Denise Rifai revine pe micile ecrane, dar nu unde se așteptau telespectatorii. Ce surpriză pregătește, primele detalii despre emisiune
Denise Rifai revine în fața telespectatorilor cu un proiect nou, după o perioadă în care mulți dintre cei care îi urmăresc activitatea s-au întrebat ce urmează pentru prezentatoare. În contextul în care Cătălin Măruță a înlocuit-o în emisiunea „Furnicuțele”, iar planurile sale profesionale nu erau cunoscute, vedeta a făcut acum un anunț important. Aceasta pregătește o emisiune la Antena Stars, cu un format diferit, care va fi difuzată în direct.
Denise Rifai revine la televizor după trei luni de pregătiri
În ultimele luni, Denise Rifai a lucrat alături de o echipă de la Antena Stars pentru dezvoltarea unui nou proiect de televiziune. Potrivit anunțului oficial, pregătirile au durat aproximativ trei luni, timp în care au fost stabilite conceptul, decorul și principalele elemente ale emisiunii.
Revenirea prezentatoarei vine după o perioadă în care publicul nu știa exact în ce direcție se va îndrepta cariera sa. Schimbarea de la „Furnicuțele”, unde locul său a fost ocupat de Cătălin Măruță, a alimentat curiozitatea celor care așteptau să afle dacă Denise Rifai va continua cu un format de interviuri sau va încerca ceva diferit.
Acum, primele informații oficiale arată că vedeta a ales o emisiune în direct, construită în jurul actualității și al invitaților relevanți pentru subiectele momentului.
Ce spune Denise Rifai despre noua emisiune
Prezentatoarea a confirmat că proiectul este aproape de lansare și că așteaptă cu nerăbdare să revină în fața publicului.
„Sunt bucuroasă că, în sfârșit, vă pot povesti la ce am lucrat în ultima perioadă. Împreună cu echipa mea, de aici de la Antena Stars, pe care o veți cunoaște foarte curând, vom aduce pe micile ecrane un format fresh, o emisiune în direct, în care vom dezbate împreună cele mai importante informații, alături de oamenii momentului”, a declarat Denise Rifai.
Aceasta a mărturisit că a primit numeroase mesaje de la telespectatori, interesați să afle când o vor putea urmări din nou la televizor.
„De-a lungul acestei perioade, am primit numeroase comentarii și mesaje referitoare la momentul revenirii și vreau să le mulțumesc tuturor pentru nerăbdare și curiozitate. Abia aștept reîntâlnirea cu cei de acasă. Vă promit muulte seri frumoase, împreună, la Antena Stars. Și sper că a meritat așteptarea”, a adăugat prezentatoarea.
Ce va fi diferit față de emisiunile sale anterioare
Denise Rifai este cunoscută pentru interviurile sale cu personalități din politică, divertisment și alte domenii, în care întrebările directe și subiectele sensibile au reprezentat elemente importante ale formatului. De această dată, noua producție nu va fi construită exclusiv în jurul unui interviu individual.
Potrivit informațiilor anunțate, emisiunea va include dezbateri în direct despre cele mai importante evenimente și va aduce în studio oameni aflați în centrul atenției publice.
Acest lucru sugerează o orientare mai pronunțată către actualitate și discuții despre subiectele zilei, deși structura completă a formatului nu a fost încă prezentată.
Antena Stars pregătește un decor special pentru noul proiect
Elena Savu, directorul Antena Stars, a oferit câteva indicii despre pregătirile din culisele emisiunii.
„Alături de Denise, am pregătit o emisiune care sunt convinsă că va aduce toate motivele pentru care cei de acasă să nu rateze nicio ediție. Ea aduce jurnalismul de calitate, curiozitatea și întrebările de neratat, noi am pregătit un decor special, cu elemente surprinzătoare, iar invitații vor completa tabloul unor seri perfecte”, a declarat aceasta.
Reprezentanta postului a precizat că echipa a lucrat intens la dezvoltarea conceptului și că mai multe informații vor fi comunicate în perioada următoare.
Când începe noua emisiune a lui Denise Rifai
Deocamdată, Antena Stars nu a anunțat data exactă a premierei, numele noului format sau ora la care va fi difuzat. Postul a confirmat doar că lansarea va avea loc în curând și că detaliile vor fi prezentate treptat, inclusiv pe paginile oficiale de social media.
Pentru telespectatorii care așteptau să afle ce urmează după schimbarea de la „Furnicuțele”, anunțul clarifică direcția profesională a prezentatoarei: Denise Rifai rămâne în televiziune și pregătește un format în direct, cu invitați și dezbateri despre actualitate.