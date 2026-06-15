Interzicerea rețelelor sociale pentru copii și adolescenți sună bine, dar internetul nu se repară apăsând pe un singur buton

Ce presupune măsura radicală din Marea Britanie

Potrivit Reuters, interdicția va viza platformele construite în jurul interacțiunilor dintre utilizatori, al conținutului publicat de aceștia și al recomandărilor algoritmice. Aplicațiile de mesagerie precum WhatsApp și serviciile muzicale ar urma să fie exceptate, iar sancțiunile nu vor fi aplicate copiilor care ocolesc sistemul, ci companiilor care nu reușesc să le blocheze accesul.

Planul britanic merge chiar mai departe decât modelul australian. Sunt pregătite restricții pentru transmisiunile live și contactul cu persoane necunoscute, iar pentru adolescenții de 16 și 17 ani sunt analizate o „oră de stingere” pe timpul nopții și limitarea scrollului infinit. Aplicarea este estimată pentru primăvara anului 2027, însă metodele exacte de verificare a vârstei nu au fost încă stabilite definitiv.

Playtech.ro a scris în repetate rânduri despre acuzațiile privind dependența copiilor de rețelele sociale. Problema nu este doar ceea ce văd minorii, ci și modul în care aplicațiile sunt proiectate: notificări permanente, recompense sociale, clipuri care pornesc automat și recomandări care nu oferă un punct natural de oprire.

De ce interdicția nu rezolvă singură problema

Australia a fost prima țară care a introdus o interdicție națională pentru copiii sub 16 ani, în decembrie 2025. Modelul a demonstrat că legea poate obliga platformele să elimine conturi și să investească în verificarea vârstei, dar a arătat și cât de ușor pot apărea problemele practice: conturi cu vârste false, acces prin alte persoane, VPN-uri sau migrarea spre servicii mai mici și mai slab moderate.

Într-un material anterior, Playtech.ro a analizat pe larg de ce interzicerea rețelelor sociale sub 16 ani sună bine pe hârtie, dar nu rezolvă întreaga problemă. Un copil scos de pe Instagram nu devine automat protejat de internet. El poate ajunge pe forumuri obscure, platforme fără moderare sau grupuri private unde controlul este chiar mai redus.

Există și problema verificării vârstei. Dacă sistemul este prea slab, copiii îl pot ocoli. Dacă devine prea strict, adulții pot fi obligați să trimită documente, date bancare sau imagini ale feței doar pentru a folosi o platformă. Așa cum am explicat într-un material despre internetul „pe bază de buletin”, protejarea minorilor poate veni la pachet cu riscuri serioase pentru intimitatea tuturor utilizatorilor.

România are propria lege, dar proiectul nu a ajuns să producă efecte

Și România are o inițiativă construită în jurul pragului de 16 ani. Legea majoratului digital, adoptată de Senat în octombrie 2025, prevede că minorii sub 16 ani ar putea accesa platforme online sau crea conturi doar cu acordul expres și verificabil al părinților.