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TEHNOLOGIE

4 aplicații Android gratuite care înlocuiesc cu succes alternativele cu plată. Economisești bani fără să pierzi funcții

4 aplicații Android gratuite care înlocuiesc cu succes alternativele cu plată. Economisești bani fără să pierzi funcții
Aplicații Google Play / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
Google Urmărește pe Google

Magazinul Google Play găzduiește milioane de aplicații, iar pentru aproape orice serviciu popular există și o alternativă. De multe ori, utilizatorii aleg variantele cu plată pentru funcții suplimentare sau pentru eliminarea limitărilor, însă nu întotdeauna este nevoie să scoți bani din buzunar.

În 2026, tot mai multe aplicații gratuite au ajuns suficient de mature încât să concureze direct cu unele dintre cele mai populare servicii contra cost. În anumite situații, diferențele sunt minore, iar experiența oferită de variantele gratuite poate fi mai mult decât suficientă pentru utilizatorul obișnuit.

Google oferă deja o alternativă gratuită pentru urmărirea familiei și a dispozitivelor

Una dintre cele mai cunoscute aplicații pentru localizarea membrilor familiei este Life360, însă mulți utilizatori ajung să plătească un abonament pentru a beneficia de funcțiile importante. Situația s-a schimbat însă în ultimii ani, după ce Google și-a dezvoltat propria platformă de localizare, scrie How to Geek.

Serviciul Find Hub, rezultat al extinderii fostei platforme Find My Device, permite acum urmărirea telefoanelor, a bagajelor compatibile, a altor obiecte inteligente și chiar a persoanelor care aleg să își partajeze locația. Pentru mulți utilizatori Android, această soluție gratuită poate elimina complet nevoia unui abonament Life360.

O altă aplicație cu reputație excelentă este Tasker, considerată de ani buni unul dintre cele mai puternice instrumente de automatizare pentru Android. Deși costul ei nu este foarte ridicat, configurarea poate părea complicată pentru cei fără experiență.

O alternativă gratuită este Automate. În locul meniurilor complexe, aceasta permite construirea automatizărilor prin conectarea vizuală a diferitelor acțiuni într-un sistem de tip „flow”. Astfel, utilizatorii pot crea rutine automate pentru telefon fără să fie nevoiți să învețe o interfață dificilă.

Nu doar Duolingo merită atenție. Există și alte aplicații gratuite pentru învățarea limbilor străine

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Duolingo rămâne una dintre cele mai populare aplicații pentru studiul limbilor străine, însă modelul său gratuit vine cu diverse limitări, ceea ce îi determină pe mulți utilizatori să plătească abonamentul premium.

O alternativă care câștigă tot mai mult teren este Busuu. Platforma oferă acces la lecții variate fără restricțiile impuse de sistemul de „vieți” sau de numărul de greșeli permise într-o sesiune. În plus, metodele de predare sunt diversificate pentru a evita învățarea mecanică, iar utilizatorii pot primi feedback de la vorbitori nativi ai limbii studiate, ceea ce contribuie la o experiență de învățare mai apropiată de conversațiile reale.

Și șoferii pot economisi bani dacă aleg aplicația potrivită. Torque Pro este una dintre cele mai apreciate soluții pentru diagnoza mașinilor prin intermediul portului OBD-II, însă nu este singura opțiune disponibilă.

Car Scanner ELM OBD2 oferă gratuit acces la numeroase funcții utile pentru monitorizarea stării automobilului. Aplicația poate afișa informații despre funcționarea motorului, poate interpreta codurile de eroare și poate furniza date în timp real, suficiente pentru majoritatea utilizatorilor care vor doar să verifice rapid eventualele probleme ale mașinii.

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