De la ce vine prescurtarea USB. O folosim aproape zilnic, dar puțini știu ce înseamnă cele trei litere

În practică, scopul a fost mult mai ușor de înțeles decât denumirea tehnică: crearea unei modalități standardizate și simple prin care calculatoarele și diferite periferice să poată comunica.

USB a apărut în anii ’90

Standardul USB s-a conturat în anii ’90, într-o perioadă în care conectarea perifericelor la calculator era considerabil mai complicată decât în prezent. Diferite dispozitive puteau avea nevoie de porturi și conectori diferiți, iar utilizatorul trebuia să știe ce interfață îi este necesară.

Prima specificație USB 1.0 datează din 1996 și a fost dezvoltată cu participarea mai multor companii importante din industria tehnologică. USB Implementers Forum, organizația care sprijină dezvoltarea și adoptarea tehnologiei, a fost înființată de grupul de companii implicat în dezvoltarea specificației USB.

Ideea de „Universal” din denumire s-a dovedit extrem de potrivită, pentru că standardul a ajuns să fie utilizat pentru o varietate uriașă de echipamente.

USB nu înseamnă doar mufa

În limbajul obișnuit spunem frecvent „bagă USB-ul” atunci când ne referim la un stick de memorie sau numim pur și simplu USB conectorul aflat la capătul unui cablu. Din punct de vedere tehnic, termenul este mult mai larg.

USB este standardul de conectare și comunicație, în timp ce USB-A, USB-B sau USB-C desemnează diferite tipuri de conectori. De aceea, două cabluri pot avea mufe care arată diferit și totuși să utilizeze tehnologia USB.

USB poate fi folosit pentru transferul de date, alimentarea sau încărcarea dispozitivelor și, în funcție de standard și echipamente, pentru alte funcții, inclusiv transportul semnalelor video.