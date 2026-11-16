O nouă monedă intră în circulație de astăzi. Cum arată și ce trebuie să știe românii despre cele 5 milioane de exemplare
Românii vor putea primi la rest, începând de luni, 16 noiembrie 2026, o nouă variantă a monedei de 50 de bani, lansată de Banca Națională a României pentru a marca împlinirea a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. Spre deosebire de alte emisiuni comemorative, destinate exclusiv colecționarilor, această monedă va putea fi folosită la cumpărături, BNR urmând să introducă în circulație cinci milioane de exemplare, potrivit informațiilor transmise de banca centrală și citate de Agerpres.
Noua monedă de 50 de bani poate fi folosită în orice magazin
Noua emisiune monetară nu presupune retragerea monedelor obișnuite de 50 de bani și nici modificarea valorii acestora, deoarece piesele dedicate lui Constantin Brâncuși au aceleași caracteristici tehnice precum cele aflate deja în circulație.
Astfel, românii vor putea utiliza ambele variante pentru plata cumpărăturilor, fără să fie necesară preschimbarea banilor sau îndeplinirea unor formalități suplimentare.
Cele cinci milioane de monede vor ajunge treptat în circulație prin intermediul sucursalelor regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, odată cu efectuarea plăților în numerar către instituțiile de credit și Trezoreria Statului.
Prin urmare, noua monedă nu va apărea simultan în toate magazinele, ci va intra progresiv în circuitul numerarului, pe măsură ce băncile o distribuie.
Cum arată moneda dedicată lui Constantin Brâncuși
Pe aversul monedei sunt reprezentate imaginea sculptorului Constantin Brâncuși și o interpretare grafică a surselor tradiționale care i-au inspirat creația, alături de inscripția „ROMANIA”, stema țării, valoarea nominală de 50 de bani și anul emisiunii, 2026.
Reversul prezintă portretul artistului, însoțit de inscripția circulară „CONSTANTIN BRANCUSI – 150 DE ANI DE LA NASTERE” și de anii vieții sale, 1876–1957.
Alegerea sculptorului nu este întâmplătoare, deoarece Constantin Brâncuși este una dintre cele mai importante personalități culturale românești, iar opere precum „Coloana fără sfârșit”, „Poarta Sărutului” și „Masa Tăcerii” au devenit simboluri ale artei moderne.
BNR lansează și monede pentru colecționari. Una costă 31.900 de lei
Pe lângă cele cinci milioane de monede destinate utilizării zilnice, BNR lansează și trei variante pentru colecționari, realizate din aur, argint și alamă, care se diferențiază atât prin materialul folosit, cât și prin tirajul limitat și prețul de comercializare.
Cea mai scumpă este moneda din aur, cu valoarea nominală de 500 de lei, care se vinde cu 31.900 de lei, inclusiv TVA și certificatul de autenticitate. Tirajul este limitat la numai 200 de exemplare.
Moneda din argint, cu valoarea nominală de 10 lei, costă 1.000 de lei și va fi emisă în 1.000 de exemplare, în timp ce varianta din alamă pentru colecționare, cu valoarea nominală de 50 de bani, costă 19 lei și are un tiraj de 10.000 de exemplare. Aceasta din urmă poate fi deosebită de moneda obișnuită prin prezența literei „N” într-un cerc, semn distinctiv al pieselor numismatice.
De ce o monedă de 50 de bani poate costa 19 lei
Diferența dintre valoarea nominală și prețul de vânzare este explicată de destinația monedelor. De exemplu, cele obișnuite sunt introduse în circulație pentru efectuarea plăților, în timp ce exemplarele numismatice sunt comercializate ca obiecte de colecție, în tiraje limitate.
Monedele pentru colecționari sunt ambalate individual în capsule transparente, iar cele din aur și argint sunt însoțite de broșuri și certificate de autenticitate. Desigur, toate cele patru variante au putere circulatorie în România, însă valoarea nominală nu trebuie confundată cu prețul lor de comercializare.