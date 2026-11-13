Denise Rifai revine pe micul ecran și înlocuiește emisiunea Marei Bănică. Când are loc premiera „TOC Show”

Mara Bănică va continua însă colaborarea cu postul de televiziune. Ea va prezenta în continuare „Spynews TV”, emisiune difuzată duminica, de la ora 13:00. Cele două programe cu nume apropiate au, așadar, un parcurs diferit în noua grilă: producția din timpul săptămânii este înlocuită, iar cea de duminică rămâne.

Pentru telespectatorii care vor să urmărească noua producție, prima întâlnire cu Denise Rifai este programată luni, 30 noiembrie, la ora 21:30. Edițiile următoare vor putea fi urmărite marți, miercuri și joi, în același interval de seară.

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Ce pregătește Denise Rifai la „TOC Show”

Noua emisiune va include interviuri cu invitați din diverse domenii, dar și discuții la care vor participa specialiști prezenți în platou. Producția va aduce în fața publicului interviuri-eveniment și subiecte care vor fi dezbătute împreună cu invitații.

Denise Rifai a anunțat numele proiectului și a vorbit despre ceea ce pregătește pentru revenirea sa. Prezentatoarea a menționat atât invitați-surpriză, cât și o rubrică ale cărei detalii nu au fost încă dezvăluite.

„A venit și momentul în care vă pot dezvălui numele acestei emisiuni – TOC Show! Sunt atât de încântată, este cel mai frumos produs al meu, dintre toate cele de până acum. Aducem invitați de calitate, nume surprinzătoare pe care vă veți dori să le vedeți, interviuri pline de substrat și de informații de neratat, dar și o rubrică la care nu vă așteptați”, a declarat Denise Rifai.

Primele informații despre revenire au fost comunicate la începutul lunii noiembrie. Atunci, realizatoarea anunța că lucrase timp de trei luni la pregătirea formatului, împreună cu echipa Antena Stars, și preciza că emisiunea urma să fie transmisă în direct.

La acel moment, Antena Group nu comunicase nici titlul producției, nici data premierei sau ora de difuzare. Alte informații despre invitați și despre desfășurarea edițiilor urmează să fie prezentate înainte de debut.