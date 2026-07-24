Când începe „Insula Iubirii” 2026. Antena 1 a făcut anunțul oficial despre sezonul 10

Reality-show-ul revine cu cinci cupluri care vor accepta provocarea de a-și testa relația în fața ispitelor. Formatul păstrează elementele care l-au consacrat de-a lungul anilor, precum ceremoniile focului, momentele tensionate și răsturnările de situație, însă producătorii anunță și noutăți care vor influența desfășurarea sezonului.

Potrivit anunțului făcut de Antena 1, sezonul aniversar promite experiențe intense și schimbări care vor avea un impact asupra modului în care se va desfășura competiția.

Cinci cupluri noi și schimbări pregătite pentru sezonul aniversar

În noul sezon, cinci cupluri vor trece din nou prin testul fidelității, confruntându-se cu ispitele și provocările pregătite de producători.

Reprezentanții emisiunii spun că sezonul cu numărul 10 va include bonfire-uri intense, emoții autentice și numeroase răsturnări de situație, dar și elemente noi care vor schimba regulile deja cunoscute ale show-ului.

Anunțul oficial precizează că, din 4 septembrie, „testul suprem al relațiilor” revine într-o formulă care promite să aducă momente surprinzătoare pentru participanți și pentru telespectatori.

Radu Vâlcan: „Promitem să vă aducem un sezon cu povești mai arzătoare, mai sincere și mai surprinzătoare decât oricând”

Odată cu anunțarea datei de lansare, gazda emisiunii, Radu Vâlcan, a transmis un mesaj celor care urmăresc formatul.

„Cred că vestea lansării este cea mai așteptată din acest moment! Mii de persoane ne-au scris și ne-au cerut detalii despre sezonul X! În sfârșit, le putem oferi – din septembrie, promitem să vă aducem un sezon cu povești mai arzătoare, mai sincere și mai surprinzătoare decât oricând! Și în acest an, am fost martor al unor trăiri care au demonstrat că testul suprem al relațiilor poate surprinde, la fiecare pas. Le-am pregătit noi elemente care vor schimba jocul bine cunoscut și abia aștept să vă oferim mai multe detalii. Însă, toate la rândul lor. Din 23 iulie, ne vedem la Insula Iubirii – Reuniuni, iar din 4 septembrie, la Insula Iubirii, sezonul MAXIM”, a declarat Radu Vâlcan.

„Insula Iubirii – Reuniuni” începe înaintea noului sezon

Până la debutul sezonului 10, Antena 1 va difuza „Insula Iubirii – Reuniuni”, edițiile speciale care vor începe din 23 iulie.