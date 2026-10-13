De ce a fost inventat căruciorul de cumpărături și cum a revoluționat comerțul mondial. Mult timp a fost considerat inutil

Odată cu apariția magazinelor de tip self-service în Statele Unite, oamenii au început să își aleagă singuri produsele, însă exista o problemă importantă: clienții puteau transporta doar câte produse încăpeau într-un coș de mână, iar acest lucru limita automat valoarea cumpărăturilor.

Omul care a avut ideea ce a schimbat retailul

Căruciorul de cumpărături a fost inventat în anul 1937 de Sylvan Goldman, proprietarul unui lanț de magazine alimentare din Oklahoma City.

Goldman observase că oamenii, în special femeile și persoanele în vârstă, renunțau să mai cumpere produse atunci când coșurile deveneau prea grele, iar acest lucru afecta direct vânzările magazinelor sale. În încercarea de a rezolva problema, antreprenorul american a avut ideea să combine un scaun pliabil cu un coș metalic montat pe roți.

Așa a apărut primul cărucior de cumpărături din istorie, un model foarte diferit de cele moderne, care avea două coșuri suprapuse și putea fi pliat atunci când nu era folosit.

De ce oamenii au refuzat inițial cărucioarele

Deși invenția părea practică, succesul nu a venit imediat. Primele reacții ale clienților au fost surprinzător de negative, iar mulți oameni refuzau pur și simplu să folosească noile cărucioare.

Femeile spuneau că obiectul le amintea de cărucioarele pentru copii și nu doreau să împingă încă unul prin magazin, în timp ce bărbații considerau că folosirea unui astfel de dispozitiv îi face să pară slabi sau neputincioși.

Sylvan Goldman a înțeles rapid că problema nu era invenția în sine, ci felul în care era percepută. Astfel, antreprenorul a angajat persoane elegante care să se plimbe prin magazine folosind cărucioarele, pentru a demonstra cât de utile și moderne sunt acestea.