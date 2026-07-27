De ce nu vedem pui de porumbel pe stradă. Misterul, explicat de specialiști
Dacă ai mers vreodată printr-un oraș mare și ai observat sute de porumbei adulți adunați în piețe, parcuri sau în jurul blocurilor, probabil ți-ai pus măcar o dată aceeași întrebare: unde sunt puii? Spre deosebire de vrăbii sau de rațe, pe care le vedem frecvent alături de puii lor, porumbeii par să apară direct adulți. De fapt, explicația nu ține de un mister, ci de felul în care aceste păsări își cresc puii și de comportamentul lor natural, aspecte confirmate de ornitologi și de specialiști în fauna urbană.
Unde rămân puii ascunși
Cel mai important motiv pentru care nu vedem pui de porumbel pe stradă este că aceștia petrec aproape toată perioada de dezvoltare în cuib. Porumbeii sălbatici, cunoscuți științific drept Columba livia, își construiesc cuiburile în locuri greu accesibile pentru oameni și prădători, precum poduri, balcoane abandonate, podurile caselor, streșinile clădirilor, turnurile bisericilor sau alte spații aflate la înălțime.
Femela depune, de regulă, două ouă, iar ambii părinți participă la clocit timp de aproximativ 17-19 zile. După eclozare, puii nu sunt capabili să zboare și nici să se deplaseze singuri, motiv pentru care rămân în cuib încă aproximativ patru săptămâni.
În tot acest timp cresc foarte repede, iar când sunt suficient de puternici pentru a ieși din cuib seamănă deja foarte mult cu porumbeii adulți. De aceea, oamenii au impresia că nu există pui, când, de fapt, aceștia trec aproape direct de la stadiul de pui ascuns la cel de tânăr porumbel capabil să zboare.
Hrana lor este diferită de cea a altor păsări
Un alt aspect mai puțin cunoscut este modul în care sunt hrăniți puii. În primele zile de viață, aceștia nu consumă semințe sau firimituri, ci sunt hrăniți cu o substanță foarte nutritivă, denumită popular „lapte de gușă”.
Deși nu este lapte în sensul obișnuit al cuvântului, această secreție este produsă în gușa ambilor părinți și conține proteine, grăsimi și substanțe nutritive esențiale pentru dezvoltarea rapidă a puilor. Porumbeii sunt printre puținele specii de păsări la care atât masculul, cât și femela produc această hrană specială.
Abia după câteva zile, părinții încep să introducă treptat semințe și alte alimente, pe care le regurgitează pentru pui până când aceștia devin suficient de mari pentru a se hrăni singuri.
Când ies din cuib, par deja adulți
Spre deosebire de alte păsări care părăsesc cuibul încă neîndemânatice și cu pene incomplete, porumbeii își petrec aproape întreaga copilărie în cuib. Astfel, în momentul în care ies pentru prima dată în exterior, au deja aproape aceeași dimensiune ca părinții lor.
Există totuși câteva diferențe subtile. Păsările tinere au ochii mai închiși la culoare, penele sunt mai mate, fără irizațiile verzi și mov specifice adulților, iar ceara albă de la baza ciocului este mai puțin dezvoltată.
Aceste detalii sunt greu de observat de la distanță, astfel că majoritatea oamenilor îi confundă cu porumbeii maturi.
Sunt păsări perfect adaptate vieții în oraș
Porumbeii pe care îi vedem în orașe provin din porumbelul de stâncă, o specie care, în mediul natural, își făcea cuiburile pe faleze și pereți abrupți. Clădirile înalte au înlocuit, practic, stâncile, oferindu-le condiții similare pentru cuibărit.
Această adaptare explică și de ce porumbeii sunt prezenți în aproape toate marile orașe ale lumii. Ei găsesc cu ușurință hrană, adăpost și locuri sigure pentru reproducere.
Un cuplu de porumbei poate avea mai multe serii de pui într-un singur an, dacă vremea și hrana sunt favorabile, ceea ce explică de ce populațiile urbane se refac atât de repede.
Porumbeii au o memorie impresionantă
Deși sunt adesea considerați păsări obișnuite, porumbeii au abilități remarcabile. Cercetările au arătat că pot recunoaște fețele oamenilor și își amintesc persoanele care îi hrănesc sau, dimpotrivă, le alungă.
Totodată, porumbeii sunt renumiți pentru simțul extraordinar al orientării. Aceștia pot găsi drumul spre casă de la sute de kilometri distanță, folosindu-se de poziția Soarelui, de câmpul magnetic al Pământului, de repere vizuale și chiar de mirosurile din atmosferă.
Datorită acestor capacități, porumbeii voiajori au fost folosiți timp de secole pentru transportul mesajelor, inclusiv în timpul celor două războaie mondiale, când au salvat numeroase vieți prin transmiterea rapidă a informațiilor.
Așadar, faptul că nu vedem aproape niciodată pui de porumbel pe stradă nu este un mister, ci rezultatul unei strategii eficiente de supraviețuire. Ei cresc ascunși în cuib până când sunt aproape complet dezvoltați, iar atunci când își fac apariția în oraș seamănă deja atât de bine cu adulții, încât trec neobservați de cei mai mulți dintre noi.