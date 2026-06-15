De la clădiri fantomă, la spații pline de viață. Planul care poate schimba cartiere întregi din Braşov. În ce vor fi transformate ruinele uitate ale oraşului

Proiectul presupune curățarea completă a clădirilor, precum și refacerea sau înlocuirea elementelor de construcție degradate. După finalizarea lucrărilor, imobilele vor avea funcțiuni adaptate nevoilor actuale ale comunității.

Valoarea estimată a investiției pentru cele trei obiective este de aproximativ 10 milioane de lei.

Potrivit reprezentanților administrației locale, scopul este ca aceste spații să devină locuri utile pentru diferite categorii de persoane, de la tineri și vârstnici până la cei care au nevoie de servicii medicale în apropierea locuinței.

Spații medicale și zone dedicate activităților comunitare

Autoritățile locale au explicat că viitoarele centre multifuncționale ar putea găzdui facilități medicale și zone destinate petrecerii timpului liber.

„Suma totală pentru reabilitarea celor trei este undeva în jur de zece milioane de lei. Obiectivul este, pe de-o parte să facem facilităţi medicale, poate cabinete pentru medici de familia. Şi o altă parte să facem pentru petrecerea timpului liber, fie că vorbim de tineri, fie pentru persoane vârstnice”, a declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Brașov.

Planul vine în contextul în care multe dintre aceste construcții nu mai sunt folosite de ani buni, după modernizarea sistemului de termoficare din municipiu.

Imobile construite în anii ’80 au ajuns în paragină

Punctele termice și centralele de cartier au fost construite în anii ’80 și sunt amplasate între blocurile de locuințe. Majoritatea sunt clădiri cu un singur nivel, care au rămas fără utilitate odată cu schimbările din sistemul de încălzire al orașului.

Starea lor actuală este una avansată de degradare.