Denise Rifai revine pe micul ecran. La ce post TV va putea fi văzută și ce emisiune i se pregătește
Denise Rifai ar putea prezenta o nouă emisiune la Antena Stars, după încheierea primului sezon al emisiunii „Furnicuțele”. Informația despre postul la care ar urma să apară și despre discuțiile pentru noul proiect a fost publicată de CANCAN.RO. Antena Group a confirmat că prezentatoarea pregătește un alt proiect în cadrul trustului, fără să anunțe deocamdată postul sau formatul acestuia.
Ce se știe despre noul proiect al lui Denise Rifai
Denise Rifai a purtat discuții pentru o emisiune la Antena Stars și ar fi participat la întâlniri cu Elena Răchițeanu, care conduce postul. Publicația scrie că prezentatoarea ar urma să fie gazda unui nou show, însă nu indică numele emisiunii și nici o dată la care aceasta ar putea începe.
Antena Stars difuzează în principal programe de divertisment și mondene, dar profilul postului nu stabilește, de unul singur, tema viitoarei emisiuni. Până la un anunț al televiziunii, rămân deschise atât formatul, cât și intervalul în care Denise Rifai ar putea reveni pe ecran.
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Ce a anunțat Antena 1 după plecarea ei de la „Furnicuțele”
Denise Rifai a venit la Antena 1 în februarie 2026, după perioada petrecută la Kanal D. La Antena 1 a prezentat „Furnicuțele”, un proiect de divertisment diferit de emisiunile de interviuri prin care devenise cunoscută. După un sezon, postul a anunțat că prezentarea emisiunii va fi preluată de Cătălin Măruță.
La momentul schimbării, Rifai a transmis că rămâne în cadrul Antena Group și că începe lucrul la un nou proiect. Anunțul oficial al Antenei 1 confirmă continuarea colaborării, dar nu menționează Antena Stars și nu oferă detalii despre viitoarea emisiune.
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