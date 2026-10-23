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Românii taie cheltuielile care nu sunt necesare. Ce firme pot fi lovite de scăderea consumului în următoarele 12 luni
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Cât ar putea crește salariile românilor în 2027. Calcule pentru salariul minim și venituri de 3.500 și 5.000 de le

Cât ar putea crește salariile românilor în 2027. Calcule pentru salariul minim și venituri de 3.500 și 5.000 de le
Ce majorări salariale se pregătesc în mediul privat pentru 2027 (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Românii ar putea primi salarii mai mari în 2027, însă ritmul creșterilor încetinește într-o perioadă în care scumpirile și taxele mai mari pun o presiune tot mai mare asupra bugetelor familiilor. Astfel, companiile private participante la studiul PwC PayWell 2026 estimează o majorare medie a salariilor de bază de 5,65% anul viitor.

Salariile cresc, dar mai puțin decât în anii anteriori

Estimarea pentru 2027 arată o temperare clară a majorărilor salariale. În 2026, companiile au acordat creșteri medii de 6,67%, după ce în 2025 avansul fusese de 7,47%. Astfel, în numai doi ani, ritmul mediu de creștere a salariilor de bază ar urma să scadă cu 1,82 puncte procentuale.

Pentru angajați, diferența este importantă mai ales într-o perioadă în care o parte tot mai mare din venituri este absorbită de cheltuielile curente. Prețurile mai mari la alimente, servicii, energie sau carburanți, dar și creșterile de taxe pot diminua rapid efectul unei majorări salariale.

Mai mult, o creștere nominală a salariului nu înseamnă automat și o îmbunătățire cu același procent a nivelului de trai. Contează cât cresc între timp prețurile și taxele suportate de fiecare familie.

Câți bani înseamnă, concret, o majorare de 5,65%

În cazul unui angajat plătit cu salariul minim, care primește în prezent aproximativ 2.699 de lei net, o majorare de 5,65% ar însemna circa 152 de lei în plus pe lună. Astfel, venitul său ar ajunge, teoretic, la aproximativ 2.851 de lei net. Pe parcursul unui an, diferența ar fi de circa 1.830 de lei, dacă majorarea s-ar aplica pentru toate cele 12 luni.

În cazul unui salariu de 3.500 de lei, creșterea de 5,65% ar aduce aproximativ 198 de lei în plus pe lună. Noul salariu ar fi de aproximativ 3.698 de lei. Mai mult, pentru un angajat care câștigă 5.000 de lei, același procent ar însemna 282,50 lei în plus, astfel că venitul ar urca la aproximativ 5.283 de lei.

Pe parcursul unui an, diferența ar fi de aproximativ 2.376 de lei pentru salariul de 3.500 de lei și de 3.390 de lei pentru cel de 5.000 de lei, presupunând că majorarea se aplică pentru toate cele 12 luni.

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Acestea sunt însă calcule matematice orientative. Procentul de 5,65% reprezintă o medie estimată de companiile participante la studiu, nu o majorare garantată pentru fiecare angajat.

Economia încetinește, iar firmele devin mai prudente

Prudența companiilor apare și pe fondul unei evoluții economice dificile. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, produsul intern brut al României a scăzut cu 0,7% în primul semestru din 2026 comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, pe seria brută.

În trimestrul al doilea, economia a stagnat față de primele trei luni ale anului.

Într-un asemenea context, companiile pot deveni mai atente la costuri, inclusiv la bugetele pentru salarii. Pentru angajați, problema este că o majorare de câteva procente poate fi absorbită rapid de creșterea costului vieții.

Astfel, chiar dacă salariile din mediul privat sunt estimate să crească și în 2027, întrebarea importantă pentru români nu va fi doar câți lei vor primi în plus pe fluturaș, ci și ce vor mai putea cumpăra efectiv cu acești bani.

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