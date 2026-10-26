De ce tot mai mulți oameni își creează propriile instrumente cu ajutorul AI. Exemplul grăitor din Chrome
Extensiile de browser pot simplifica activitățile de zi cu zi, de la realizarea capturilor de ecran până la căutarea imaginilor pe internet. Încrederea în aceste instrumente poate deveni însă o problemă atunci când sunt vândute unor proprietari noi, care le schimbă modul de funcționare.
XDA Developers a trecut printr-o astfel de experiență și a decis să-și construiască propriile extensii Chrome, folosind Claude Code.
Soluția i-a permis să păstreze funcțiile de care avea nevoie, fără să depindă de deciziile viitorilor proprietari ai unor instrumente dezvoltate de alte persoane. Cele două extensii create, LensSnap și SnapNest, au fost gândite pentru sarcini precise și cu accent pe limitarea accesului la datele din browser.
De ce pot deveni extensiile Chrome un risc după ce sunt vândute
Extensiile de browser sunt ușor de instalat și pot rămâne ani întregi în rutina unei persoane, mai ales dacă îndeplinesc o funcție simplă și utilă. Problema este că dezvoltatorul care a creat inițial un astfel de instrument nu este neapărat și cel care îl va administra pe termen lung.
La fel ca alte produse digitale, extensiile pot fi vândute. Pentru creator, tranzacția poate reprezenta o modalitate de a câștiga bani din munca depusă. Pentru cumpărător, o extensie care are deja o bază de utilizatori poate fi o oportunitate comercială. Schimbarea proprietarului nu înseamnă automat că produsul devine periculos, însă poate modifica modul în care este întreținut și actualizat.
Riscurile apar atunci când noul administrator introduce modificări care nu respectă scopul inițial al extensiei. În funcție de permisiunile acordate, aceasta poate avea acces la informații sensibile din browser. O actualizare rău intenționată poate transforma un instrument aparent inofensiv într-o problemă de securitate, fără ca schimbarea să fie evidentă la prima vedere.
Aspectul familiar și păstrarea funcțiilor obișnuite pot face situația mai greu de observat. O extensie poate continua să îndeplinească sarcina pentru care a fost instalată, chiar dacă în fundal comportamentul său s-a schimbat.
QuickLens și ShotBird au ajuns să ridice probleme de securitate
Decizia de a crea alternative proprii a venit după ce jurnalistul a aflat că două dintre extensiile pe care le folosea frecvent, QuickLens și ShotBird, fuseseră cumpărate de alți proprietari și deveniseră ulterior malițioase. Ambele fuseseră dezvoltate inițial de aceeași persoană.
Experiența l-a făcut să privească diferit instrumentele pe care le instalase în browser și pe care le considera de încredere. Înainte, nu verifica în mod regulat cine se ocupa de actualizări sau dacă dezvoltatorul original mai avea vreun rol în administrarea produselor.
În cazul extensiilor, istoricul unui instrument nu garantează că acesta va continua să se comporte la fel după o schimbare de proprietar. Permisiunile acordate pot avea o importanță deosebită, deoarece determină ce informații și ce componente ale browserului poate accesa programul.
Pentru a evita dependența de alte extensii cu un istoric pe care nu îl putea controla, autorul a ales să construiască două instrumente adaptate propriului flux de lucru. Obiectivul nu a fost să creeze produse complexe, ci să păstreze funcțiile necesare și să elimine accesul inutil la date.
Cum a folosit Claude Code pentru a crea LensSnap și SnapNest
Pentru dezvoltare, jurnalistul a apelat la Claude Code, un instrument care poate genera și modifica programe pe baza instrucțiunilor primite. În loc să scrie fiecare componentă de la zero, a descris funcțiile dorite, modul în care acestea ar trebui să funcționeze și regulile de confidențialitate pe care extensiile trebuiau să le respecte.
Procesul a presupus formularea cerințelor, testarea rezultatelor și solicitarea unor corecturi atunci când apăreau probleme. Această abordare, cunoscută drept vibe coding, pune accent pe descrierea rezultatului urmărit și pe îmbunătățirea treptată a codului generat de AI.
Prima extensie, LensSnap, permite selectarea unei porțiuni dintr-o pagină web, a unei imagini sau a unui cadru video, pentru căutarea acesteia cu Google Lens. Capturile pot fi folosite și pentru căutări de produse, copiate sau salvate în format PNG. Instrumentul păstrează și un istoric al capturilor recente și include comenzi rapide pentru acces mai rapid la funcții.
A doua extensie, SnapNest, este dedicată capturilor de ecran. Aceasta poate captura o anumită regiune, o pagină web întreagă sau un element individual. Include și un editor cu fundaluri, degradeuri de culoare, adnotări, instrumente de estompare și mai multe formate de export. Funcțiile sunt utile inclusiv pentru pregătirea imaginilor destinate articolelor și rețelelor sociale.
Ce măsuri de confidențialitate au fost incluse în extensiile proprii
Pe lângă funcțiile propriu-zise, autorul a urmărit să limiteze accesul celor două extensii la datele din browser. LensSnap nu solicită acces generalizat la site-uri și nu include instrumente de analiză a activității sau cod la distanță. SnapNest procesează capturile local și nu face solicitări de rețea, potrivit descrierii publicate de jurnalist.
Ambele extensii folosesc permisiuni concepute pentru a limita accesul la fila activă atunci când sunt apelate. Această abordare reduce accesul inutil, deși siguranța unui program depinde în continuare de implementarea sa, de codul efectiv și de modul în care sunt gestionate permisiunile.
Faptul că extensiile au fost create cu ajutorul AI nu garantează, de unul singur, că sunt sigure. Codul generat trebuie verificat, iar permisiunile și comportamentul aplicațiilor trebuie testate. Avantajul pentru autor a fost că putea inspecta codul și controla mai bine funcțiile incluse, în loc să se bazeze exclusiv pe deciziile altui dezvoltator.
Experiența arată că instrumentele proprii pot fi o alternativă pentru persoanele care au nevoie de funcții specifice și vor să limiteze dependența de servicii externe. Pentru cei care preferă extensiile deja disponibile, verificarea permisiunilor, a istoricului actualizărilor și a reputației dezvoltatorului rămâne importantă.