O baterie promite aproape o încărcare completă în nouă minute și 700 km chiar la ger

Chimia LFP primește o viteză asociată cândva cu bateriile premium

În condiții de temperatură normală, producătorul promite trecerea de la 10% la 70% în cinci minute și până la 97% în nouă minute. La minus 20 de grade Celsius, o încărcare de la 10% la 97% ar dura aproximativ 15 minute și ar adăuga până la 700 de kilometri de autonomie declarată. Performanța la frig este esențială pentru piețe cu ierni severe.

Bateriile LFP sunt apreciate pentru cost, durabilitate și siguranță, dar au în general o densitate energetică mai mică decât celulele cu nichel. Sunwoda afirmă că noua soluție oferă o garanție de 10 ani sau 300.000 de kilometri și că nu impune o limită specială pentru numărul sesiunilor ultrarapide. Aceste promisiuni vor trebui susținute de date despre degradare după mii de cicluri.

Rata de 15C înseamnă că bateria primește o putere enormă în raport cu capacitatea sa. Controlul temperaturii, cablurile răcite și comunicația precisă dintre mașină și stație devin la fel de importante ca celulele. O baterie capabilă nu poate încărca la viteză maximă dacă infrastructura nu livrează energia cerută.

România are nevoie întâi de racorduri mult mai puternice

În prezent, multe stații românești livrează între 50 și 150 kW, iar punctele de peste 300 kW sunt încă puține. Pentru o încărcare comparabilă cu demonstrația Sunwoda ar fi necesare puteri apropiate de un megawatt, în funcție de capacitatea bateriei. Amplasarea mai multor posturi de acest tip într-o stație ar solicita racorduri de dimensiunea unor instalații industriale.

Sunwoda propune un ecosistem în care producția solară, stocarea staționară și încărcarea sunt integrate. Bateriile locale ar putea absorbi energia treptat și apoi o pot transfera rapid către mașină, reducând vârful cerut rețelei. Soluția adaugă însă costuri și ocupă spațiu.

Pentru cumpărător, încărcarea în nouă minute este o perspectivă atractivă, nu o caracteristică disponibilă mâine la orice stație. Mașina, bateria, cablul și rețeaua trebuie să fie compatibile simultan. Anunțul arată direcția industriei, dar timpul real petrecut la încărcare în România va depinde încă mulți ani de infrastructura concretă de pe traseu.