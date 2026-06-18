De ce consumă Chrome atât de multă memorie și cum îl faci mai rapid în câteva minute

De ce folosește Chrome atât de multă memorie RAM

Motivul principal ține de modul în care a fost construit browserul. Chrome tratează fiecare filă, extensie și proces important separat. Practic, fiecare pagină web deschisă rulează într-un proces propriu.

Avantajul este că, dacă un site se blochează, celelalte file continuă să funcționeze normal. Dezavantajul este consumul mai mare de resurse.

De asemenea, multe site-uri moderne sunt mult mai complexe decât în urmă cu câțiva ani. Platformele de socializare, serviciile de streaming, aplicațiile online și site-urile cu reclame numeroase folosesc cantități semnificative de memorie.

Extensiile reprezintă un alt factor important. Chiar dacă nu sunt utilizate permanent, unele dintre ele rulează în fundal și consumă RAM în mod constant. Cu cât ai mai multe extensii instalate, cu atât impactul asupra performanței poate fi mai mare.

Un alt aspect ignorat de mulți utilizatori este numărul mare de file deschise simultan. Chiar dacă nu le folosești activ, acestea continuă să ocupe memorie și să execute diverse procese în fundal.

Cum faci Chrome mai rapid fără să instalezi alte programe

Prima măsură recomandată este verificarea consumului de resurse direct din Chrome. Browserul include propriul Task Manager, care poate fi deschis prin combinația Shift + Esc. Aici poți vedea exact ce file sau extensii consumă cele mai multe resurse.

O altă soluție eficientă este activarea funcției Memory Saver. Aceasta suspendă automat filele inactive și eliberează memoria ocupată de acestea. Opțiunea poate fi găsită în secțiunea Settings > Performance.