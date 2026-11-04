Denise Rifai revine pe micile ecrane, dar nu unde se așteptau telespectatorii. Ce surpriză pregătește, primele detalii despre emisiune

Revenirea prezentatoarei vine după o perioadă în care publicul nu știa exact în ce direcție se va îndrepta cariera sa. Schimbarea de la „Furnicuțele”, unde locul său a fost ocupat de Cătălin Măruță, a alimentat curiozitatea celor care așteptau să afle dacă Denise Rifai va continua cu un format de interviuri sau va încerca ceva diferit.

Acum, primele informații oficiale arată că vedeta a ales o emisiune în direct, construită în jurul actualității și al invitaților relevanți pentru subiectele momentului.

Ce spune Denise Rifai despre noua emisiune

Prezentatoarea a confirmat că proiectul este aproape de lansare și că așteaptă cu nerăbdare să revină în fața publicului.

„Sunt bucuroasă că, în sfârșit, vă pot povesti la ce am lucrat în ultima perioadă. Împreună cu echipa mea, de aici de la Antena Stars, pe care o veți cunoaște foarte curând, vom aduce pe micile ecrane un format fresh, o emisiune în direct, în care vom dezbate împreună cele mai importante informații, alături de oamenii momentului”, a declarat Denise Rifai.

Aceasta a mărturisit că a primit numeroase mesaje de la telespectatori, interesați să afle când o vor putea urmări din nou la televizor.

„De-a lungul acestei perioade, am primit numeroase comentarii și mesaje referitoare la momentul revenirii și vreau să le mulțumesc tuturor pentru nerăbdare și curiozitate. Abia aștept reîntâlnirea cu cei de acasă. Vă promit muulte seri frumoase, împreună, la Antena Stars. Și sper că a meritat așteptarea”, a adăugat prezentatoarea.

Ce va fi diferit față de emisiunile sale anterioare

Denise Rifai este cunoscută pentru interviurile sale cu personalități din politică, divertisment și alte domenii, în care întrebările directe și subiectele sensibile au reprezentat elemente importante ale formatului. De această dată, noua producție nu va fi construită exclusiv în jurul unui interviu individual.

Potrivit informațiilor anunțate, emisiunea va include dezbateri în direct despre cele mai importante evenimente și va aduce în studio oameni aflați în centrul atenției publice.

Acest lucru sugerează o orientare mai pronunțată către actualitate și discuții despre subiectele zilei, deși structura completă a formatului nu a fost încă prezentată.