Au voie ștrandurile să interzică accesul cu apă și alimente din exterior? Explicațiile InfoCons

Ce reguli aplică marile ștranduri din România

Majoritatea ștrandurilor și aquaparkurilor din țară au introdus în regulamente interdicții privind accesul cu mâncare și băuturi din exterior.

La Therme București, vizitatorii nu pot introduce alimente sau băuturi în incintă, cu excepția produselor destinate copiilor cu vârsta de până la trei ani. Totodată, regulamentul stabilește și zonele în care pot fi consumate produsele cumpărate din interiorul complexului.

Reguli asemănătoare există și la Aquapark Nymphaea din Oradea, unde consumul alimentelor este permis doar în restaurante, baruri sau în spațiile special amenajate, iar produsele aduse din exterior nu sunt acceptate. Aceeași politică este aplicată și la WaterPark Otopeni sau Lagoon Park București, unde interdicția este menționată în regulamentele afișate pentru vizitatori.

Diferențele dintre aceste locații țin, în general, doar de excepțiile acordate, cele mai multe vizând exclusiv familiile cu bebeluși.

De ce operatorii pot impune astfel de restricții

Potrivit președintelui InfoCons, primul lucru pe care ar trebui să îl facă orice consumator este să citească termenii și condițiile înainte de achiziționarea biletului de acces.

„Consumatorii trebuie să fie foarte atenți în momentul în care aleg să intre într-o unitate economică. Din păcate, avem obiceiul de a nu citi termenii și condițiile care ne sunt puse la dispoziție”, a explicat Sorin Mierlea.

Acesta subliniază că astfel de reguli nu sunt specifice doar ștrandurilor. În restaurante, cinematografe sau în spațiile unde sunt organizate petreceri pentru copii există restricții similare privind produsele aduse din exterior.

Potrivit acestuia, pe lângă interesul comercial al operatorilor, există și motive care țin de siguranța alimentară. În cazul apariției unei toxiinfecții alimentare, identificarea sursei problemei devine mult mai dificilă dacă vizitatorii consumă atât produse aduse de acasă, cât și alimente cumpărate din incintă.