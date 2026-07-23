Greșelile din cartea funciară care îți pot bloca vânzarea locuinței. Ce trebuie verificat înainte de semnarea contractului

Ce probleme din cartea funciară pot împiedica vânzarea

Cartea funciară este documentul care atestă situația juridică a unui imobil. Înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare, notarul verifică extrasul de carte funciară pentru autentificare.

Printre cele mai frecvente probleme care pot bloca tranzacția se numără:

date incorecte privind proprietarul;

suprafața imobilului diferită față de cea din acte;

adresa greșită sau incompletă;

lipsa înscrierii unor construcții sau extinderi realizate ulterior;

ipoteci sau alte sarcini încă înscrise în cartea funciară;

sechestre sau alte măsuri asigurătorii;

litigii privind dreptul de proprietate;

erori apărute în urma cadastrării sau a transcrierii datelor.

În multe cazuri, proprietarii află despre aceste probleme abia în momentul în care merg la notar pentru semnarea contractului.

Diferențele dintre cadastru și situația din teren pot crea dificultăți

O situație întâlnită frecvent este aceea în care suprafața trecută în cartea funciară nu mai corespunde cu realitatea din teren.

De exemplu, proprietarul poate fi închis un balcon, poate fi construit o anexă sau pot exista modificări ale limitelor proprietății care nu au fost înscrise în evidențele cadastrale.

În astfel de cazuri este necesară actualizarea documentației cadastrale înainte ca imobilul să poată fi vândut.

Și în cazul apartamentelor pot apărea probleme dacă recompartimentările au fost făcute fără autorizațiile necesare sau fără actualizarea documentelor.