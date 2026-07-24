Motorina se apropie de pragul psihologic de 10 lei. Cum încearcă statul să limiteze scumpirile, nou proiect

Creșterile nu s-au limitat însă la un singur lanț de benzinării. Rompetrol, MOL și Lukoil au aplicat la rândul lor majorări în ultimele zile, astfel încât în multe stații din București motorina se vinde deja cu aproximativ 9,90 lei pe litru, iar benzina depășește pragul de 9 lei la mai mulți distribuitori. Doar câteva stații mai păstrează prețuri ușor sub acest nivel.

De ce cresc atât de repede prețurile

Scumpirile nu sunt întâmplătoare. La nivel internațional, prețul petrolului Brent a depășit 100 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, al atacurilor asupra petrolierelor din zona strâmtorii Bab el-Mandeb și al blocajelor care afectează exporturile de petrol din Kazahstan prin terminalul CPC din portul Novorossiisk.

Pentru România contează în mod special evoluția cotațiilor Platt’s Med, folosite la stabilirea prețurilor carburanților, împreună cu nivelul taxelor și cursul de schimb. În ultimele trei săptămâni, cotația motorinei a crescut spectaculos, de la sub 900 de dolari pe tonă la peste 1.270 de dolari pe tonă, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 40%. Specialiștii arată că această creștere nu a fost încă transferată integral în prețurile de la pompă, ceea ce înseamnă că există riscul unor noi scumpiri în perioada următoare.

Situația este cu atât mai delicată cu cât România produce intern doar o parte din necesarul de motorină, diferența fiind acoperită prin importuri.

România depinde în mare măsură de petrolul din Kazahstan

Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă aprovizionarea cu țiței. Petrolul din Kazahstan reprezintă aproximativ 65% din totalul importurilor de țiței ale României și peste jumătate din consumul rafinăriilor din țară. Atât Petromidia, cât și Petrobrazi folosesc în mare parte țiței provenit din această zonă.

Problemele din Marea Neagră și atacurile asupra navelor comerciale au făcut ca mai multe petroliere să își schimbe traseul, iar costurile de transport și de asigurare au crescut considerabil. Ministerul Energiei avertizează că, dacă aceste perturbări vor continua, ele s-ar putea reflecta și în prețurile carburanților din România. În același timp, autoritățile susțin că analizează variante alternative de aprovizionare și vor discuta cu operatorii din sector pentru a evita eventuale probleme de alimentare.

Guvernul pregătește un nou pachet de măsuri

În contextul acestor scumpiri, în Parlament a fost depus un proiect de lege care prevede redeclararea stării de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea prelungirii dacă situația o va impune.