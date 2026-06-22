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De la burnout, la o viață mai simplă. Ce îi sperie pe românii care vor să renunțe la carierele stresante: „Nu a fost deloc cum credeam”

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De la burnout, la o viață mai simplă. Ce îi sperie pe românii care vor să renunțe la carierele stresante:
Dilema dintre siguranța financiară și sănătate (Foto: Profimedia)

Într-o perioadă în care costul vieții continuă să crească, iar presiunea de la locul de muncă este tot mai mare, mulți români ajung să își pună aceeași întrebare: merită să continui într-un job foarte bine plătit dacă sănătatea începe să aibă de suferit? O discuție recentă de pe Reddit a adunat zeci de mărturii ale unor oameni care au trecut prin burnout sever și au fost nevoiți să aleagă între carieră și echilibrul personal.

Cuprins
  1. Dilema dintre siguranța financiară și sănătate
  2. „Mai bine modest și sănătos decât bogat și bolnav”
  3. Salariile mai mici nu înseamnă întotdeauna liniște
  4. Regrete există, dar puțini s-ar întoarce
  5. O presiune resimțită de tot mai mulți români

Dilema dintre siguranța financiară și sănătate

Autorul discuției povestește că a ajuns într-un punct în care are locuința sa și economii suficiente pentru a trăi decent chiar și cu un salariu de 5.000-6.000 de lei pe lună. Cu toate acestea, teama de viitor și de eventualele probleme financiare îl face să ezite în fața unei schimbări radicale.

Această situație este tot mai întâlnită în România, unde mulți angajați din IT, finanțe, consultanță sau management câștigă bine, dar resimt un nivel ridicat de stres și epuizare.

„Mai bine modest și sănătos decât bogat și bolnav”

Unul dintre cele mai apreciate răspunsuri a venit de la un utilizator care a pus problema într-un mod foarte direct.

„Dacă sănătatea ta este în pericol și nu ai altă cale de a o proteja, alege sănătatea. Este mai bine să fii modest și sănătos decât bogat și bolnav. Dacă ești bolnav, este doar o chestiune de timp până pierzi și jobul”, a scris acesta.

Mesajul a rezonat cu mulți participanți la discuție, mai ales într-un context în care burnout-ul este recunoscut tot mai des ca o problemă serioasă, nu doar ca o perioadă trecătoare de oboseală.

Una dintre cele mai surprinzătoare povești a venit de la un fost medic endocrinolog. După o perioadă dificilă, marcată de chimioterapie și radioterapie, acesta a fost nevoit să renunțe la profesie și să își găsească o altă sursă de venit.

„Nu am mai putut să muncesc în sistemul medical, așa că am început să restaurez fotografii istorice. Astăzi realizez documentare pe YouTube și colaborez cu producători din Statele Unite. Pot lucra de oriunde, cu un laptop și o conexiune la internet”, a explicat acesta.

Povestea ilustrează faptul că uneori schimbările majore de carieră apar nu din dorință, ci din necesitate.

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Salariile mai mici nu înseamnă întotdeauna liniște

Nu toate experiențele au fost însă complet pozitive. Un alt participant a povestit că a renunțat la stres în 2019 și a acceptat să câștige mai puțin. Primii ani au fost buni, însă inflația și scumpirile i-au schimbat perspectiva.

„În 2020, 2021 și 2022 a fost în regulă. Din 2023 mă chinui să recuperez puterea de cumpărare pierdută. Produsele și serviciile s-au scumpit enorm”, a explicat acesta.

Comentariul reflectă una dintre marile temeri ale celor care se gândesc să facă un pas în spate profesional: riscul ca veniturile mai mici să devină insuficiente într-un context economic dificil.

Regrete există, dar puțini s-ar întoarce

Mai mulți participanți au recunoscut că decizia de a renunța la un job foarte bine plătit vine aproape întotdeauna cu momente de îndoială.

„Regrete există, dar nu aș schimba nimic”, a scris un utilizator.

O altă persoană a descris mult mai nuanțat procesul prin care a trecut.

„Uneori mă întreb dacă nu m-am grăbit și dacă aș fi putut gestiona situația altfel. Dar am înțeles că trebuie să înveți să nu te compari permanent cu ceilalți și să accepți că nu trebuie să atingi mereu maximum posibil”, a mărturisit aceasta.

O presiune resimțită de tot mai mulți români

Discuția scoate la iveală o realitate pe care tot mai mulți angajați o resimt în ultimii ani. Creșterea costului vieții, competiția profesională și ritmul accelerat al muncii îi fac pe mulți să se întrebe dacă succesul financiar merită sacrificiile personale.

Concluzia celor care au trecut prin astfel de experiențe pare să fie una comună: banii sunt importanți, însă atunci când sănătatea începe să fie afectată, decizia nu mai este doar una financiară. Pentru mulți, adevărata provocare nu este să câștige mai mult, ci să găsească un echilibru care să poată fi susținut pe termen lung.

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