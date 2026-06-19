De ce supermarketurile montează aceste bucle metalice pe cărucioare. Funcția lor este ingenioasă

În majoritatea supermarketurilor, cărucioarele sunt prevăzute cu un suport special pentru copii sau cu o zonă separată unde pot fi așezate anumite produse care necesită o atenție suplimentară. În apropierea acestor spații se găsesc și buclele metalice care au stârnit curiozitatea multor clienți.

Explicația a devenit cunoscută după ce un bărbat pasionat de știință și cunoaștere a publicat un videoclip în care a prezentat rolul acestor componente. Materialul video s-a răspândit rapid pe internet, iar mulți utilizatori au descoperit pentru prima dată funcția reală a acestor tije, potrivit lifesavvy.com.

Potrivit explicațiilor oferite în videoclip, buclele metalice sunt concepute pentru a permite agățarea pungilor și a obiectelor care trebuie transportate separat de restul cumpărăturilor. Astfel, produsele fragile sau cele care nu ar trebui să fie amestecate cu alte articole pot fi păstrate în siguranță pe durata deplasării prin magazin.

O soluție simplă pentru protejarea produselor fragile

Utilitatea acestor cârlige devine evidentă mai ales în cazul cumpărăturilor care includ produse delicate. De exemplu, o pungă cu ouă poate fi suspendată de una dintre aceste bucle pentru a evita spargerea lor atunci când în coș sunt adăugate obiecte mai grele.

Același sistem poate fi folosit și pentru plasele cu fructe sau legume, precum portocalele, dar și pentru articole vestimentare aflate pe umerașe. În acest mod, produsele rămân separate și sunt protejate de eventualele deteriorări cauzate de greutatea altor cumpărături.

Această funcție contribuie la o mai bună organizare a spațiului din cărucior și îi ajută pe clienți să transporte produsele într-un mod mai eficient. Chiar dacă pare un detaliu minor, utilizarea corectă a acestor bucle poate face diferența atunci când coșul este încărcat cu multe articole.

Amplasarea diferă, dar funcția rămâne aceeași

Nu toate cărucioarele au exact aceeași configurație. În funcție de model și de producător, aceste bucle metalice pot fi amplasate lângă suportul pentru copii sau pe una dintre lateralele căruciorului.