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TEHNOLOGIE

Cum îți încarci telefonul fără încărcător. Soluțiile care te scapă de adaptor când pleci de acasă

Cum îți încarci telefonul fără încărcător. Soluțiile care te scapă de adaptor când pleci de acasă
Trucuri pentru baterie mereu plină la telefon / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Ai plecat în grabă și ai uitat încărcătorul acasă? Sau pur și simplu nu vrei să cari în bagaj încă un adaptor și încă un cablu? În multe situații, poți încărca telefonul fără să ai la tine încărcătorul clasic, dacă știi unde să cauți și ce accesorii merită păstrate în rucsac.

Există mai multe variante prin care îți poți alimenta telefonul atunci când ești în deplasare. Unele sunt gratuite și la îndemână, iar altele presupun un accesoriu pe care îl poți folosi oriunde, indiferent dacă ai sau nu o priză în apropiere.

Un simplu cablu USB poate fi suficient

Dacă ai la tine doar cablul USB, ai șanse mari să găsești o sursă de alimentare fără prea mult efort. Porturile USB au devenit obișnuite în aeroporturi, gări, spitale, cafenele, hoteluri, centre comerciale sau chiar în unele restaurante. În multe locuri există și stații dedicate pentru încărcarea telefoanelor, iar unele oferă inclusiv cabluri integrate, astfel încât nici măcar nu trebuie să folosești propriul cablu. Totuși, trebuie să ții cont de două aspecte importante.

Primul este viteza. Majoritatea porturilor USB publice oferă o putere redusă față de un încărcător modern cu încărcare rapidă, așa că telefonul se va încărca mai lent.

Al doilea ține de securitate. Specialiștii în securitate cibernetică recomandă prudență atunci când conectezi telefonul la porturi USB publice, deoarece există riscul ca acestea să fie compromise. Dacă folosești frecvent astfel de stații, un adaptor care blochează transferul de date și permite doar alimentarea poate reduce acest risc.

O baterie externă rămâne cea mai practică soluție

Dacă pleci des de acasă sau călătorești, o baterie externă îți oferă cea mai mare libertate. Modelele moderne sunt suficient de compacte încât încap într-un buzunar al rucsacului sau într-o geantă, iar unele se fixează magnetic pe spatele telefonului, fără să mai ai nevoie de cabluri suplimentare.

Poți găsi baterii externe cu încărcare rapidă, încărcare wireless, cabluri integrate sau capacități suficiente pentru a alimenta telefonul de mai multe ori înainte de a fi reîncărcate.

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Dacă folosești un iPhone compatibil cu MagSafe sau un telefon Android care acceptă încărcare magnetică, există modele care se atașează direct pe spatele dispozitivului și îl încarcă în timp ce îl folosești.

Nu orice baterie externă este o alegere bună

Prețul foarte mic poate ascunde compromisuri importante. Unele baterii externe folosesc componente de slabă calitate, nu oferă capacitatea promisă sau nu includ protecțiile necesare împotriva supraîncălzirii și scurtcircuitelor.

Din acest motiv, merită să alegi produse de la producători cunoscuți și să verifici recenziile înainte de cumpărare, mai ales dacă intenționezi să călătorești cu avionul. În ultimii ani au existat numeroase incidente provocate de baterii externe defecte, iar mai multe companii aeriene au introdus reguli mai stricte privind transportul acestora.

Cum reduci șansele să rămâi fără baterie

Chiar dacă ai la îndemână metode alternative de încărcare, este mai simplu să previi decât să cauți o priză în ultimul moment.

Poți activa modul de economisire a energiei atunci când bateria începe să scadă, să reduci luminozitatea ecranului și să dezactivezi funcțiile pe care nu le folosești, precum Bluetooth sau GPS-ul.

Dacă obișnuiești să petreci mult timp în deplasare, combinația dintre un cablu USB și o baterie externă compactă îți oferă suficientă autonomie pentru aproape orice situație, fără să mai fie nevoie să cari permanent încărcătorul de priză.

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