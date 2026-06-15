De la clădiri fantomă, la spații pline de viață. Planul care poate schimba cartiere întregi din Braşov. În ce vor fi transformate ruinele uitate ale oraşului
Ani la rând au rămas închise, degradate și ignorate de locuitori. Clădiri care odinioară făceau parte din sistemul centralizat de termoficare al Brașovului au ajuns, în timp, spații abandonate, cu geamuri sparte și interioare pline de deșeuri. Acum, administrația locală vrea să schimbe complet imaginea acestor imobile și să le redea comunității printr-un amplu program de reabilitare și transformare.
Trei clădiri vor fi transformate în centre multifuncționale
Primăria Brașov intenționează să reabiliteze două centrale termice și un punct termic abandonat, urmând ca acestea să fie transformate în spații utile pentru locuitorii orașului.
Proiectul presupune curățarea completă a clădirilor, precum și refacerea sau înlocuirea elementelor de construcție degradate. După finalizarea lucrărilor, imobilele vor avea funcțiuni adaptate nevoilor actuale ale comunității.
Valoarea estimată a investiției pentru cele trei obiective este de aproximativ 10 milioane de lei.
Potrivit reprezentanților administrației locale, scopul este ca aceste spații să devină locuri utile pentru diferite categorii de persoane, de la tineri și vârstnici până la cei care au nevoie de servicii medicale în apropierea locuinței.
Spații medicale și zone dedicate activităților comunitare
Autoritățile locale au explicat că viitoarele centre multifuncționale ar putea găzdui facilități medicale și zone destinate petrecerii timpului liber.
„Suma totală pentru reabilitarea celor trei este undeva în jur de zece milioane de lei. Obiectivul este, pe de-o parte să facem facilităţi medicale, poate cabinete pentru medici de familia. Şi o altă parte să facem pentru petrecerea timpului liber, fie că vorbim de tineri, fie pentru persoane vârstnice”, a declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Brașov.
Planul vine în contextul în care multe dintre aceste construcții nu mai sunt folosite de ani buni, după modernizarea sistemului de termoficare din municipiu.
Imobile construite în anii ’80 au ajuns în paragină
Punctele termice și centralele de cartier au fost construite în anii ’80 și sunt amplasate între blocurile de locuințe. Majoritatea sunt clădiri cu un singur nivel, care au rămas fără utilitate odată cu schimbările din sistemul de încălzire al orașului.
Starea lor actuală este una avansată de degradare.
Reporterul Observator, Claudiu Loghin, a descris situația unuia dintre imobilele incluse în programul de investiții:
„Aşa arată unul dintre punctele termice din municipiul Braşov care va fi reabilitat în acest program de investiţii. Clădirea are o suprafaţă totală de aproximativ 300 de metri pătraţi. E în paragină şi vedem acest lucru foarte simplu în interior: o mare de deşeuri, inclusiv bucăţi de ţeavă din ceea ce a fost la un moment dat sistemul centralizat de termoficare al Braşovului.”
Imaginile surprinse în astfel de clădiri arată spații abandonate și afectate de trecerea timpului.
Locuitorii susțin transformarea fostelor centrale
Planul administrației locale este privit favorabil de mulți dintre locuitorii orașului.
„Cred că e o idee bună, decât să rămână în situaţia în care sunt”, a spus un brașovean.
Un alt localnic consideră că aceste clădiri ocupă inutil spațiu și au devenit o problemă pentru cartiere:
„Da, ar fi bine. Pentru că ocupă loc. Pe alocuri s-au spart geamurile, se adăpostesc oamenii străzii.”
Au existat și opinii potrivit cărora spațiile ar putea fi folosite pentru persoane aflate în dificultate.
„Să facă ceva pentru băieţii ăştia care nu au unde să doarmă, cum sunt bătrânii, copiii străzii”, a afirmat un alt locuitor.
Proiecte similare au fost deja realizate în Brașov
Transformarea fostelor puncte termice nu reprezintă o premieră pentru municipiu.
O clădire aflată anterior în stare de degradare a fost deja modernizată și transformată în sediu pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. De asemenea, o altă fostă ruină urmează să fie amenajată și utilizată ca centru social destinat copiilor și familiilor vulnerabile.