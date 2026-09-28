De la ce vine prescurtarea USB. O folosim aproape zilnic, dar puțini știu ce înseamnă cele trei litere
USB este unul dintre acei termeni tehnologici care au intrat atât de bine în limbajul obișnuit încât aproape nimeni nu se mai gândește la semnificația sa. Spunem că avem nevoie de un cablu USB, că încărcăm telefonul prin USB sau că introducem un „USB” în calculator, referindu-ne uneori chiar la un stick de memorie. Cele trei litere sunt însă un acronim și au o semnificație precisă.
Ce înseamnă cele trei litere USB
USB vine de la Universal Serial Bus, o denumire care poate fi tradusă aproximativ în limba română prin „magistrală serială universală”. Fiecare cuvânt spune ceva despre tehnologia respectivă. „Universal” indică ideea unui standard care poate fi utilizat pentru numeroase tipuri de dispozitive, „Serial” se referă la modul de transmitere serială a datelor, iar „Bus” este un termen informatic folosit pentru un sistem de comunicație prin care datele sunt transferate între componente sau dispozitive.
În practică, scopul a fost mult mai ușor de înțeles decât denumirea tehnică: crearea unei modalități standardizate și simple prin care calculatoarele și diferite periferice să poată comunica.
USB a apărut în anii ’90
Standardul USB s-a conturat în anii ’90, într-o perioadă în care conectarea perifericelor la calculator era considerabil mai complicată decât în prezent. Diferite dispozitive puteau avea nevoie de porturi și conectori diferiți, iar utilizatorul trebuia să știe ce interfață îi este necesară.
Prima specificație USB 1.0 datează din 1996 și a fost dezvoltată cu participarea mai multor companii importante din industria tehnologică. USB Implementers Forum, organizația care sprijină dezvoltarea și adoptarea tehnologiei, a fost înființată de grupul de companii implicat în dezvoltarea specificației USB.
Ideea de „Universal” din denumire s-a dovedit extrem de potrivită, pentru că standardul a ajuns să fie utilizat pentru o varietate uriașă de echipamente.
USB nu înseamnă doar mufa
În limbajul obișnuit spunem frecvent „bagă USB-ul” atunci când ne referim la un stick de memorie sau numim pur și simplu USB conectorul aflat la capătul unui cablu. Din punct de vedere tehnic, termenul este mult mai larg.
USB este standardul de conectare și comunicație, în timp ce USB-A, USB-B sau USB-C desemnează diferite tipuri de conectori. De aceea, două cabluri pot avea mufe care arată diferit și totuși să utilizeze tehnologia USB.
USB poate fi folosit pentru transferul de date, alimentarea sau încărcarea dispozitivelor și, în funcție de standard și echipamente, pentru alte funcții, inclusiv transportul semnalelor video.
USB-C nu înseamnă automat aceeași performanță
Apariția USB-C a produs și o confuzie frecventă. USB-C descrie în primul rând tipul de conector, cu forma sa mică, simetrică și reversibilă. Faptul că două dispozitive au USB-C nu înseamnă automat că oferă exact aceleași viteze de transfer, aceeași putere de încărcare sau aceleași funcții.
Un port USB-C poate suporta tehnologii și performanțe diferite, în funcție de dispozitiv și de implementarea producătorului. Standardele USB au evoluat considerabil, iar USB4, de exemplu, poate utiliza conexiuni USB Type-C și oferă performanțe mult peste primele generații USB.
Trei litere care au devenit parte din vocabular
USB este astăzi atât de răspândit încât denumirea completă aproape că a dispărut din conversațiile obișnuite. Îl întâlnim la telefoane, laptopuri, televizoare, automobile, console, imprimante, camere foto, baterii externe și nenumărate alte dispozitive.
Așadar, data viitoare când cineva cere un „cablu USB”, cele trei litere pot fi descifrate simplu: Universal Serial Bus. Este o denumire tehnică apărută în urmă cu aproximativ trei decenii, dar care a devenit între timp unul dintre cele mai cunoscute acronime din lumea tehnologiei.