Motorina se apropie de pragul psihologic de 10 lei. Cum încearcă statul să limiteze scumpirile, nou proiect
Benzina a depășit pragul psihologic de 9 lei pe litru, iar motorina se apropie rapid de 10 lei, după o nouă serie de majorări operate de marile companii petroliere. În paralel, autoritățile discută un nou pachet de măsuri prin care încearcă să limiteze efectele scumpirilor, de la plafonarea adaosurilor comerciale până la reducerea temporară a TVA și redeclararea stării de criză pe piața produselor petroliere.
Benzina a trecut de 9 lei, iar motorina continuă să se scumpească
Șoferii au avut parte de o nouă surpriză neplăcută la pompe în dimineața zilei de 24 iulie, după ce OMV Petrom a majorat prețurile cu 20 de bani pe litru la benzină și cu 15 bani pe litru la motorină. În urma acestei scumpiri, benzina standard a ajuns la 9,02 lei pe litru, iar motorina la 9,84 lei pe litru în stațiile Petrom.
Creșterile nu s-au limitat însă la un singur lanț de benzinării. Rompetrol, MOL și Lukoil au aplicat la rândul lor majorări în ultimele zile, astfel încât în multe stații din București motorina se vinde deja cu aproximativ 9,90 lei pe litru, iar benzina depășește pragul de 9 lei la mai mulți distribuitori. Doar câteva stații mai păstrează prețuri ușor sub acest nivel.
De ce cresc atât de repede prețurile
Scumpirile nu sunt întâmplătoare. La nivel internațional, prețul petrolului Brent a depășit 100 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, al atacurilor asupra petrolierelor din zona strâmtorii Bab el-Mandeb și al blocajelor care afectează exporturile de petrol din Kazahstan prin terminalul CPC din portul Novorossiisk.
Pentru România contează în mod special evoluția cotațiilor Platt’s Med, folosite la stabilirea prețurilor carburanților, împreună cu nivelul taxelor și cursul de schimb. În ultimele trei săptămâni, cotația motorinei a crescut spectaculos, de la sub 900 de dolari pe tonă la peste 1.270 de dolari pe tonă, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 40%. Specialiștii arată că această creștere nu a fost încă transferată integral în prețurile de la pompă, ceea ce înseamnă că există riscul unor noi scumpiri în perioada următoare.
Situația este cu atât mai delicată cu cât România produce intern doar o parte din necesarul de motorină, diferența fiind acoperită prin importuri.
România depinde în mare măsură de petrolul din Kazahstan
Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă aprovizionarea cu țiței. Petrolul din Kazahstan reprezintă aproximativ 65% din totalul importurilor de țiței ale României și peste jumătate din consumul rafinăriilor din țară. Atât Petromidia, cât și Petrobrazi folosesc în mare parte țiței provenit din această zonă.
Problemele din Marea Neagră și atacurile asupra navelor comerciale au făcut ca mai multe petroliere să își schimbe traseul, iar costurile de transport și de asigurare au crescut considerabil. Ministerul Energiei avertizează că, dacă aceste perturbări vor continua, ele s-ar putea reflecta și în prețurile carburanților din România. În același timp, autoritățile susțin că analizează variante alternative de aprovizionare și vor discuta cu operatorii din sector pentru a evita eventuale probleme de alimentare.
Guvernul pregătește un nou pachet de măsuri
În contextul acestor scumpiri, în Parlament a fost depus un proiect de lege care prevede redeclararea stării de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea prelungirii dacă situația o va impune.
Documentul propune reintroducerea unor măsuri aplicate până la începutul lunii iulie, printre care plafonarea adaosului comercial la benzină și motorină la nivelul mediu practicat în 2025, controlul exporturilor de produse petroliere, reducerea temporară a accizei la motorină, diminuarea conținutului obligatoriu de biocarburanți și instituirea unei contribuții de solidaritate pentru sector.
Reducerea TVA, cea mai importantă noutate
Elementul nou al proiectului îl reprezintă reducerea temporară a TVA aplicată carburanților pe durata stării de criză. Inițiatorii susțin că această măsură ar putea limita creșterile de preț și ar reduce costurile suportate de populație și de firmele care depind de transport, precum transportatorii sau agricultorii.
Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că orice modificare legislativă trebuie făcută cu prudență, astfel încât să nu provoace penurie de combustibil și să nu afecteze activitatea economică. Potrivit acestuia, autoritățile poartă discuții cu reprezentanții industriei petroliere pentru a identifica soluții care să permită limitarea scumpirilor fără a crea dezechilibre în piață.
Dacă proiectul va fi adoptat în sesiunea extraordinară a Parlamentului, măsurile ar putea intra în vigoare într-un termen scurt, însă evoluția prețurilor la pompă va continua să depindă în mare măsură de situația internațională, de costurile petrolului și de capacitatea României de a-și asigura aprovizionarea cu țiței în perioada următoare.