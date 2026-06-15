Nu mai trebuie să verifici noutățile non-stop pe internet. Google lansează agenții AI care caută și urmăresc informațiile pentru tine, 24/7

Cum funcționează agenții AI din Google Search

Potrivit Google, utilizatorul poate crea un agent direct în AI Mode printr-o cerere de tipul „ține-mă la curent cu…” sau „anunță-mă când…”. Sistemul continuă apoi să caute informația în fundal, fără ca interogarea să fie repetată manual.

De exemplu, agentul poate urmări apartamente care se încadrează într-un anumit buget, revenirea unui produs în stoc, apariția unor bilete sau lansarea unei colecții. Când găsește ceva relevant, oferă un rezumat și linkuri către surse.

Playtech.ro a prezentat deja cum agenții AI vor urmări în Google subiectele care te interesează, iar lansarea actuală aduce funcția mai aproape de utilizatori.

Ce îi diferențiază de alertele obișnuite

Google oferă deja alerte și sarcini programate, însă acestea verifică informațiile la anumite intervale. Noii agenți sunt proiectați să urmărească schimbările continuu și să trimită actualizări mai repede atunci când apare ceva important.

Funcția poate fi utilă mai ales în situații în care timpul contează: produse în stoc limitat, oferte, știri aflate în desfășurare, piețe financiare sau anunțuri imobiliare. Este încă un pas prin care Google încearcă să transforme Search dintr-un instrument pasiv într-un sistem care acționează în numele utilizatorului.

Aceeași direcție se vede și în Gemini Spark, agentul AI care lucrează non-stop, dar și în modul în care Gemini poate naviga, compara oferte și face cumpărături prin Chrome.

Agenții informaționali sunt lansați treptat, începând cu abonații Google AI Ultra și Pro, în piețele unde AI Mode este disponibil. Accesul poate varia în funcție de cont, limbă și regiune.