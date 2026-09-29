Denise Rifai revine pe micul ecran. La ce post TV va putea fi văzută și ce emisiune i se pregătește

Denise Rifai ar putea prezenta o nouă emisiune la Antena Stars, după încheierea primului sezon al emisiunii „Furnicuțele”. Informația despre postul la care ar urma să apară și despre discuțiile pentru noul proiect a fost publicată de CANCAN.RO. Antena Group a confirmat că prezentatoarea pregătește un alt proiect în cadrul trustului, fără să anunțe deocamdată postul sau formatul acestuia.

Ce se știe despre noul proiect al lui Denise Rifai

Denise Rifai a purtat discuții pentru o emisiune la Antena Stars și ar fi participat la întâlniri cu Elena Răchițeanu, care conduce postul. Publicația scrie că prezentatoarea ar urma să fie gazda unui nou show, însă nu indică numele emisiunii și nici o dată la care aceasta ar putea începe.