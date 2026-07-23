Greșelile din cartea funciară care îți pot bloca vânzarea locuinței. Ce trebuie verificat înainte de semnarea contractului
Vânzarea unei locuințe poate fi amânată sau chiar anulată dacă în cartea funciară există erori sau informații care nu corespund situației reale a imobilului. Deși mulți proprietari presupun că toate documentele sunt în regulă, notarul sau cumpărătorul pot descoperi probleme care trebuie rezolvate înainte de încheierea tranzacției.
Unele neconcordanțe se pot corecta în câteva zile, însă altele necesită documentații cadastrale, acte suplimentare sau chiar hotărâri judecătorești, ceea ce poate întârzia vânzarea cu săptămâni sau luni.
Ce probleme din cartea funciară pot împiedica vânzarea
Cartea funciară este documentul care atestă situația juridică a unui imobil. Înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare, notarul verifică extrasul de carte funciară pentru autentificare.
Printre cele mai frecvente probleme care pot bloca tranzacția se numără:
- date incorecte privind proprietarul;
- suprafața imobilului diferită față de cea din acte;
- adresa greșită sau incompletă;
- lipsa înscrierii unor construcții sau extinderi realizate ulterior;
- ipoteci sau alte sarcini încă înscrise în cartea funciară;
- sechestre sau alte măsuri asigurătorii;
- litigii privind dreptul de proprietate;
- erori apărute în urma cadastrării sau a transcrierii datelor.
În multe cazuri, proprietarii află despre aceste probleme abia în momentul în care merg la notar pentru semnarea contractului.
Diferențele dintre cadastru și situația din teren pot crea dificultăți
O situație întâlnită frecvent este aceea în care suprafața trecută în cartea funciară nu mai corespunde cu realitatea din teren.
De exemplu, proprietarul poate fi închis un balcon, poate fi construit o anexă sau pot exista modificări ale limitelor proprietății care nu au fost înscrise în evidențele cadastrale.
În astfel de cazuri este necesară actualizarea documentației cadastrale înainte ca imobilul să poată fi vândut.
Și în cazul apartamentelor pot apărea probleme dacă recompartimentările au fost făcute fără autorizațiile necesare sau fără actualizarea documentelor.
Ipotecile și sarcinile trebuie radiate înainte de finalizarea tranzacției
Chiar dacă un credit ipotecar a fost achitat integral, acesta poate apărea în continuare în cartea funciară dacă nu a fost solicitată radierea ipotecii.
În practică, multe tranzacții sunt amânate până când banca transmite documentele necesare pentru radierea sarcinii.
De asemenea, pot exista:
- interdicții de înstrăinare;
- drepturi de uzufruct;
- drepturi de superficie;
- servituți;
- sechestre instituite de autorități.
Toate aceste înscrieri trebuie analizate de notar înainte de încheierea contractului.
Cum verifici dacă există probleme înainte de a scoate locuința la vânzare
Specialiștii recomandă proprietarilor să verifice situația juridică a imobilului înainte de a găsi un cumpărător.
Primul pas este solicitarea unui extras de carte funciară pentru informare, document care arată cine este proprietarul și dacă asupra imobilului există sarcini sau alte mențiuni.
Dacă sunt identificate neconcordanțe, acestea pot fi remediate înainte de începerea negocierilor, evitând astfel întârzieri sau chiar renunțarea cumpărătorului la tranzacție.
În unele situații este necesară întocmirea unei noi documentații cadastrale de către un expert autorizat, iar în altele trebuie obținute acte suplimentare de la autorități sau de la bancă.
De ce este bine să verifici actele din timp
O tranzacție imobiliară presupune atât verificarea situației juridice a proprietății, cât și a documentelor tehnice.
Dacă eventualele erori sunt descoperite cu puțin timp înainte de semnarea contractului, există riscul ca vânzarea să fie amânată sau cumpărătorul să renunțe la achiziție.
Verificarea din timp a cărții funciare, a cadastrului și a tuturor actelor proprietății poate scurta semnificativ procesul de vânzare și reduce riscul apariției unor probleme în momentul autentificării contractului la notar.