De ce un apartament din 1975 poate costa mai mult decât unul nou. Paradoxul care schimbă piața imobiliară, ce caută românii

Cartiere precum Titan, Dristor, Tineretului, Drumul Taberei sau Aviației din București au fost dezvoltate în perioada comunistă, însă între timp au devenit adevărate centre urbane, cu acces rapid la metrou, școli, grădinițe, spitale, magazine și zone de recreere.

Pentru mulți cumpărători, timpul economisit în trafic și accesul facil la infrastructură valorează mai mult decât avantajele oferite de o clădire nouă amplasată la periferie. Acesta este motivul pentru care piața începe să recompenseze mai degrabă locația decât anul construcției.

Bucureștiul conduce clasamentul diferențelor de preț

Datele aferente lunii mai 2026 arată că în București diferențele dintre apartamentele vechi și cele noi au ajuns la niveluri surprinzătoare.

Prețul mediu al apartamentelor vechi a urcat la aproximativ 2.535 euro pe metru pătrat, în timp ce locuințele noi se situează la aproximativ 2.015 euro pe metru pătrat. Diferența de peste 500 de euro pe metru pătrat înseamnă un avantaj de aproximativ 26% pentru segmentul vechi.

În practică, acest lucru se traduce prin zeci de mii de euro în plus la prețul final al unei locuințe.

Situații similare sunt întâlnite și în alte orașe. În Iași, apartamentele vechi sunt mai scumpe cu aproximativ 8%, iar în Brașov păstrează un avantaj mai redus, dar vizibil. În Cluj-Napoca, Constanța și Sibiu, diferențele dintre cele două categorii au devenit aproape inexistente.

Orașele în care locuințele noi sunt încă mai scumpe

Există însă și excepții de la această tendință. În Oradea, de exemplu, apartamentele noi sunt mai scumpe decât cele vechi cu aproximativ 9%, în timp ce în Timișoara și Craiova dezvoltările recente păstrează încă un mic avantaj de preț.