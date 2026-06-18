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TEHNOLOGIE

De ce consumă Chrome atât de multă memorie și cum îl faci mai rapid în câteva minute

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De ce consumă Chrome atât de multă memorie și cum îl faci mai rapid în câteva minute
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Trucuri Google Chrome / Foto: Profimedia

Google Chrome este, fără îndoială, unul dintre cele mai utilizate browsere din lume. Este rapid, compatibil cu aproape orice site și oferă mii de extensii utile. Totuși, există o problemă despre care utilizatorii se plâng constant: consumul ridicat de memorie RAM.

Mulți observă că laptopul începe să se miște mai greu după ce deschid mai multe file în Chrome, iar ventilatoarele pornesc la turații mari chiar și atunci când nu rulează aplicații complexe. În unele cazuri, browserul poate ajunge să consume câțiva gigabytes de memorie, afectând performanța întregului sistem.

De ce folosește Chrome atât de multă memorie RAM

Motivul principal ține de modul în care a fost construit browserul. Chrome tratează fiecare filă, extensie și proces important separat. Practic, fiecare pagină web deschisă rulează într-un proces propriu.

Avantajul este că, dacă un site se blochează, celelalte file continuă să funcționeze normal. Dezavantajul este consumul mai mare de resurse.

De asemenea, multe site-uri moderne sunt mult mai complexe decât în urmă cu câțiva ani. Platformele de socializare, serviciile de streaming, aplicațiile online și site-urile cu reclame numeroase folosesc cantități semnificative de memorie.

Extensiile reprezintă un alt factor important. Chiar dacă nu sunt utilizate permanent, unele dintre ele rulează în fundal și consumă RAM în mod constant. Cu cât ai mai multe extensii instalate, cu atât impactul asupra performanței poate fi mai mare.

Un alt aspect ignorat de mulți utilizatori este numărul mare de file deschise simultan. Chiar dacă nu le folosești activ, acestea continuă să ocupe memorie și să execute diverse procese în fundal.

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Cum faci Chrome mai rapid fără să instalezi alte programe

Prima măsură recomandată este verificarea consumului de resurse direct din Chrome. Browserul include propriul Task Manager, care poate fi deschis prin combinația Shift + Esc. Aici poți vedea exact ce file sau extensii consumă cele mai multe resurse.

O altă soluție eficientă este activarea funcției Memory Saver. Aceasta suspendă automat filele inactive și eliberează memoria ocupată de acestea. Opțiunea poate fi găsită în secțiunea Settings > Performance.

Extensiile nefolosite ar trebui eliminate periodic. Multe persoane instalează extensii pe care apoi le uită complet, însă acestea continuă să consume resurse. O curățare regulată poate aduce o diferență vizibilă.

Actualizarea browserului este la fel de importantă. Google optimizează constant performanța Chrome și rezolvă probleme care pot afecta viteza de funcționare. Utilizarea unei versiuni vechi poate însemna un consum mai mare de memorie și o experiență mai lentă.

Dacă lucrezi frecvent cu zeci de file deschise, poți folosi gruparea acestora sau poți închide paginile pe care nu le mai utilizezi. Chiar și câteva file în minus pot reduce semnificativ consumul de RAM.

În plus, dezactivarea aplicațiilor care rulează în fundal după închiderea browserului poate ajuta. Opțiunea se găsește în setările Chrome și împiedică anumite procese să rămână active atunci când browserul nu mai este deschis.

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