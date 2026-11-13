Denise Rifai revine pe micul ecran și înlocuiește emisiunea Marei Bănică. Când are loc premiera „TOC Show”
Denise Rifai revine la televizor pe 30 noiembrie 2026, cu emisiunea „TOC Show”, la Antena Stars. Noua producție va fi difuzată de luni până joi, de la ora 21:30, în intervalul ocupat până acum de „Spynews TV Live”, programul prezentat de Mara Bănică.
Ce se întâmplă cu emisiunile Marei Bănică
Schimbarea din grila Antena Stars vizează programul de seară, în care Denise Rifai va avea patru ediții pe săptămână. Reprezentanții Antena Group au confirmat că „TOC Show” va înlocui „Spynews TV Live”, odată cu premiera programată pentru ultima zi a lunii noiembrie, relatează Paginademedia.
Mara Bănică va continua însă colaborarea cu postul de televiziune. Ea va prezenta în continuare „Spynews TV”, emisiune difuzată duminica, de la ora 13:00. Cele două programe cu nume apropiate au, așadar, un parcurs diferit în noua grilă: producția din timpul săptămânii este înlocuită, iar cea de duminică rămâne.
Pentru telespectatorii care vor să urmărească noua producție, prima întâlnire cu Denise Rifai este programată luni, 30 noiembrie, la ora 21:30. Edițiile următoare vor putea fi urmărite marți, miercuri și joi, în același interval de seară.
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Ce pregătește Denise Rifai la „TOC Show”
Noua emisiune va include interviuri cu invitați din diverse domenii, dar și discuții la care vor participa specialiști prezenți în platou. Producția va aduce în fața publicului interviuri-eveniment și subiecte care vor fi dezbătute împreună cu invitații.
Denise Rifai a anunțat numele proiectului și a vorbit despre ceea ce pregătește pentru revenirea sa. Prezentatoarea a menționat atât invitați-surpriză, cât și o rubrică ale cărei detalii nu au fost încă dezvăluite.
„A venit și momentul în care vă pot dezvălui numele acestei emisiuni – TOC Show! Sunt atât de încântată, este cel mai frumos produs al meu, dintre toate cele de până acum. Aducem invitați de calitate, nume surprinzătoare pe care vă veți dori să le vedeți, interviuri pline de substrat și de informații de neratat, dar și o rubrică la care nu vă așteptați”, a declarat Denise Rifai.
Primele informații despre revenire au fost comunicate la începutul lunii noiembrie. Atunci, realizatoarea anunța că lucrase timp de trei luni la pregătirea formatului, împreună cu echipa Antena Stars, și preciza că emisiunea urma să fie transmisă în direct.
La acel moment, Antena Group nu comunicase nici titlul producției, nici data premierei sau ora de difuzare. Alte informații despre invitați și despre desfășurarea edițiilor urmează să fie prezentate înainte de debut.
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De la „Furnicuțele” la noua emisiune de seară
Denise Rifai a ajuns în trustul Intact în februarie 2026, după plecarea de la Kanal D. La Antena 1 a prezentat „Furnicuțele”, un format diferit de emisiunea de interviuri „40 de întrebări”, cu care publicul o cunoștea de la postul anterior.
În august, după aproximativ șase luni, realizatoarea și-a anunțat retragerea din proiectul de la Antena 1. Ea a precizat atunci că rămâne în cadrul grupului și că se va implica într-o nouă producție, fără să ofere detalii despre postul la care urma să apară.
Locul său la „Furnicuțele” a fost preluat de Cătălin Măruță. În perioada care a urmat, Denise Rifai a pregătit împreună cu echipa Antena Stars emisiunea care va intra în grilă la sfârșitul acestei luni.
Înainte de colaborarea cu Antena Group, prezentatoarea a lucrat aproape șase ani la Kanal D. Anterior acestei perioade, a făcut parte timp de nouă ani din echipa Realitatea TV.