorbea despre ambiție, compromisuri și prețul succesului.
Aproape două decenii mai târziu, continuarea profită de atașamentul publicului față de aceste personaje, însă nu repetă pur și simplu formula de atunci. Runway se confruntă cu declinul presei tipărite, cu un public care consumă informația diferit și cu o industrie a modei care se mișcă mult mai repede decât în 2006. În acest context, Miranda Priestly trebuie să își apere imperiul într-o epocă în care autoritatea unei reviste nu mai este garantată doar de copertă, exclusivitate și influență.
Succesul filmului în cinematografe arată că interesul pentru poveste nu a dispărut. „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a depășit 676 de milioane de dolari la box office-ul global, iar întreaga franciză a trecut pragul de un miliard de dolari încasări. Este o performanță care confirmă că publicul nu a uitat nici de Miranda, nici de Andy, nici de Emily Charlton și Nigel Kipling.
Andy se întoarce la Runway, iar Miranda are o nouă problemă
În noul film, Andy Sachs revine la New York și în birourile revistei Runway, însă nu mai este asistenta timidă care încerca să țină pasul cu cerințele imposibile ale Mirandei. Ea este acum editor de secțiune, cu experiență, cu un alt statut și cu o altă perspectivă asupra industriei în care a intrat aproape accidental în primul film.
Reîntâlnirea cu Miranda Priestly promite să fie una dintre marile mize ale sequelului. Personajul interpretat de Meryl Streep trebuie să facă față unei piețe în care revistele tradiționale își pierd influența, iar luxul, publicitatea și tendințele sunt dictate tot mai mult de internet, influenceri și platforme digitale. Miranda rămâne o forță, dar filmul explorează ce se întâmplă atunci când chiar și cele mai temute figuri dintr-o industrie trebuie să se adapteze.
Emily Blunt revine în rolul lui Emily Charlton, iar Stanley Tucci îl interpretează din nou pe Nigel, directorul artistic care a devenit unul dintre personajele preferate ale publicului. Distribuția este completată de nume precum Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak și Conrad Ricamora. Tracie Thoms și Tibor Feldman revin, la rândul lor, ca Lily și Irv.
Aceeași echipă creativă, o lume a modei cu reguli noi
Continuarea este regizată tot de David Frankel, cineastul care a semnat primul film, iar scenariul este scris de Aline Brosh McKenna. Wendy Finerman revine în rolul de producător, în timp ce Michael Bederman, Karen Rosenfelt și Aline Brosh McKenna sunt producători executivi. Păstrarea echipei creative originale este una dintre garanțiile că noul film va înțelege tonul care a făcut prima producție atât de populară.
„Diavolul se îmbracă de la Prada 2” are, așadar, o misiune dificilă: să ofere fanilor replici, ținute și momente recognoscibile, fără să rămână blocat într-o simplă reîncălzire a nostalgiei. Din informațiile dezvăluite până acum, filmul își propune să vorbească despre supraviețuirea presei tradiționale, despre noile ierarhii din modă și despre felul în care personajele au evoluat între timp.
Pentru cei care au văzut primul film de nenumărate ori și pentru cei care au descoperit mai târziu universul Runway, premiera de pe Disney+ din 29 iulie este ocazia de a reveni într-o lume în care o geantă, un palton și o privire aruncată peste ochelari pot spune mai mult decât o pagină întreagă de dialog.