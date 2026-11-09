Claude Code, Codex și Google Antigravity, puse la aceeași probă. Un singur AI a reușit să impresioneze cu adevărat. Rezultatul surprinzător al testului

Un experiment realizat de jurnalistul Yash Patel și publicat pe XDA Developers pe 8 noiembrie 2026 a pus față în față trei dintre cele mai cunoscute instrumente de programare asistată de inteligență artificială: Claude Code de la Anthropic, Codex de la OpenAI și Google Antigravity. Toate au primit instrucțiuni identice pentru dezvoltarea unei extensii Chrome, însă rezultatele au fost surprinzător de diferite.

Deși fiecare instrument a reușit să construiască o aplicație funcțională, diferențele de design, organizare și experiență de utilizare au fost suficient de mari încât autorul testului să desemneze un câștigător clar: Claude Code.

Trei instrumente AI, aceeași provocare. Ce au avut de construit Claude Code, Codex și Antigravity

Pentru a realiza o comparație practică, jurnalistul a decis să evite testele teoretice și să le ceară celor trei asistenți AI să dezvolte un produs software complet.

Proiectul a primit numele SnapNest și a fost conceput ca o extensie Google Chrome pentru realizarea și editarea capturilor de ecran. Cerințele nu s-au limitat la simpla salvare a unei imagini, ci au inclus funcții avansate, comparabile cu cele oferite de aplicații specializate.

Extensia trebuia să permită capturarea unor zone selectate sau a unor pagini întregi, modificarea fundalurilor, adăugarea de texte și adnotări, aplicarea unor efecte vizuale și exportul imaginilor în mai multe formate.

În plus, jurnalistul a solicitat scurtături de la tastatură, documentație, corectarea erorilor după fiecare etapă de dezvoltare și respectarea unor cerințe stricte de confidențialitate.

SnapNest trebuia să funcționeze complet offline, fără solicitări către servere externe, fără scripturi descărcate de pe internet și cu un număr minim de permisiuni în browser.

Toate cele trei instrumente au primit același prompt și aceleași obiective, astfel încât comparația să urmărească diferențele dintre aplicațiile generate.

Experimentul vine într-un moment în care asistenții AI de programare precum Claude Code și Codex devin tot mai capabili să execute singuri sarcini complexe, de la scrierea codului până la modificarea fișierelor și testarea aplicațiilor.

Codex a construit o extensie funcțională, dar a dezamăgit la capitolul design. Antigravity a fost mai rapid

Primul instrument analizat a fost Codex, dezvoltat de OpenAI. Pentru acest experiment, jurnalistul a utilizat modelul Luna 6.

Codex a reușit să implementeze majoritatea funcțiilor esențiale solicitate, iar extensia putea fi utilizată pentru realizarea și editarea capturilor de ecran. Totuși, experiența generală nu a fost la nivelul așteptărilor.

Cea mai importantă problemă identificată a fost interfața. Fonturile erau prea mici, combinația de culori nu era suficient de atrăgătoare, iar majoritatea instrumentelor de editare erau concentrate într-un panou lateral.

Această organizare făcea dificilă identificarea rapidă a anumitor setări și transforma operațiunile simple într-un proces mai puțin intuitiv.

Un exemplu concret a fost funcția de adnotări numerotate. Deși Codex implementase instrumentul solicitat, numerele afișate pe capturile de ecran erau prea mici, iar utilizatorul nu avea posibilitatea să le mărească.

Google Antigravity, testat cu modelul Gemini 3.8 Flash, a oferit rezultate mai bune la capitolul organizare vizuală. Interfața era mai aerisită, comenzile erau amplasate logic, iar navigarea între opțiunile de editare se realiza mai ușor.

Un avantaj important a fost exportul imaginilor în mai multe formate, inclusiv PDF, WebP, PNG și JPG.

Cu toate acestea, Antigravity a avut propriile probleme. Pentru introducerea textelor și a adnotărilor, extensia deschidea ferestre JavaScript clasice, în loc să permită editarea directă pe imagine.

Aceeași abordare era utilizată și pentru adăugarea unui watermark, ceea ce făcea aplicația să pară învechită din punctul de vedere al experienței de utilizare.

În plus, efectul de estompare a unor zone din imagine nu era suficient de bine realizat.

Antigravity a terminat dezvoltarea cel mai repede dintre cele trei instrumente, dar viteza nu s-a tradus automat într-un produs superior.

Claude Code a câștigat confruntarea. Ce a făcut mai bine decât rivalii de la OpenAI și Google

Cel mai bun rezultat al experimentului a fost obținut de Claude Code, utilizat împreună cu modelul Claude Opus 5.5.

Potrivit jurnalistului XDA Developers, extensia generată de instrumentul Anthropic a fost cea mai completă și mai bine organizată dintre cele trei.

Aproape toate funcțiile solicitate au fost implementate corespunzător, iar interfața a oferit o experiență semnificativ mai intuitivă.

Comenzile de editare erau ușor de identificat, navigarea între setări era firească, iar funcțiile avansate puteau fi utilizate fără dificultățile întâlnite în celelalte versiuni.

Claude Code a impresionat în special prin implementarea adnotărilor numerotate. Spre deosebire de versiunea Codex, numerele puteau fi dimensionate corespunzător, devenind mult mai vizibile în capturile de ecran.

Un alt avantaj a fost posibilitatea de a salva până la zece stiluri personalizate, astfel încât utilizatorul să poată aplica rapid aceleași preferințe vizuale asupra mai multor imagini.

Și funcția de blur a oferit rezultate superioare. Selectarea unei regiuni și estomparea acesteia produceau un efect mai curat și mai bine integrat în imagine.

Totuși, nici Claude Code nu a fost perfect. Jurnalistul a remarcat că opțiunea de export PDF era amplasată separat de cele pentru PNG, JPG și WebP, o decizie de organizare care putea fi îmbunătățită.

În ciuda acestui inconvenient minor, Claude Code a oferit cel mai echilibrat rezultat în ceea ce privește funcționalitatea, designul și ușurința utilizării.

Viteza nu a decis câștigătorul. Ce demonstrează testul despre viitorul programării cu AI

Una dintre concluziile experimentului este că rapiditatea cu care un instrument AI generează cod nu reprezintă neapărat cel mai important indicator al calității.

Google Antigravity a finalizat proiectul primul, în timp ce Claude Code a avut nevoie de cel mai mult timp. Diferența nu a fost însă suficient de mare pentru a compensa avantajele oferite de produsul final al Anthropic.

Codex și Antigravity au demonstrat că pot transforma instrucțiuni complexe în aplicații reale, dar au întâmpinat dificultăți în ceea ce privește detaliile care influențează experiența utilizatorului.

Aceste observații sunt relevante deoarece dezvoltarea software nu înseamnă doar existența unor funcții care pot fi executate. Organizarea interfeței, accesibilitatea comenzilor, claritatea elementelor vizuale și ușurința utilizării sunt aspecte la fel de importante.

Experimentul evidențiază și o limitare a evaluărilor bazate exclusiv pe performanțele modelelor AI. Un instrument poate genera cod corect din punct de vedere tehnic, fără să ofere neapărat cea mai bună experiență pentru persoana care utilizează produsul.

Totuși, rezultatul nu demonstrează că Claude Code este superior în orice scenariu. Testul a implicat un singur proiect, realizat cu versiuni specifice ale modelelor, iar concluziile reflectă evaluarea practică a autorului, nu rezultatul unui studiu independent de amploare.

Pe măsură ce agenții AI devin capabili să preia sarcini complete de programare, diferențele dintre instrumentele concurente ar putea fi determinate tot mai mult de calitatea produselor finale, nu doar de cantitatea de cod generată sau de viteza de execuție.

Pentru Yash Patel, alegerea este clară: după acest experiment, Claude Code ar fi primul instrument pe care l-ar utiliza pentru următorul proiect.

Confruntarea dintre Anthropic, OpenAI și Google este însă departe de a se fi încheiat, iar evoluția rapidă a modelelor AI ar putea schimba rezultatele unor teste similare în doar câteva luni.