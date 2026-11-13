Ultima ora
Economia României, aproape pe loc față de anul trecut. Ce înseamnă creșterea modestă a PIB pentru salarii și locuri de muncă
ENTERTAINMENT

Denise Rifai revine pe micul ecran și înlocuiește emisiunea Marei Bănică. Când are loc premiera „TOC Show”

Denise Rifai revine pe micul ecran și înlocuiește emisiunea Marei Bănică. Când are loc premiera „TOC Show”
„TOC Show”, noua emisiune a lui Denise Rifai / Foto: Profimedia
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
Google Urmărește pe Google

Denise Rifai revine la televizor pe 30 noiembrie 2026, cu emisiunea „TOC Show”, la Antena Stars. Noua producție va fi difuzată de luni până joi, de la ora 21:30, în intervalul ocupat până acum de „Spynews TV Live”, programul prezentat de Mara Bănică.

Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu emisiunile Marei Bănică
  2. Ce pregătește Denise Rifai la „TOC Show”
  3. De la „Furnicuțele” la noua emisiune de seară

Ce se întâmplă cu emisiunile Marei Bănică

Schimbarea din grila Antena Stars vizează programul de seară, în care Denise Rifai va avea patru ediții pe săptămână. Reprezentanții Antena Group au confirmat că „TOC Show” va înlocui „Spynews TV Live”, odată cu premiera programată pentru ultima zi a lunii noiembrie, relatează Paginademedia.

Mara Bănică va continua însă colaborarea cu postul de televiziune. Ea va prezenta în continuare „Spynews TV”, emisiune difuzată duminica, de la ora 13:00. Cele două programe cu nume apropiate au, așadar, un parcurs diferit în noua grilă: producția din timpul săptămânii este înlocuită, iar cea de duminică rămâne.

Pentru telespectatorii care vor să urmărească noua producție, prima întâlnire cu Denise Rifai este programată luni, 30 noiembrie, la ora 21:30. Edițiile următoare vor putea fi urmărite marți, miercuri și joi, în același interval de seară.

Citește și: O nouă surpriză la „Furnicuțele”, după venirea lui Cătălin Măruță. Cine ar putea apărea alături de prezentator

Ce pregătește Denise Rifai la „TOC Show”

Noua emisiune va include interviuri cu invitați din diverse domenii, dar și discuții la care vor participa specialiști prezenți în platou. Producția va aduce în fața publicului interviuri-eveniment și subiecte care vor fi dezbătute împreună cu invitații.

Denise Rifai a anunțat numele proiectului și a vorbit despre ceea ce pregătește pentru revenirea sa. Prezentatoarea a menționat atât invitați-surpriză, cât și o rubrică ale cărei detalii nu au fost încă dezvăluite.

Vezi și:
Denise Rifai revine pe micile ecrane, dar nu unde se așteptau telespectatorii. Ce surpriză pregătește, primele detalii despre emisiune
Denise Rifai revine pe micul ecran. La ce post TV va putea fi văzută și ce emisiune i se pregătește

„A venit și momentul în care vă pot dezvălui numele acestei emisiuni – TOC Show! Sunt atât de încântată, este cel mai frumos produs al meu, dintre toate cele de până acum. Aducem invitați de calitate, nume surprinzătoare pe care vă veți dori să le vedeți, interviuri pline de substrat și de informații de neratat, dar și o rubrică la care nu vă așteptați”, a declarat Denise Rifai.

Primele informații despre revenire au fost comunicate la începutul lunii noiembrie. Atunci, realizatoarea anunța că lucrase timp de trei luni la pregătirea formatului, împreună cu echipa Antena Stars, și preciza că emisiunea urma să fie transmisă în direct.

La acel moment, Antena Group nu comunicase nici titlul producției, nici data premierei sau ora de difuzare. Alte informații despre invitați și despre desfășurarea edițiilor urmează să fie prezentate înainte de debut.

Citește și: Denise Rifai revine pe micul ecran. La ce post TV va putea fi văzută și ce emisiune i se pregătește

De la „Furnicuțele” la noua emisiune de seară

Denise Rifai a ajuns în trustul Intact în februarie 2026, după plecarea de la Kanal D. La Antena 1 a prezentat „Furnicuțele”, un format diferit de emisiunea de interviuri „40 de întrebări”, cu care publicul o cunoștea de la postul anterior.

În august, după aproximativ șase luni, realizatoarea și-a anunțat retragerea din proiectul de la Antena 1. Ea a precizat atunci că rămâne în cadrul grupului și că se va implica într-o nouă producție, fără să ofere detalii despre postul la care urma să apară.

Locul său la „Furnicuțele” a fost preluat de Cătălin Măruță. În perioada care a urmat, Denise Rifai a pregătit împreună cu echipa Antena Stars emisiunea care va intra în grilă la sfârșitul acestei luni.

Înainte de colaborarea cu Antena Group, prezentatoarea a lucrat aproape șase ani la Kanal D. Anterior acestei perioade, a făcut parte timp de nouă ani din echipa Realitatea TV.

Ce se întâmplă cu profesorii dacă două școli sunt comasate. Cum se stabilesc posturile și unde pot fi repartizate cadrele didactice
Revista presei
Femeia.ro
Cristina Bâtlan s-a căsătorit! Cum arată cea mai discretă mireasă din showbizz-ul românesc FOTO
Hit.ro
Un implant cerebral i-a permis unui tânăr nevăzător să perceapă lumini, iar inteligența artificială a făcut experimentul mai precis
Romania TV
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
Hope.ro
Două insule izolate din Pacific păstrează unele dintre ultimele ecosisteme marine aproape neatinse de oameni
Adevarul
Orașul bihorean cu mai puțin de 10.000 de locuitori și o centură spectaculoasă. Cum a prins viteză infrastructura din jurul Oradiei
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Singura legumă care ar putea proteja creierul la bătrânețe
Zooland.ro
Pisicile erau venerate în Egiptul Antic, dar multe trăiau un coșmar. Descoperirea tulburătoare făcută pe 131 de cranii