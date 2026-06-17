De la „drumul morții”, la zero victime. Ce este Coaliția pentru Siguranță Rutieră, proiectul care promite să schimbe România până în 2050

„Coaliția pentru Siguranță Rutieră este o platformă națională de colaborare, inițiată de UNSAR, care reunește autorități publice, companii, ONG-uri și experți, cu scopul de a contribui la reducerea victimelor accidentelor rutiere din România”, a explicat Alexandru Ciuncan, potrivit Economica.net.

Acesta a precizat că și în acest an vor continua campaniile de educație și conștientizare, cu accent pe principalii factori de risc din trafic, precum viteza, distragerea atenției și consumul de alcool sau droguri. O atenție specială este acordată categoriilor vulnerabile de participanți la trafic, printre care pietonii, minorii și bicicliștii.

„Nu ne putem imagina o schimbare majoră în România decât dacă rămânem activi și coerenți în comunicarea riscurilor și a combaterii acestora în rândul populației”, a declarat președintele UNSAR și CSR.

În paralel, organizația continuă dezvoltarea parteneriatelor cu instituții publice și private, considerând colaborarea una dintre componentele esențiale pentru îmbunătățirea siguranței rutiere.

Rezultatele obținute în ultimii ani

La trei ani de la înființare, Coaliția pentru Siguranță Rutieră a ajuns să reunească peste 40 de membri activi, incluzând instituții publice, companii, organizații neguvernamentale și experți.

Printre realizările evidențiate se numără instituirea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere prin lege adoptată de Parlament, precum și dezvoltarea unor proiecte și campanii dedicate educației și conștientizării.

În perioada 18-24 mai s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, organizată sub tema „Aceeași stradă. Aceeași responsabilitate.” Programul a inclus o serie de activități și inițiative desfășurate în mai multe zone ale țării.

Evenimentul s-a încheiat cu iluminarea în albastru a Palatului Parlamentului în zilele de 23 și 24 mai, gest care a avut rolul de a atrage atenția asupra impactului accidentelor rutiere și de a marca angajamentul pentru reducerea numărului de victime.

În domeniul comunicării publice, Coaliția a promovat campanii precum „Țara accidentului la minut” și „Pentru 10 minute în plus”, iar în plan educațional au fost dezvoltate proiecte adresate elevilor și comunităților locale.