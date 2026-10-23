Cât ar putea crește salariile românilor în 2027. Calcule pentru salariul minim și venituri de 3.500 și 5.000 de le

Pentru angajați, diferența este importantă mai ales într-o perioadă în care o parte tot mai mare din venituri este absorbită de cheltuielile curente. Prețurile mai mari la alimente, servicii, energie sau carburanți, dar și creșterile de taxe pot diminua rapid efectul unei majorări salariale.

Mai mult, o creștere nominală a salariului nu înseamnă automat și o îmbunătățire cu același procent a nivelului de trai. Contează cât cresc între timp prețurile și taxele suportate de fiecare familie.

Câți bani înseamnă, concret, o majorare de 5,65%

În cazul unui angajat plătit cu salariul minim, care primește în prezent aproximativ 2.699 de lei net, o majorare de 5,65% ar însemna circa 152 de lei în plus pe lună. Astfel, venitul său ar ajunge, teoretic, la aproximativ 2.851 de lei net. Pe parcursul unui an, diferența ar fi de circa 1.830 de lei, dacă majorarea s-ar aplica pentru toate cele 12 luni.

În cazul unui salariu de 3.500 de lei, creșterea de 5,65% ar aduce aproximativ 198 de lei în plus pe lună. Noul salariu ar fi de aproximativ 3.698 de lei. Mai mult, pentru un angajat care câștigă 5.000 de lei, același procent ar însemna 282,50 lei în plus, astfel că venitul ar urca la aproximativ 5.283 de lei.

Pe parcursul unui an, diferența ar fi de aproximativ 2.376 de lei pentru salariul de 3.500 de lei și de 3.390 de lei pentru cel de 5.000 de lei, presupunând că majorarea se aplică pentru toate cele 12 luni.

Acestea sunt însă calcule matematice orientative. Procentul de 5,65% reprezintă o medie estimată de companiile participante la studiu, nu o majorare garantată pentru fiecare angajat.

Economia încetinește, iar firmele devin mai prudente

Prudența companiilor apare și pe fondul unei evoluții economice dificile. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, produsul intern brut al României a scăzut cu 0,7% în primul semestru din 2026 comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, pe seria brută.