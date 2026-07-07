4 aplicații Android gratuite care înlocuiesc cu succes alternativele cu plată. Economisești bani fără să pierzi funcții

Google oferă deja o alternativă gratuită pentru urmărirea familiei și a dispozitivelor

Una dintre cele mai cunoscute aplicații pentru localizarea membrilor familiei este Life360, însă mulți utilizatori ajung să plătească un abonament pentru a beneficia de funcțiile importante. Situația s-a schimbat însă în ultimii ani, după ce Google și-a dezvoltat propria platformă de localizare, scrie How to Geek.

Serviciul Find Hub, rezultat al extinderii fostei platforme Find My Device, permite acum urmărirea telefoanelor, a bagajelor compatibile, a altor obiecte inteligente și chiar a persoanelor care aleg să își partajeze locația. Pentru mulți utilizatori Android, această soluție gratuită poate elimina complet nevoia unui abonament Life360.

O altă aplicație cu reputație excelentă este Tasker, considerată de ani buni unul dintre cele mai puternice instrumente de automatizare pentru Android. Deși costul ei nu este foarte ridicat, configurarea poate părea complicată pentru cei fără experiență.

O alternativă gratuită este Automate. În locul meniurilor complexe, aceasta permite construirea automatizărilor prin conectarea vizuală a diferitelor acțiuni într-un sistem de tip „flow”. Astfel, utilizatorii pot crea rutine automate pentru telefon fără să fie nevoiți să învețe o interfață dificilă.

Nu doar Duolingo merită atenție. Există și alte aplicații gratuite pentru învățarea limbilor străine

Duolingo rămâne una dintre cele mai populare aplicații pentru studiul limbilor străine, însă modelul său gratuit vine cu diverse limitări, ceea ce îi determină pe mulți utilizatori să plătească abonamentul premium.

O alternativă care câștigă tot mai mult teren este Busuu. Platforma oferă acces la lecții variate fără restricțiile impuse de sistemul de „vieți” sau de numărul de greșeli permise într-o sesiune. În plus, metodele de predare sunt diversificate pentru a evita învățarea mecanică, iar utilizatorii pot primi feedback de la vorbitori nativi ai limbii studiate, ceea ce contribuie la o experiență de învățare mai apropiată de conversațiile reale.