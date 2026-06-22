De la burnout, la o viață mai simplă. Ce îi sperie pe românii care vor să renunțe la carierele stresante: „Nu a fost deloc cum credeam”

Această situație este tot mai întâlnită în România, unde mulți angajați din IT, finanțe, consultanță sau management câștigă bine, dar resimt un nivel ridicat de stres și epuizare.

„Mai bine modest și sănătos decât bogat și bolnav”

Unul dintre cele mai apreciate răspunsuri a venit de la un utilizator care a pus problema într-un mod foarte direct.

„Dacă sănătatea ta este în pericol și nu ai altă cale de a o proteja, alege sănătatea. Este mai bine să fii modest și sănătos decât bogat și bolnav. Dacă ești bolnav, este doar o chestiune de timp până pierzi și jobul”, a scris acesta.

Mesajul a rezonat cu mulți participanți la discuție, mai ales într-un context în care burnout-ul este recunoscut tot mai des ca o problemă serioasă, nu doar ca o perioadă trecătoare de oboseală.

Una dintre cele mai surprinzătoare povești a venit de la un fost medic endocrinolog. După o perioadă dificilă, marcată de chimioterapie și radioterapie, acesta a fost nevoit să renunțe la profesie și să își găsească o altă sursă de venit.

„Nu am mai putut să muncesc în sistemul medical, așa că am început să restaurez fotografii istorice. Astăzi realizez documentare pe YouTube și colaborez cu producători din Statele Unite. Pot lucra de oriunde, cu un laptop și o conexiune la internet”, a explicat acesta.

Povestea ilustrează faptul că uneori schimbările majore de carieră apar nu din dorință, ci din necesitate.

Salariile mai mici nu înseamnă întotdeauna liniște

Nu toate experiențele au fost însă complet pozitive. Un alt participant a povestit că a renunțat la stres în 2019 și a acceptat să câștige mai puțin. Primii ani au fost buni, însă inflația și scumpirile i-au schimbat perspectiva.

„În 2020, 2021 și 2022 a fost în regulă. Din 2023 mă chinui să recuperez puterea de cumpărare pierdută. Produsele și serviciile s-au scumpit enorm”, a explicat acesta.

Comentariul reflectă una dintre marile temeri ale celor care se gândesc să facă un pas în spate profesional: riscul ca veniturile mai mici să devină insuficiente într-un context economic dificil.