De ce nu vedem pui de porumbel pe stradă. Misterul, explicat de specialiști

Femela depune, de regulă, două ouă, iar ambii părinți participă la clocit timp de aproximativ 17-19 zile. După eclozare, puii nu sunt capabili să zboare și nici să se deplaseze singuri, motiv pentru care rămân în cuib încă aproximativ patru săptămâni.

În tot acest timp cresc foarte repede, iar când sunt suficient de puternici pentru a ieși din cuib seamănă deja foarte mult cu porumbeii adulți. De aceea, oamenii au impresia că nu există pui, când, de fapt, aceștia trec aproape direct de la stadiul de pui ascuns la cel de tânăr porumbel capabil să zboare.

Hrana lor este diferită de cea a altor păsări

Un alt aspect mai puțin cunoscut este modul în care sunt hrăniți puii. În primele zile de viață, aceștia nu consumă semințe sau firimituri, ci sunt hrăniți cu o substanță foarte nutritivă, denumită popular „lapte de gușă”.

Deși nu este lapte în sensul obișnuit al cuvântului, această secreție este produsă în gușa ambilor părinți și conține proteine, grăsimi și substanțe nutritive esențiale pentru dezvoltarea rapidă a puilor. Porumbeii sunt printre puținele specii de păsări la care atât masculul, cât și femela produc această hrană specială.

Abia după câteva zile, părinții încep să introducă treptat semințe și alte alimente, pe care le regurgitează pentru pui până când aceștia devin suficient de mari pentru a se hrăni singuri.

Când ies din cuib, par deja adulți

Spre deosebire de alte păsări care părăsesc cuibul încă neîndemânatice și cu pene incomplete, porumbeii își petrec aproape întreaga copilărie în cuib. Astfel, în momentul în care ies pentru prima dată în exterior, au deja aproape aceeași dimensiune ca părinții lor.

Există totuși câteva diferențe subtile. Păsările tinere au ochii mai închiși la culoare, penele sunt mai mate, fără irizațiile verzi și mov specifice adulților, iar ceara albă de la baza ciocului este mai puțin dezvoltată.