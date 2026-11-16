O nouă monedă intră în circulație de astăzi. Cum arată și ce trebuie să știe românii despre cele 5 milioane de exemplare

Astfel, românii vor putea utiliza ambele variante pentru plata cumpărăturilor, fără să fie necesară preschimbarea banilor sau îndeplinirea unor formalități suplimentare.

Cele cinci milioane de monede vor ajunge treptat în circulație prin intermediul sucursalelor regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, odată cu efectuarea plăților în numerar către instituțiile de credit și Trezoreria Statului.

Prin urmare, noua monedă nu va apărea simultan în toate magazinele, ci va intra progresiv în circuitul numerarului, pe măsură ce băncile o distribuie.

Cum arată moneda dedicată lui Constantin Brâncuși

Pe aversul monedei sunt reprezentate imaginea sculptorului Constantin Brâncuși și o interpretare grafică a surselor tradiționale care i-au inspirat creația, alături de inscripția „ROMANIA”, stema țării, valoarea nominală de 50 de bani și anul emisiunii, 2026.

Reversul prezintă portretul artistului, însoțit de inscripția circulară „CONSTANTIN BRANCUSI – 150 DE ANI DE LA NASTERE” și de anii vieții sale, 1876–1957.

Alegerea sculptorului nu este întâmplătoare, deoarece Constantin Brâncuși este una dintre cele mai importante personalități culturale românești, iar opere precum „Coloana fără sfârșit”, „Poarta Sărutului” și „Masa Tăcerii” au devenit simboluri ale artei moderne.

BNR lansează și monede pentru colecționari. Una costă 31.900 de lei

Pe lângă cele cinci milioane de monede destinate utilizării zilnice, BNR lansează și trei variante pentru colecționari, realizate din aur, argint și alamă, care se diferențiază atât prin materialul folosit, cât și prin tirajul limitat și prețul de comercializare.