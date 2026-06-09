De ce un apartament din 1975 poate costa mai mult decât unul nou. Paradoxul care schimbă piața imobiliară, ce caută românii
Pentru mulți români, ideea că un apartament construit în urmă cu 50 de ani poate fi mai scump decât unul nou pare greu de explicat. În mod normal, o locuință modernă ar trebui să beneficieze de materiale mai bune, eficiență energetică superioară și facilități adaptate stilului de viață actual. Cu toate acestea, datele din piața imobiliară arată că realitatea este mult mai complexă, iar în unele orașe din România apartamentele vechi au ajuns să valoreze chiar mai mult decât cele construite recent. Fenomenul este vizibil mai ales în marile centre urbane, unde cumpărătorii nu mai plătesc doar pentru locuință, ci pentru tot ceea ce găsesc în jurul acesteia.
Cumpărătorii plătesc pentru accesul la oraș
În ultimii ani, criteriile de alegere a unei locuințe s-au schimbat semnificativ. Dacă în trecut anul construcției era unul dintre cele mai importante argumente, astăzi amplasamentul a devenit factorul decisiv.
Cartiere precum Titan, Dristor, Tineretului, Drumul Taberei sau Aviației din București au fost dezvoltate în perioada comunistă, însă între timp au devenit adevărate centre urbane, cu acces rapid la metrou, școli, grădinițe, spitale, magazine și zone de recreere.
Pentru mulți cumpărători, timpul economisit în trafic și accesul facil la infrastructură valorează mai mult decât avantajele oferite de o clădire nouă amplasată la periferie. Acesta este motivul pentru care piața începe să recompenseze mai degrabă locația decât anul construcției.
Bucureștiul conduce clasamentul diferențelor de preț
Datele aferente lunii mai 2026 arată că în București diferențele dintre apartamentele vechi și cele noi au ajuns la niveluri surprinzătoare.
Prețul mediu al apartamentelor vechi a urcat la aproximativ 2.535 euro pe metru pătrat, în timp ce locuințele noi se situează la aproximativ 2.015 euro pe metru pătrat. Diferența de peste 500 de euro pe metru pătrat înseamnă un avantaj de aproximativ 26% pentru segmentul vechi.
În practică, acest lucru se traduce prin zeci de mii de euro în plus la prețul final al unei locuințe.
Situații similare sunt întâlnite și în alte orașe. În Iași, apartamentele vechi sunt mai scumpe cu aproximativ 8%, iar în Brașov păstrează un avantaj mai redus, dar vizibil. În Cluj-Napoca, Constanța și Sibiu, diferențele dintre cele două categorii au devenit aproape inexistente.
Orașele în care locuințele noi sunt încă mai scumpe
Există însă și excepții de la această tendință. În Oradea, de exemplu, apartamentele noi sunt mai scumpe decât cele vechi cu aproximativ 9%, în timp ce în Timișoara și Craiova dezvoltările recente păstrează încă un mic avantaj de preț.
Explicația este simplă: multe dintre proiectele rezidențiale noi au fost construite în zone bine conectate la infrastructura urbană, reducând astfel diferențele tradiționale dintre centrul vechi și noile cartiere.
Atunci când transportul, școlile și serviciile sunt aproape, cumpărătorii sunt dispuși să plătească suplimentar pentru confortul unei construcții moderne.
TVA-ul nu mai influențează decisiv piața
În mod normal, locuințele noi ar trebui să fie dezavantajate și din cauza TVA-ului de 21% aplicat la vânzare. Apartamentele vechi tranzacționate între persoane fizice nu includ această taxă, însă diferențele de preț observate în piață depășesc cu mult impactul fiscal.
Acest lucru arată că valoarea unei locuințe nu mai este determinată exclusiv de costurile de construcție sau de taxe, ci de percepția cumpărătorilor asupra zonei în care se află.
Cu alte cuvinte, oamenii sunt dispuși să plătească mai mult pentru proximitatea față de locul de muncă, metrou, școli sau spitale decât pentru faptul că locuința a fost construită recent.
De ce apartamentele vechi sunt căutate tot mai mult
Specialiștii observă o creștere puternică a interesului pentru locuințele construite înainte de 1990. Potrivit datelor din piață, apartamentele vechi sunt căutate de aproximativ trei ori mai mult decât cele noi, raport semnificativ mai mare decât în urmă cu doar un an.
Un alt motiv îl reprezintă oferta limitată. În cartierele consacrate ale marilor orașe nu mai există multe terenuri disponibile pentru construcții noi, ceea ce transformă apartamentele existente într-o resursă rară.
Astfel, paradoxul devine mai ușor de înțeles. Un apartament construit în 1975, aflat la câteva minute de metrou și într-un cartier matur, poate valora mai mult decât unul finalizat în 2025 la marginea orașului. În piața imobiliară din 2026, cumpărătorii nu mai plătesc doar pentru pereți și finisaje, ci pentru accesul la viața de zi cu zi a orașului.