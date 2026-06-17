De la „drumul morții”, la zero victime. Ce este Coaliția pentru Siguranță Rutieră, proiectul care promite să schimbe România până în 2050
Siguranța rutieră rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru România, în condițiile în care țara continuă să se afle printre statele europene cu cele mai ridicate rate ale mortalității pe șosele. În acest context, Coaliția pentru Siguranță Rutieră (CSR), inițiativă a Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR), își continuă proiectele și campaniile dedicate reducerii numărului de victime din accidentele rutiere. Obiectivul asumat este alinierea la proiectul european „Vision Zero”, care urmărește eliminarea deceselor și a rănilor grave din trafic până în anul 2050.
Campaniile de educație și conștientizare rămân o prioritate
Potrivit lui Alexandru Ciuncan, președinte UNSAR și CSR, principalele proiecte desfășurate în 2026 sunt construite în jurul tendințelor actuale din domeniul siguranței rutiere, al evoluțiilor tehnologice și al obiectivelor strategice asumate la nivel european.
„Coaliția pentru Siguranță Rutieră este o platformă națională de colaborare, inițiată de UNSAR, care reunește autorități publice, companii, ONG-uri și experți, cu scopul de a contribui la reducerea victimelor accidentelor rutiere din România”, a explicat Alexandru Ciuncan, potrivit Economica.net.
Acesta a precizat că și în acest an vor continua campaniile de educație și conștientizare, cu accent pe principalii factori de risc din trafic, precum viteza, distragerea atenției și consumul de alcool sau droguri. O atenție specială este acordată categoriilor vulnerabile de participanți la trafic, printre care pietonii, minorii și bicicliștii.
„Nu ne putem imagina o schimbare majoră în România decât dacă rămânem activi și coerenți în comunicarea riscurilor și a combaterii acestora în rândul populației”, a declarat președintele UNSAR și CSR.
În paralel, organizația continuă dezvoltarea parteneriatelor cu instituții publice și private, considerând colaborarea una dintre componentele esențiale pentru îmbunătățirea siguranței rutiere.
Rezultatele obținute în ultimii ani
La trei ani de la înființare, Coaliția pentru Siguranță Rutieră a ajuns să reunească peste 40 de membri activi, incluzând instituții publice, companii, organizații neguvernamentale și experți.
Printre realizările evidențiate se numără instituirea Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere prin lege adoptată de Parlament, precum și dezvoltarea unor proiecte și campanii dedicate educației și conștientizării.
În perioada 18-24 mai s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, organizată sub tema „Aceeași stradă. Aceeași responsabilitate.” Programul a inclus o serie de activități și inițiative desfășurate în mai multe zone ale țării.
Evenimentul s-a încheiat cu iluminarea în albastru a Palatului Parlamentului în zilele de 23 și 24 mai, gest care a avut rolul de a atrage atenția asupra impactului accidentelor rutiere și de a marca angajamentul pentru reducerea numărului de victime.
În domeniul comunicării publice, Coaliția a promovat campanii precum „Țara accidentului la minut” și „Pentru 10 minute în plus”, iar în plan educațional au fost dezvoltate proiecte adresate elevilor și comunităților locale.
Pactul Național pentru Siguranță Rutieră și obiectivele până în 2030
Un alt rezultat prezentat de reprezentanții Coaliției este Pactul Național pentru Siguranță Rutieră, lansat în cadrul ediției din 2026 a Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere.
Documentul a fost inițiat în Parlament și a fost semnat de 40 de instituții publice, companii și organizații neguvernamentale, rămânând deschis pentru noi aderări.
Printre direcțiile prioritare prevăzute în pact se numără reducerea numărului de victime ale accidentelor rutiere, consolidarea educației rutiere, susținerea respectării regulilor de circulație, colaborarea între autorități și organizații, precum și promovarea investițiilor care contribuie la crearea unui mediu rutier mai sigur.
Potrivit datelor oficiale prezentate de Alexandru Ciuncan, în anul 2025 și-au pierdut viața în accidente rutiere 1.293 de persoane. Deși cifrele indică o evoluție descendentă, România înregistrează în continuare 68 de decese la un milion de locuitori, peste media europeană de 46.
Viziunea pentru următoarele decenii
Reprezentanții Coaliției susțin că obiectivul principal este reducerea cu 50% a numărului de decese rutiere până în 2030 și apropierea de ținta europeană stabilită prin proiectul Vision Zero.
Printre rezultatele urmărite pe termen mediu și lung se numără reducerea accidentelor generate de utilizarea telefonului la volan, viteza excesivă și consumul de alcool, consolidarea unei culturi a prevenției, îmbunătățirea infrastructurii, adoptarea unor măsuri legislative proactive și reducerea accidentelor în care sunt implicați pietoni și bicicliști.
Totodată, Coaliția consideră necesară operaționalizarea efectivă a Consiliului Interministerial pentru Siguranță Rutieră, structură care ar urma să coordoneze implementarea Strategiei Naționale pentru Siguranță Rutieră 2022-2030.