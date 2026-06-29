Ce aleg românii când vor să-și protejeze economiile de inflație. Aurul de investiții urcă în topul preferințelor

Potrivit datelor companiei de analiză Metals Focus, în 2026 aurul fizic destinat investițiilor este pe cale să depășească pentru prima dată cererea de bijuterii, devenind cea mai importantă categorie de pe piața globală a aurului.

Tendința este confirmată și de datele World Gold Council, care arată că în primul trimestru al acestui an cererea pentru lingouri și monede din aur a crescut cu 42% față de aceeași perioadă din 2025, ajungând la 474 de tone. În schimb, consumul de bijuterii din aur a scăzut cu 23%.

Cum privesc românii aurul

Schimbarea se vede și în România. Potrivit studiului „Atitudinile de economisire și investiții în România”, realizat de Wisemetry Research pentru Tavex România pe un eșantion de 1.921 de persoane, 40% dintre români au economii sau investiții active.

Interesant este că principalul motiv pentru care oamenii pun bani deoparte nu este obținerea unor câștiguri spectaculoase, ci siguranța financiară. Nu mai puțin de 86% dintre cei care economisesc spun că fac acest lucru pentru a avea un fond de rezervă în cazul unor situații neprevăzute, în timp ce doar 13% urmăresc în primul rând creșterea averii.

Aurul de investiții este văzut ca protecție împotriva inflației

Analiza suplimentară realizată de Tavex România pe un grup de 773 de persoane care economisesc arată o diferență clară între modul în care sunt percepute bijuteriile și aurul de investiții.

Astfel, 20% dintre respondenți consideră că aurul de investiții și celelalte metale prețioase reprezintă una dintre cele mai bune metode de protecție împotriva inflației, un procent apropiat de cel al persoanelor care preferă investițiile în imobiliare.

În schimb, doar 7% dintre participanți cred că bijuteriile și pietrele prețioase oferă aceeași protecție.