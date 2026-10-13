De ce a fost inventat căruciorul de cumpărături și cum a revoluționat comerțul mondial. Mult timp a fost considerat inutil
Astăzi pare imposibil să intri într-un supermarket fără să împingi un cărucior metalic printre rafturi, însă puțini oameni știu că acest obiect banal, devenit indispensabil în comerțul modern, a fost cândva privit cu scepticism și chiar refuzat de clienți, înainte să transforme complet felul în care oamenii cumpără produse în întreaga lume.
Cum se făceau cumpărăturile înainte de apariția căruciorului
Până în prima jumătate a secolului XX, cumpărăturile arătau complet diferit față de ceea ce vedem astăzi în marile magazine și supermarketuri. În multe locuri, clienții mergeau la tejghea și îi spuneau vânzătorului ce produse doreau, iar marfa era adusă direct din depozit sau de pe rafturile aflate în spatele comerciantului.
Odată cu apariția magazinelor de tip self-service în Statele Unite, oamenii au început să își aleagă singuri produsele, însă exista o problemă importantă: clienții puteau transporta doar câte produse încăpeau într-un coș de mână, iar acest lucru limita automat valoarea cumpărăturilor.
Omul care a avut ideea ce a schimbat retailul
Căruciorul de cumpărături a fost inventat în anul 1937 de Sylvan Goldman, proprietarul unui lanț de magazine alimentare din Oklahoma City.
Goldman observase că oamenii, în special femeile și persoanele în vârstă, renunțau să mai cumpere produse atunci când coșurile deveneau prea grele, iar acest lucru afecta direct vânzările magazinelor sale. În încercarea de a rezolva problema, antreprenorul american a avut ideea să combine un scaun pliabil cu un coș metalic montat pe roți.
Așa a apărut primul cărucior de cumpărături din istorie, un model foarte diferit de cele moderne, care avea două coșuri suprapuse și putea fi pliat atunci când nu era folosit.
De ce oamenii au refuzat inițial cărucioarele
Deși invenția părea practică, succesul nu a venit imediat. Primele reacții ale clienților au fost surprinzător de negative, iar mulți oameni refuzau pur și simplu să folosească noile cărucioare.
Femeile spuneau că obiectul le amintea de cărucioarele pentru copii și nu doreau să împingă încă unul prin magazin, în timp ce bărbații considerau că folosirea unui astfel de dispozitiv îi face să pară slabi sau neputincioși.
Sylvan Goldman a înțeles rapid că problema nu era invenția în sine, ci felul în care era percepută. Astfel, antreprenorul a angajat persoane elegante care să se plimbe prin magazine folosind cărucioarele, pentru a demonstra cât de utile și moderne sunt acestea.
Strategia a funcționat rapid, iar în doar câțiva ani cărucioarele de cumpărături au început să fie folosite în tot mai multe magazine din Statele Unite.
Cum au schimbat supermarketurile moderne
Apariția căruciorului de cumpărături a avut un impact uriaș asupra comerțului modern, deoarece oamenii au început să cumpere cantități mult mai mari de produse decât înainte.
Magazinele au observat rapid că valoarea bonurilor crește atunci când clienții folosesc cărucioare, iar acest lucru a contribuit direct la dezvoltarea supermarketurilor uriașe pe care le cunoaștem astăzi.
În anii următori, designul căruciorului a fost îmbunătățit constant. Au apărut modelele din metal sudat, variantele cu spațiu special pentru copii și sistemele moderne cu monede sau blocare electronică.
Obiectul banal care a schimbat comportamentul oamenilor
Specialiștii în retail spun că simpla existență a unui cărucior influențează psihologic comportamentul consumatorilor, deoarece oamenii tind să cumpere mai mult atunci când au spațiu liber în fața lor.
Astfel, o invenție care la început părea banală și chiar inutilă a devenit unul dintre cele mai importante obiecte din istoria comerțului modern, schimbând pentru totdeauna modul în care milioane de oameni își fac cumpărăturile în fiecare zi.