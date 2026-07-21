Au voie ștrandurile să interzică accesul cu apă și alimente din exterior? Explicațiile InfoCons
În plin sezon estival, tot mai mulți români se întreabă dacă administratorii ștrandurilor și ai parcurilor acvatice au dreptul să le interzică accesul cu apă și alimente aduse de acasă. Nemulțumirile apar în special în rândul familiilor cu copii mici și al persoanelor care urmează diete speciale, acestea susținând că sunt obligate să cumpere produse din incintă, unde prețurile sunt adesea mai ridicate, iar oferta nu răspunde întotdeauna nevoilor lor.
Sorin Mierlea, președintele InfoCons, a explicat pentru „Adevărul” care sunt limitele impuse de legislație și în ce condiții un operator privat poate stabili astfel de reguli.
Ce reguli aplică marile ștranduri din România
Majoritatea ștrandurilor și aquaparkurilor din țară au introdus în regulamente interdicții privind accesul cu mâncare și băuturi din exterior.
La Therme București, vizitatorii nu pot introduce alimente sau băuturi în incintă, cu excepția produselor destinate copiilor cu vârsta de până la trei ani. Totodată, regulamentul stabilește și zonele în care pot fi consumate produsele cumpărate din interiorul complexului.
Reguli asemănătoare există și la Aquapark Nymphaea din Oradea, unde consumul alimentelor este permis doar în restaurante, baruri sau în spațiile special amenajate, iar produsele aduse din exterior nu sunt acceptate. Aceeași politică este aplicată și la WaterPark Otopeni sau Lagoon Park București, unde interdicția este menționată în regulamentele afișate pentru vizitatori.
Diferențele dintre aceste locații țin, în general, doar de excepțiile acordate, cele mai multe vizând exclusiv familiile cu bebeluși.
De ce operatorii pot impune astfel de restricții
Potrivit președintelui InfoCons, primul lucru pe care ar trebui să îl facă orice consumator este să citească termenii și condițiile înainte de achiziționarea biletului de acces.
„Consumatorii trebuie să fie foarte atenți în momentul în care aleg să intre într-o unitate economică. Din păcate, avem obiceiul de a nu citi termenii și condițiile care ne sunt puse la dispoziție”, a explicat Sorin Mierlea.
Acesta subliniază că astfel de reguli nu sunt specifice doar ștrandurilor. În restaurante, cinematografe sau în spațiile unde sunt organizate petreceri pentru copii există restricții similare privind produsele aduse din exterior.
Potrivit acestuia, pe lângă interesul comercial al operatorilor, există și motive care țin de siguranța alimentară. În cazul apariției unei toxiinfecții alimentare, identificarea sursei problemei devine mult mai dificilă dacă vizitatorii consumă atât produse aduse de acasă, cât și alimente cumpărate din incintă.
Încalcă această interdicție drepturile consumatorilor?
În opinia șefului InfoCons, interdicția privind accesul cu apă și mâncare din exterior nu reprezintă, în sine, o încălcare a drepturilor consumatorilor, atât timp cât regulile sunt comunicate clar înainte de cumpărarea biletului.
El compară situația cu cea din restaurante, unde clienții nu pot veni cu produse cumpărate din alte locuri, sau cu cinematografele care nu permit accesul în sălile de proiecție cu alimente și băuturi achiziționate din afara complexului.
Totuși, operatorii au obligația de a pune la dispoziția clienților informații complete despre produsele comercializate, inclusiv ingredientele, alergenii și valorile nutriționale, astfel încât persoanele cu afecțiuni precum diabetul sau alergiile alimentare să poată face alegeri informate.
Mierlea atrage atenția că multe unități încă nu respectă pe deplin obligațiile privind informarea consumatorilor, în special după înlocuirea meniurilor tipărite cu cele accesibile exclusiv prin coduri QR. În opinia sa, această practică poate crea dificultăți atât persoanelor care nu folosesc telefoane inteligente, cât și celor cu diverse dizabilități.
Este legal controlul bagajelor la intrare?
Președintele InfoCons susține că verificarea bagajelor la intrarea într-un ștrand sau într-un parc acvatic este legală dacă această procedură este prevăzută în regulamentul de acces și este adusă la cunoștința vizitatorilor.
În schimb, operatorii nu au dreptul să confiște bunurile găsite asupra clienților. Ei pot însă refuza accesul persoanelor care nu respectă condițiile stabilite de regulamentul intern al locației.
Potrivit lui Sorin Mierlea, accesul într-un ștrand privat înseamnă acceptarea unui pachet de servicii și a regulilor impuse de operator. Cei care nu sunt de acord cu acestea au posibilitatea de a alege alte spații de agrement sau zone publice unde condițiile de acces sunt diferite.