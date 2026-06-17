Comoara preistorică din Neamț care atrage cercetători din toată Europa. Cultura Cucuteni, redescoperită cu tehnologii de ultimă generație

Tehnologiile moderne schimbă felul în care este cercetată cultura Cucuteni

În ultimul deceniu, Complexul Muzeal Național Neamț a dezvoltat mai multe colaborări științifice internaționale, unele dintre ele cu rezultate considerate spectaculoase de specialiști, conform Agerpres. Arheologul dr. Vasile Diaconu, de la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, a explicat că aceste parteneriate au contribuit la o mai bună înțelegere a lumii cucuteniene, mai ales prin folosirea unor metode moderne de investigare.

Una dintre cele mai importante colaborări a fost cea dintre Complexul Muzeal Național Neamț și Universitatea „Friedrich Alexander” din Erlangen-Nürnberg, Germania. Cercetările realizate împreună au vizat studierea neinvazivă a siturilor Cucuteni, o metodă esențială pentru conservarea patrimoniului. Astfel, zeci de așezări au fost investigate, iar specialiștii au obținut date importante despre structura lor internă, despre dimensiunile construcțiilor și despre sistemele de apărare.

Mai recent, instituția muzeală din Neamț a colaborat și cu specialiști din Cehia, de la Centrul Arheologic din Olomouc și de la Universitatea „Masaryk” din Brno. Proiectul a fost axat pe aplicarea metodelor geofizice în siturile arheologice preistorice, iar rezultatele au scos la iveală detalii remarcabile. Unele așezări cucuteniene aveau locuințele dispuse în grupuri distincte, separate prin spații deschise, ceea ce indică un mod complex de organizare.

În alte cazuri, cercetările au evidențiat sisteme defensive elaborate, semn că aceste comunități aveau strategii clare de protecție și organizare socială. Pentru arheologi, astfel de informații sunt extrem de valoroase, deoarece ajută la reconstruirea unei lumi dispărute, dar esențiale pentru istoria Europei preistorice.

Studenți francezi, pe urmele unei civilizații vechi de mii de ani

Interesul pentru cultura Cucuteni nu vine doar din partea cercetătorilor consacrați. Zilele trecute, mai mulți studenți francezi de la Universitatea din Toulouse au ajuns la Muzeul de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț pentru un stagiu de practică arheologică. Aceștia au fost interesați să aprofundeze fenomenul Cucuteni și să participe direct la cercetări de teren.

Sub coordonarea arheologului dr. Vasile Diaconu, studenții au luat parte la o cercetare arheologică într-o așezare eneolitică. Pentru viitorii arheologi, experiența a fost una importantă, deoarece au putut vedea concret cum se desfășoară o săpătură, care sunt etapele de lucru și ce înseamnă descoperirea unor vestigii autentice ale unei civilizații preistorice.

Participarea lor nu a fost doar una simbolică. Studenții au fost implicați în etape importante ale cercetării și au avut ocazia să intre în contact direct cu materialele arheologice specifice culturii Cucuteni. Astfel de stagii contribuie nu doar la formarea unor noi specialiști, ci și la consolidarea imaginii României ca spațiu cu un patrimoniu arheologic de valoare europeană.