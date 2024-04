Avertismentul lui Titi Aur pentru șoferii români, ar trebui să se schimbe Codul Rutier. Așa rezolvi problema accidentelor rutiere, a inconștienței și deceselor din trafic

Specialistul în conducere defensivă, Titi Aur, a lansat un apel urgent pentru îmbunătățirea educației rutiere și a siguranței pe drumurile din România.

Subliniind deficitul pregătirii actuale a șoferilor, Titi Aur pledează pentru o schimbare majoră a modului în care conducătorii de autovehicule sunt formați.

„Sunt Titi Aur și mi-am petrecut toată viața de până acum în domeniul conducerii autovehiculelor: de plăcere, de nevoie, pentru performanță – multe curse automobilistice și multe titluri câștigate, iar în ultima parte a activității sportive, dar și după ce am încheiat-o, am fost și sunt implicat în creșterea siguranței rutiere, în mod special în pregătirea conducătorilor de autovehicule și motociclete pentru a conduce în siguranță pe drumurile publice.

Din 2013 am declanșat un amplu proiect de studiere și cercetare a metodelor prin care se poate îmbunătăți siguranța conducătorilor de autovehicule și motociclete.

Acest proiect are și o componentă materială, astfel că am înființat o infrastructură pentru cercetarea siguranței rutiere și a conducerii defensive (Academia Titi Aur), situată în localitatea Crevedia județul Dâmbovița care înseamnă: 12,5 hectare, din care 7,8 hectare amenajate cu: piste, simulatoare, drumuri, săli de clasă, dotări aferente, etc., în valoare de 12 milioane euro, finanțată în parte din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2007-2014, cu 5,1 milioane euro prin proiectul de finanțare nr. 618/23.12.2013, semnat cu Ministerul Cercetării”, a transmis Titi Aur într-o scrisoare deschisă.

Realitățile dure ale siguranței rutiere pentru șoferii români

Prezentând cifre îngrijorătoare care clasifică România pe ultimul loc în Europa din punctul de vedere al siguranței rutiere, Titi Aur punctează nevoia stringentă de a reforma actualul sistem de educație pentru șoferi. El arată că prezentarea autorităților a fenomenului accidentologiei rutiere este adesea „cosmetizată”, ascunzând adevărata gravitate a situației.

„Prin sistemul național de învățământ ar trebui ca fiecare copil să facă educație rutieră, așa cum se face în toate țările vest europene.

A scăzut calitatea pregătirii, pentru că înainte de ’90, pentru obținerea unui permis de conducător auto se făceau:

– Examen psihologic cu testarea reflexelor și abilităților cu: strungulețul, simulatorul de testare coordonare mâini/picioare, etc. – NU SE MAI FACE!

– Poligon și examen în poligon – NU SE MAI FACE!

– Conducere și examen pe timp de noapte – NU SE MAI FACE!

– Prezența la orele de teorie la școlile de șoferi, este în medie cu 50% mai mică, comparativ cu cea din anii ’80”, a transmis Titi Aur.

Reforma educației rutiere

Titi Aur argumentează că o abordare mai realistă ar evalua siguranța rutieră în funcție de kilometrii parcurși și nu doar prin raportarea numărului de decese la milionul de locuitori. El afirmă că accidentele de circulație sunt influențate major de factorul uman, infrastructura rutieră și condițiile tehnice ale vehiculelor, și că educația rutieră ar trebui să fie o componentă esențială a învățământului național, la fel ca în țările vest-europene.

Un război pe șoselele din România

Titi Aur folosește o metaforă puternică pentru a descrie situația actuală: România se află într-un „război permanent” pe șosele, cu costuri sociale și economice enorme. El afirmă că este necesar un plan de acțiune concret pentru educația rutieră, care să fie susținut de voință politică și să ia în considerare ultimele evoluții tehnice și sociale.

„Suntem într-un război permanent! În România, mor 4-5 persoane, iar conform noilor criterii medicale, avem 10 răniți grav și 70-80 răniți ușor în accidente rutiere. ÎN FIECARE ZI!

Anual, România pierde de la bugetul statului 3,3 miliarde euro costuri sociale (conform Road Safety Country Overview, emis de European Road Safety Observatory, structură din cadrul Comisiei Europene), ca urmare a accidentelor rutiere și încă 1,5 miliarde euro prin sistemul de asigurări (tot de la noi), pentru că plătim cele mai scumpe asigurări din Europa (mult stricăm – mult plătim)”, a mai spus specialisttul.

Provocare pentru autorități

Mesajul lui Titi Aur este o provocare directă către autoritățile române, solicitând un plan urgent și eficient pentru reducerea accidentelor rutiere. El sugerează că există soluții pentru această problemă, dar că implementarea lor necesită determinare și acțiune din partea guvernului.

„ȘI NU FACEM NIMIC! Trebuie acționat URGENT! Printr-un plan adevărat, în mod special în zona educației rutiere, dar nu numai, pentru a opri RĂZBOIUL ROMÂNILOR CONTRA ROMÂNILOR, care are loc pe șoselele patriei.

Există soluții, doar că autoritățile sunt inexistente din acest punct de vedere. În ultimii ani am fost solicitat în mai multe rânduri sau am provocat discuții cu autoritățile pentru a veni cu propuneri/soluții pe acest subiect, am prezentat mai multe proiecte, dar din păcate NU S-A FĂCUT NIMIC!

Domnule Prim Ministru și Domnule Ministru al Transporturilor și Infrastructurii, dacă nu inițiați URGENT un astfel de plan va mai curge mult sânge pe șoselele din România și eu mă simt obligat să vă atrag atenția, că există soluții pentru reducerea REALĂ a accidentelor rutiere, dar este necesară VOINȚĂ POLITICĂ!”, a conchis Titi Aur

Avertismentul lui Titi Aur reprezintă un semnal de alarmă pentru toți cei implicați în siguranța rutieră din România. Este un apel la responsabilitate, la acțiune și la angajamentul fiecărui cetățean și al autorităților de a face drumurile mai sigure. Codul Rutier, educația și infrastructura trebuie revizuite și adaptate la cerințele actuale pentru a diminua numărul tragic de accidente și decese pe șoselele țării