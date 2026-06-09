De ce transmisiunile Cupei Mondiale FIFA 2026 sunt mai eficiente și fără întârzieri – Lenovo a folosit AI, 17.000 de dispozitive și sute de ingineri

Dimensiunea tehnologică este impresionantă: peste 17.000 de dispozitive Lenovo și Motorola vor fi utilizate în cadrul turneului, iar mai mult de 200 de ingineri vor lucra pe stadioane și în centrele de antrenament. Lenovo va instala servere la Centrul Internațional de Transmisiuni din Dallas, Texas, iar infrastructura va fi completată de centre operaționale în Miami, unde FIFA va monitoriza și gestiona aproape în timp real partea tehnologică a competiției.

Latență sub cinci secunde și infrastructură AI pentru meciuri aproape în timp real

Una dintre cele mai importante realizări anunțate de Lenovo este reducerea latenței IPTV la sub cinci secunde. Pentru o competiție de dimensiunea Cupei Mondiale, acest detaliu contează enorm. Într-un stadion, într-un centru media sau într-un spațiu operațional FIFA, diferența dintre o transmisiune întârziată și una aproape în timp real poate influența felul în care sunt urmărite meciurile, analizate fazele și gestionate deciziile tehnice.

Serverele Lenovo ThinkSystem SR635 V3 vor gestiona volume mari de conținut video live venite din stadioanele din America de Nord. Acestea vor distribui semnalul prin zece canale IPTV către peste 1.000 de ecrane din locațiile FIFA. Practic, infrastructura nu este gândită doar pentru telespectatorul de acasă, ci și pentru întregul ecosistem al competiției: organizatori, presă, oficiali, echipe și zone dedicate fanilor.

Lenovo mizează pe edge computing, adică procesarea datelor cât mai aproape de locul în care acestea sunt generate. Această abordare reduce dependența de cloud și scade întârzierile, lucru esențial într-un eveniment live unde fiecare secundă contează. Soluțiile bazate exclusiv pe cloud pot fi utile în multe scenarii, dar pentru producție sportivă live, cu volum uriaș de date, latență redusă și cerințe critice de disponibilitate, procesarea locală devine vitală.

Infrastructura va fi folosită și pentru monitorizarea aproape în timp real a sistemelor tehnologice din stadioane și din cadrul turneului. Asta înseamnă detectarea rapidă a incidentelor, rezolvarea problemelor operaționale și reducerea perioadelor de nefuncționare. Într-un eveniment urmărit de miliarde de oameni, o eroare tehnică nu este doar o neplăcere, ci o problemă globală de producție.

Ashley Gorakhpurwalla, președintele diviziei Infrastructure Solutions de la Lenovo, afirmă că infrastructura AI a companiei redefinește experiența de la Cupa Mondială FIFA, oferind momente importante aproape în timp real, imagini din mai multe unghiuri și informații detaliate la scară globală. Declarația subliniază direcția principală: AI-ul nu este folosit doar ca element spectaculos, ci ca instrument pentru stabilitate, viteză și control operațional.

Experiențe noi pentru fani, arbitri și cele 48 de echipe participante

Dincolo de transmisiunile video, Lenovo va contribui și la îmbunătățirea felului în care fanii înțeleg și trăiesc meciurile. Una dintre funcțiile importante este folosirea avatarurilor 3D ale jucătorilor, create cu ajutorul inteligenței artificiale. Acestea vor ajuta la reprezentarea mai clară a deciziilor complexe, inclusiv în situații precum ofsaidul. Pentru fani, astfel de vizualizări pot face fazele controversate mai ușor de înțeles, iar pentru arbitri pot aduce un plus de suport în analiza deciziilor.